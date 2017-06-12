Автобусу сборной России очень больно (видео)

Стадион имени Стрельцова находится в Москве, но ощущение будто затерян где-то в глубинке. Спальный район, жилые дома, много зелени и потертый стадион. Выглядит мило. Если, конечно, при свете солнца смотреть. Наверняка, здесь будет тренироваться одна из иностранных сборных во время ЧМ-2018. А пока тут занимается наша команда, которая готовится к КК-2017.

Для журналистов открыли только первые 20 минут тренировки. А вот для президента РФС Виталия Мутко было доступно все занятие. Он сначала обратился к команде, а затем наблюдал с боковой линии. Кстати, даже просто стоять на солнце – то еще удовольствие. В праздничный для России день жара установилась такая, что голова плавилась. Плохо почувствовал себя и автобус сборной. Каждый раз дверь открывалась с таким звуком, словно для озвучки фильма ужасов лосю пробили брюхо.

Помимо журналистов на тренировку пришли четыре болельщика. Один из них выделялся своей бескомпромиссной общительностью. Обаятельный дедок хотел, чтобы Глушаков расписался на его рубашке. Очень похоже, что речь идет о жителе этого душевного района.

Почти такими же общительными были и футболисты сборной России. Сначала к журналистам вышел полузащитник Юрий Газинский, которого сходу огорошили не самыми приятными вопросами.



– Каково только тренироваться и при этом не играть?

– Кто выходит на поле – зависит от нас. Надо себя проявлять.

– Когда Зобнин получил травму, промелькнула мысль об основном составе?

– Неправильно рассуждать в таком ключе. Прежде всего хочется пожелать здоровья Зобнину.

– Есть опасения по поводу питерского газона? Вы его видели?

– Конечно, не видели. Мы же в Москве тренируемся.



В этот момент пресс-атташе сборной Игорь Владимиров поинтересовался, кто хотел бы задать следующий вопрос. Внезапно слово взял проходивший мимо Фёдор Смолов:

– У Юры новая стрижка, – пошутил нападающий над одноклубником. Газинский не стал на этот отвечать. Кстати, стрижка, похоже, действительно новая.

Россия будет свободной. Что хорошо в сборной Черчесова Поводы для оптимизма относительно сборной России ближе, чем кажутся.

Следом для общения со СМИ вышел защитник Илья Кутепов.



– Вы мало играли во второй части сезона. Насколько это сказывается на сборной?

– Клубная история осталась позади. Я себя чувствую хорошо, а решение за тренерами. Если выпустят на поле, то я покажу все.

– По товарищеским матчам можно сделать какие-то выводы?

– Чилийцы были посерьезнее венгров, больше приближены к нашим соперникам по КК-2017. Мы отыграли достойно. Для нас был важен результат. Думаю, тренерский штаб сделал для себя какие-то пометки.

После общения с футболистами хотелось поговорить и с Мутко. В том числе спросить и про дверь автобуса. А то ведь как-то не солидно. Мы и во время турнира будем поскрипывать? Однако машина президента РФС куда-то делась. Только что стояла у автобуса сборной и вот ее уже нет. Мутко испарился.

– Телепортировался, – с улыбкой пояснил один из сотрудников сборной.