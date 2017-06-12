Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Киллиан Мбаппе
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

10 молодых игроков, которые сменят команду этим летом

Бальде Кейта, Киллиан Мбаппе, Каспер Дольберг и другие молодые футболисты, за которых этим летом заплатят много денег.
12 июня 2017, понедельник. 14:00. Футбол

Махмуд Дахуд

21 год, «Боруссия» М

Стоимость: 15 млн евро (здесь и далее – по данным сайта Transfermarkt.de)

Об этом трансфере можно говорить уже как о свершившемся факте. Этим летом Махмуд Дахуд сменит мёнхенгладбахскую «Боруссию» на дортмундскую за 10 млн евро. Это уже подтвердили в обоих клубах. Махмуд в своё время стал первым сирийцем в истории Бундеслиги, правда, немецкий паспорт позволяет ему играть за сборную Германии. Последние несколько лет центральный полузащитник ударными темпами прогрессировал и сейчас готов выйти на новый уровень.

Леон Горецка

22 года, «Шальке»

Стоимость: 20 млн евро

Проваливший сезон «Шальке» не примет участия в еврокубках в следующем сезоне, потому многие талантливые игроки, находящиеся в команде, наверняка уже начали поиски нового клуба. Горецка – один из немногих в составе «кобальтовых», кто может записать себе последние девять месяцев в актив. Леон наработал на солидные оценки от Kicker, несмотря на блёклую игру всей команды, потому интерес «Баварии» к нему вполне оправдан. Кстати, оценить талант Горецки мы сможем уже на Кубке конфедераций.

Звёзды-2020. Кого Германия привезёт на Кубок конфедераций
Сборная Германии едет на Кубок конфедераций вторым составом. Звёзд по-прежнему много.

Джонатан Та

21 год, «Байер»

Стоимость: 22 млн евро

Джонатан серьёзно подпортил себе репутацию в этом сезоне. 55 пропущенных мячей и 12-е место в турнирной таблице – совсем не то, чего ждали от команды, совсем недавно выступавшей в Лиге чемпионов. Центральный защитник Та провёл откровенно не лучший сезон, но интерес к нему со стороны «МЮ» и «Ливерпуля» вполне конкретен. Вместе с Та Леверкузен наверняка покинет и Бернд Лено, а Юлиан Брандт уже успел подписать предварительный контракт с «Баварией».

Андре Силва

21 год, «Порту»

Стоимость: 16 млн евро

«Когда я уйду из сборной, Португалия останется в хороших руках: у нас есть великолепный форвард Андре Силва», — ещё никто не удостаивался таких слов от Криштиану Роналду. Андре Силва забил 16 мячей в чемпионате страны в составе «Порту», 5 мячей в 5 играх за сборную Португалии и сейчас считается главным активом «драконов». В начале весны Криштиану сказал, что «Реал» обязан приобрести Силву. Запрашиваемые «Порту» 60 млн евро не должны стать преградой.

Киллиан Мбаппе

18 лет, «Монако»

О таланте нападающего «Монако» уже написано столько, что в сотый раз писать о том, как быстр и техничен этот парень, уже не имеет смысла. С огромной долей вероятности Киллиан покинет Лазурный Берег и переберётся в один из крупных мегаполисов Европы. А в обратном направлении последует сумма, превышающая 100 млн евро.

5 доказательств того, что Мбаппе круче Месси и Роналду
Главный итог еврокубков на этой неделе: Килиан Мбаппе – фантастически хорош. И в чём-то точно лучше Месси и Роналду.

Тома Лемар

21 год, «Монако»

Стоимость: 24 млн евро

Ещё один вундеркинд из «Монако», о котором, правда, говорят не так часто, как о его напарнике. А зря. Лемар записал на свой счёт 9 голов и 10 ассистов в Лиге 1, внеся огромный вклад в чемпионство своей команды. Миниатюрный и техничный атакующий полузащитник с великолепной культурой паса уже востребован на трансферном рынке. «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Арсенал» уже стоят в очереди. К слову, «Монако» уже успешно экспортирует свои таланты – Бернарду Силва продан в «Ман Сити» за 50 млн евро.

Никлас Зюле

21 год, «Хоффенхайм»

Стоимость: 20 млн евро

Никлас должен был пополнить состав «Баварии» ещё прошлой зимой, однако трансфер по тем или иным причинам сорвался. Зюле – определяющая фигура в оборонительных построениях главного новатора Бундеслиги этого сезона Юлиана Нагельсманна. 29-летний тренер быстро нашёл общий язык с 21-летним защитником, на котором во многом держится конструкция «Хоффенхайма». И да, его мы тоже увидим на Кубке конфедераций

10 молодых игроков, о которых вы узнаете в 2017 году
Французский Доннарумма, португальская электричка, конкурент Витселя и другие молодые таланты, о которых заговорят в новом году.

Бальде Кейта

22 года, «Лацио»

Стоимость: 17 млн евро

Крайний нападающий «Лацио» в 22 года сумел забить 16 голов в Серии А. Больше него в команде наколотил только Чиро Иммобиле (23 мяча). Само собой, быстрый и техничный вингер «орлов» уже попал в сферу интересов многих европейских клубов. Активнее всего ведут себя «Милан» и «Ювентус», выступающие с конкретными предложениями. Также на горизонте маячат «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и… «Зенит». Роберто Манчини очень заинтересован в приобретении этого игрока и, похоже, плевать хотел на предрассудки виража.

