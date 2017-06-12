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«Енисей» подписался на Ибрагимовича в «Инстаграм»
Фото: Reuters
Текст: Константин Лесик

Ибрагимович перейдёт в «Енисей»? Футболисты в соцсетях

«Енисей» включился в борьбу за Ибрагимовича, Промес поддержал Зобнина, а Нобоа и Терентьев простились с «Ростовом».
12 июня 2017, понедельник. 09:00. Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, который будет вынужден пропустить около пяти месяцев из-за травмы, поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Дорогие мои друзья, болельщики, близкие и родные люди, знакомые и незнакомые из России и других стран! Прошу прощения, что не смог ответить на все звонки и сообщения, полученные от вас за эти дни, но, поверьте, каждое слово поддержки для меня безумно важно. Это моя первая тяжёлая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей.

Моя травма вызвала большой резонанс в прессе, но я прошу никого не винить! Травмы — это, увы, неотъемлемая часть в жизни спортсменов. Главное – верить, что всё будет хорошо. Впереди у меня долгий путь, уверен, что моя карьера станет ещё ярче!» — написал футболист у себя в «инстаграме».

Партнер Зобнина по «Спартаку» Квинси Промес поддержал футболиста.

«Крепись, брат!» — написал голландский игрок в социальной сети.

Игрок сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассказал, что приложит все усилия, чтобы быстрее восстановиться после операции на колене.

«В среду я перенёс операцию из-за разрыва задней крестообразной связки правого колена. Всё прошло успешно, и я уже начал курс восстановления. Он будет долгим, но я справлюсь и приложу для этого все усилия.

Я всегда возвращался и сделаю это снова. Впереди у меня много работы с новым тренером «Боруссии» Петером Босом и чемпионат мира в России. Моя главная цель – выйти на пик формы в следующем году, чтобы полноценно принять участие в решающей стадии сезона», — написал Ройс в «Инстаграме».

Вратарь сборной России и тульского «Арсенала» Владимир Габулов провёл очередную тренировку в составе национальной команды в солнцезащитных очках.

«Осваиваем новые технологии. А в Москве так-то не особо солнечно», — написал Габулов.

Полузащитник сборной России Денис Глушаков, который едва не устроил «похороны» сборной Чили, выразил сожаление после того, как не смог записать на свой счёт красивый гол. Удар футболиста в угол через себя отразил голкипер соперника.

«Эх… будем работать!» — отметил игрок.

Форвард «Зенита» Александр Кержаков попробовал себя в роли супермена. Футболист загрузил видео с собой в образе известного героя в рамках благотворительного аукциона. Игрок сине-бело-голубых пообещал провести личную тренировку в костюме персонажа комиксов.

Футболисты Денис Терентьев и Кристиан Нобоа, перешедшие из «Ростова» в «Зенит», на неделе попрощались с болельщиками жёлто-синих.

«Спасибо, «Ростов»! Вы реально красавцы! Тут я нашёл новых друзей, улыбался, глядя на Ваши счастливые глаза, одержал самые главные футбольные успехи в моей жизни, прочувствовал этот простой, искренний, южный, ростовский колорит, который был мне по душе. Сыграл 50 матчей в футболке «Сельмаша», и каждая игра для меня была победой, потому что я радовался с самого первого дня, приехав в этот восхитительно тёплый город! Спасибо, команда! Спасибо Ростов!» — написал Терентьев в «Инстаграме».

«Желаю «Ростову» новых побед, а я всегда буду помнить наши замечательные игры в еврокубках и болельщиков, которые всегда поддерживали команду.

Не жалею, что два года назад принял предложение «Ростова». Это было отличное время, надеюсь, что у клуба всё будет хорошо», — отметил Нобоа в социальной сети.

Тема ухода из «Ростова» ряда игроков не могла не отразиться в шутках пользователей социальных сетей. Так, по мнению представителей одного известного паблика, должен был выглядеть первый сбор жёлто-синих.

Новости о том, что шведский нападающий Златан Ибрагимович может перейти в «Зенит», в последнее время нередко возникают в различных СМИ. Важным подкреплением этих слухов стал тот факт, что сине-бело-голубые подписались на аккаунт футболиста в «Инстаграме».

Красноярский «Енисей», выступающий в ФНЛ, решил не отставать и тоже подписался на шведа в социальной сети. Как пояснили в сибирском клубе – «на всякий случай».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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12 июня 2017, понедельник
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