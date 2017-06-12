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Фабио Капелло
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

10 миллионов за выход с пенсии. Капелло в Китае: куда, зачем и почём

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло возобновляет тренерскую карьеру, согласившись на выгодное предложение из Китая.
12 июня 2017, понедельник. 10:30. Футбол
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«Не хочу работать со сборной Италии, приношу свои извинения. Горжусь тем, что моя фамилия упомянута в списке возможных кандидатов, но я не хочу снова тренировать сборную. У меня уже был опыт работы со сборными России и Англии. Если бы поступило предложение от команды, которую я мог бы тренировать ежедневно, это было бы нормально», – говорил в марте 2016-го Фабио Капелло.

Казалось, 70-летний Дон Фабио, отклонивший за последние два года несколько вариантов, уже окончательно завязал с профессией. Однако бывший главный тренер сборной России всё-таки дождался предложения, от которого невозможно отказаться. Естественно, оно из Китая. Капелло тоже не смог устоять перед огромными китайскими деньгами и подписал контракт на полтора года с «Цзянсу Сунин». По данным зарубежных СМИ, зарплата итальянского специалиста составит 10 млн евро, а в его штаб войдут такие известные люди, как Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки.

Капелло в Китае досталась роль пожарного. После 12 туров «Цзянсу Сунин» имеет в своём активе лишь восемь очков при одной-единственной победе и занимает 15-е место. Это зона вылета из Суперлиги. Результаты новой команды Капелло тем удивительнее, что клуб из Нанкина (провинция Цзянсу) входит в число самых богатых в стране. Владеет им китайская торговая сеть Suning Commerce Group, купившая в 2015-м миланский «Интер». Так что появление в «Цзянсу Сунин» итальянского тренера легко объяснимо. В мае бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини занял пост технического координатора компании Suning, а его задачей стала работа на оба клуба. Слухи отправляли в «Цзянсу Сунин» Стефано Пиоли, который в прошлом сезоне как раз возглавлял «Интер», нынешнего наставника сборной Италии Джампьеро Вентуру и экс-тренера «Фиорентины» Пауло Соузу. Тем не менее никто из них до Китая так и не доехал. Вентура остался во главе «скуадра адзурра», Пиоли сменил португальца в «Фиорентине», а сам Пауло Соуза пролетел мимо «Цзянсу Сунин» так же, как и мимо петербургского «Зенита». Капелло отказывался возвращаться в Серию А и принимать «Интер», а вот с его китайским партнёром связаться готов. Всё-таки непыльная работа на пенсии куда приятнее стрессовой.

Финансовую мощь «Цзянсу Сунин» подтверждает рыночная история. Если трансферные рекорды Суперлиги принадлежат «Шанхай СИПГ», купившему за последний год Оскара у «Челси» (порядка 60 млн евро) и Халка у «Зенита» (55,8 млн евро), то ещё два места в топ-5 покупок за новым клубом Капелло. Зимой 2016-го «Цзянсу Сунин» заплатил 50 млн евро донецкому «Шахтёру» за Алекса Тейшейру и 28 млн евро «Челси» за Рамиреса. Оба бразильца по-прежнему выступают за команду из Нанкина, вот только вдвоём матчи выигрывать невозможно. Алекс Тейшейра и Рамирес забили по четыре гола и отдали по две голевые передачи, благодаря чему делят сейчас 15-е место в списке самых результативных игроков чемпионата по системе «гол+пас». Для сравнения у Халка – восемь голов и шесть голевых передач.

«Цзянсу Сунин» никогда не был чемпионом Китая, однако в сезоне-2016 команда финишировала на втором месте вслед за бессменным обладателем золотых медалей шести последних лет «Гуанчжоу Эвергранд». Получила путёвку на групповой турнир азиатской Лиги чемпионов. Кроме того, под руководством южнокорейского тренера Чхои Ён Су добралась до финала Кубка Китая, где в двухматчевом противостоянии уступила «Гуанчжоу Эвергранд» только из-за правила выездного гола. Кстати, «Цзянсу Сунин» являлся на тот момент действующим обладателем кубка Китая, завоёванного в 2015 году при Дане Петреску. Сезон-2016 команда начинала именно с Петреску, но в июне Петреску разорвал контракт ради возвращения в «Кубань» и передал дела Чхои Ён Су.

В общем, вроде бы ничего не предвещало такого неудачного старта сезона-2017. Но южнокорейский тренер не справился ни в Суперлиге, ни в Лиге чемпионов. Если на групповом этапе благодаря классной игре Алекса Тейшейры и Рамиреса «Цзянсу Сунин» достаточно спокойно выиграл борьбу у «Чеджу Юнайтед» из Южной Кореи, «Аделаиды Юнайтед» из Австралии и «Гамбы Осака» из Японии, то в плей-офф всё закончилось уже на стадии 1/8 финала. «Цзянсу Сунин» попал на «Шанхай СИПГ». В первом матче голы Халка и Одила Ахмедова принесли «Шанхаю» домашнюю победу со счётом 2:1, а в ответной игре Халк забил ещё один мяч, и его команда выиграла – 3:2. Это случилось 11 дней назад, после чего руководство клуба приняло решение отправить Чхои Ён Су в отставку. Капелло остаётся только сожалеть, что перестановка на тренерском мостике не произошла раньше, и он остался без Лиги чемпионов.

Дон Фабио станет девятым иностранным наставником в истории «Цзянсу». Интересно, что среди его предшественников был бывший тренер «Зенита» и «Ротора» Леонид Колтун, который в период с 2000 по 2004 годы пять раз возглавлял эту команду (тогда она называлась «Цзянсу Сайнти») и уходил из неё. Колтун вспоминал в интервью изданию «Спорт Арена»:

«Когда я попал туда в 2000 году, там всё было совершенно иначе. Да, был вброс денег (может, в несколько иных масштабах), но при этом процветала коррупция. Китайцы – предприимчивые люди. Сразу нашлись дельцы, которые начали делить эти деньги, начали торговать. Привозили легионеров, шли откаты – ерундой занимались. Не футболом, а другими делами совершенно – договорняки, подкуп судей, прочие вещи. Футбола практически не было – на это невозможно было смотреть! Но китайцы – умные люди. Продолжалось это лет пять, наверное, а затем народ не выдержал и начали писать письма в правительство. Два года была пауза – собирали информацию. И потом как бабахнуло расследование – посадили президента федерации, пять его замов… Я попал в «Цзянсу Сайнти» – президент сказал, чтобы меня взяли на работу. А вот гендиректор, все его помощники и окружение не хотели меня видеть и всеми способами выживали из клуба. И то, что я там прошёл, – мне до сих пор не верится, что я это пережил и смог это выдержать».

Деньги, «Зенит», Армения. Как Капелло живёт без сборной России
Сегодня Фабио Капелло исполнилось 70 – это лучший повод вспомнить о том, чем он занимался после увольнения из сборной России.

Легендарный Капелло вряд ли столкнётся с подобными проблемами. Наоборот, под уважаемого всеми итальянца, скорее всего, купят очередного дорогого и известного новичка. Вроде Уэйна Руни, чьё имя связывали с «Цзянсу Сунин» зимой. Посмотрим, справится ли 70-летний тренер с ролью пожарного или быстро заскучает в Китае, как происходило с некоторыми другими звёздами. Дебют Капелло – через неделю, в домашней игре с «Чанчунь Ятай».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Фабио Капелло Китайский футбол
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