Тео Эрнандес

19 лет, «Атлетико»

Стоимость: 10 млн евро

Имя этого футболиста всплывало в прессе не так часто, как имена других игроков из этого рейтинга. Однако не зря испанские топ-клубы развернули настоящую охоту за левым защитником «Атлетико», прошлый сезон проведшим в аренде в «Алавесе». Тео Эрнандес обладает всеми качествами, чтобы уже сейчас бороться за место в составе сборной Франции или Испании (за кого Тео будет выступать, ещё неизвестно). Ближе всего к приобретению контракта Эрнандеса находится «Реал». Поговаривают, что на «Бернабеу» уже подготавливают специальную площадку для представления новичка.

Каспер Дольберг

19 лет, «Аякс»

Стоимость: 8 млн евро

Конечно, «Аякс» заработает гораздо большую сумму на трансфере своего центрального нападающего. Дольбергу ещё не исполнилось и 20, а он уже забивает на самом высоком уровне.

И забивает много. Несмотря на свои внушительные антропометрические данные, Каспер здорово обращается с мячом, а самое главное, знает, как забивать голы. Безусловно, датчанин – главная звезда нынешнего «Аякса». За него и ещё нескольких его талантливых партнёров уже совсем скоро развернётся настоящая битва.

10 игроков «Лиона» и «Аякса», которые скоро станут звёздами
10 не всем известных талантливых парней из «Аякса» и «Лиона», ради которых большие клубы скоро распахнут свои кошельки (Ляказетта тут нет).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 3
Теги
Килиан Мбаппе Леон Горецка
Новости. Футбол
12 июня 2017, понедельник
15:26 Фернандо: в России спорт номер один — хоккей, но футбол тоже очень популярен
15:15 Миятович обвиняется в уклонении от налогов на сумму около € 190 тыс.
14:41 «Манчестер Сити» может отдать Харта в аренду «Вест Хэму»
14:39 Мотта согласовал новый контракт с «ПСЖ» и через год станет тренером юниоров
14:29 Андре Силва: «Милан» — моя мечта, поражён возможностью перейти в этот клуб
14:10 Родич отправился с «Крыльями Советов» на сборы в Сербию
14:05 Защитник брестского «Динамо» может перейти в «Тосно»
14:04 «Фенербахче» подтвердил принципиальную договорённость о переходе Вальбуэна
14:01 Конюхов продлил контракт с «Крыльями Советов»
13:53 «Реал» решил заменить Пепе защитником Вальехо
13:49 Роналду считает, что А. Силва может стать его наследником в сборной Португалии
13:28 Иско близок к продлению контракта с «Реалом»
13:26 Бегович: оставить «Челси» было непросто, но я хотел больше играть
13:23 Янузай может продолжить карьеру в «Реал Сосьедад»
13:22 Экс-игрок «Милана»: нужно быть осторожным, сравнивая Доннарумму с Роналду
13:16 Неймар — самый дорогой игрок в топ-5 лигах по версии CIES, Роналду — 11-й
13:14 Российский наставник «Атырау» Павлов – лучший тренер КПЛ в мае
13:13 Мутко на построении и другие фото с тренировки сборной России
13:13 Киммих: ради игровой практики я бы играл левого защитника, нападающего и вратаря
12:55 Карамбё: Хамес Родригес может играть за «Реал», всё зависит от него
12:55 Кутепов: к матчу с Чили готовились как к официальному, результат был важен
12:51 Газинский: слышал о новозеландском регби, но нам предстоит футбольный матч
12:42 Вальбуэна подтвердил вероятный переход в «Фенербахче»
12:30 Матьё может продолжить карьеру в Турции
12:28 «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по переходу Фабиньо
12:13 Футболисты «Урала» вышли из отпуска и пройдут углублённое медобследование
11:59 «Спартак» вышел из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр
11:50 Румменигге: в «Вердере» Гнабри отлично прогрессировал
11:48 Паршивлюк: представлю себя в любом клубе РФПЛ, кроме одного всем известного
11:45 Калмунд: Херрлих добьётся успехов с «Байером»
11:36 Мутко приехал на тренировку сборной России
11:31 В «Севилье» подтвердили интерес к Навасу и Нолито
11:29 Паршивлюк: говорят, что «Ростову» крышка, но команда боевитая
11:07 «Ювентус» отказался продавать «Челси» Сандро за € 60 млн
11:06 Кейн: всегда мечтал быть капитаном сборной Англии
10:57 Фигу: советую Хамесу искать своё счастье
10:56 Новый спортивный директор «ПСЖ» считает, что Обамейянг не стоит € 70 млн
10:52 ВАДА инициировало расследование в отношении Роберто Карлоса
10:36 Диего Коста: «Атлетико» — хороший вариант, а «Милан» — великий клуб с историей
10:35 «Рубин» 16 июня сыграет товарищеский матч с «Марибором»
10:29 Муса может оказаться в «Вест Бромвиче» или «Брайтоне»
09:57 Толиссо может обойтись «Баварии» в € 50 млн
09:54 Серхио Рамос: будь моя воля, почти не трогал бы состав «Реала»
09:47 Харт не поможет сборной Англии в матче с Францией
09:42 Срна: Луческу всегда будет легендой «Шахтёра», это сильный и авторитетный тренер
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017