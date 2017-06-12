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Курбан Бердыев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Кирилл Хаит

10 вещей, которые точно ждут «Рубин» с Курбаном Бердыевым

Самый простой прогноз межсезонья.
12 июня 2017, понедельник. 17:00. Футбол

Каждый раз, когда Курбан Бердыев возглавляет какой-то российский клуб, за этим следует примерно одинаковая последовательность событий. Итак, что нас ждёт в ближайший год?

Слухи

Там, где трудится Бердыев, не стоит рассчитывать на открытость рабочего процесса, поэтому вопросов будет возникать много. Разделим их на периоды.

Первая волна: сколько знакомых Бердыева по прежней команде перейдут в «Рубин»? Вторая волна: какое влияние он будет иметь в руководстве, учитывая, что сейчас «Рубином» снова управляет семья Шаймиевых. Третья волна: какой у «Рубина» бюджет? Вечное: когда Бердыев на самом деле принял решение вернуться в Казань? В начале весны, в апреле? А потом уже и до слухов о сборной недалеко…

5-3-2

Работоспособные края, низкий центр, медленная игра и один технарь в центре полузащиты, который отвечает за ускорение мяча по пути в атаку. Мы это видели везде, где работал Бердыев, и везде это работало. Сработает ещё раз.

Активная и непрозрачная трансферная кампания

Умение приводить в команду хороших футболистов бесплатно – одна из составляющих успеха туркменского тренера. Владимир Гранат – done, сумма трансфера не сообщается. Сослан Джанаев – done, бесплатно. Дмитрий Полоз, Александр Ерохин – standby. Сердар Азмун заслуживает отдельного пункта.

Дело в том, что «Рубин» не может позволить себе серьёзных трат. Как объясняет президент клуба, деньги есть, но ФФП не позволяет их вкладывать, так как клуб сильно выбивается из норм финансового фэйр-плей. Неустойка Хавьеру Грасии и его штабы усугубляет ситуацию. Другими словами: подъёмные – да, дорогие трансферы – нет.

Сердар Азмун

Вы же не забыли, как следователи пришли в Казани в отель к «Ростову», чтобы допросить Азмуна? «Рубин» боролся за игрока до последнего. И проиграл. Трудно придумать худший способ покинуть команду. Но даже такой уход не ставит крест на возвращении… «Когда Азмун вернётся в Казань, я ему пожму руку и скажу: с возвращением!», — Ильсур Метшин. Нужны ещё комментарии?

Сердар Азмун

Сердар Азмун

Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Чистка состава

Максим Лестьенн, Алекс Сонг – как вы оцениваете их шансы ужиться с тренером, который строит игру на дисциплине и самоотдаче? А есть ещё Серхио Санчес, а также Майо Цакташ и Карлос Самбрано, которые не поехали на первый сбор. Возможно, клуб попытается избавиться от всего наследия прошлого тренера.

Это будет трудно, потому что футболисты с большими зарплатами провели плохой сезон – легко догадаться, каким спросом они будут пользоваться на трансферном рынке. Аренды, разрыв контракта по обоюдному соглашению – мы всё это увидим. Но мы также увидим, как кто-то из них (Рубен Рочина?) преобразится. Потому что за одно лето вряд ли получится убрать всех людей, которые не вписываются в планы Бердыева. Хотя уже покинули команду Гетигежев, Билялетдинов и Ткачук, в составе «Рубина» остаётся 28 человек (Transfermarkt + Гранат и Джанаев).

Переход клуба из муниципальной собственности в частную

Это не связано с Бердыевым напрямую. Но компания «ТАИФ», которая является главным спонсором «Рубина», предпринимает шаги к тому, чтобы стать единоличным собственником клуба. Это компания Шаймиевых, новый президент «Рубина» Радик Шаймиев – один из её акционеров, а возвращение тренера многие связывают с возвращением Шаймиевым к управлению клубом. На данный момент клуб является муниципальной собственностью. На самом деле, смена юридической организации может затянуться надолго, трудно дать конкретные сроки – их не знают и в клубе. Можно говорить о последовательной работе в этом направлении.

Место в еврокубках

Команды, которые тренирует Бердыев, не выходят на проектную мощность в первый сезон. Перестройка касается не только тактики и состава, но и работы всех структур клуба, этот процесс тянется достаточно долго. Поэтому в первый год, как правило, можно увидеть скелет будущей команды. Учитывая текущий состав и анонсированное сокращение бюджета (ради ФФП), «Рубин» рановато считать претендентом на победу в чемпионате. А вот зона еврокубков от него не уйдёт.

Сухая серия Рыжикова

«Ростов» занял шестое место, но по пропущенным голам он на втором. 18 в 30 матчах. Сухая серия Никиты Медведева в 988 минут – это, конечно, уникально и очень много, но в целом для команды Бердыева играть на ноль – это нормально. Сослан Джанаев пока восстанавливается, и, вероятно, пропустит часть сезона, поэтому в начале тащить придётся Рыжикову.

Гол Карадениза

Да, это уже похоже на гадание на заварке (или на чём сейчас модно гадать?). Но как это было бы красиво! Карадениз – один из тех героев первого чемпионства в 2008 году, тот, с кем ассоциируется «Рубин» в последний годы. Этот сезон он провёл на скамейке, на найдя общий язык с тренером. Потом назвал сезон «пустым» и сказал, что команда не боролась. Он не ушёл зимой, когда, по его словам, Хави Грасия хотел, чтобы его не было в команде, и дождался возвращения Бердыева. Караденизу 37 лет, это значит, что его следующий гол будет иметь огромное значение и для футболиста, и для «Рубина».

Дядюн в сборной

Ну ладно, может и нет. Но пример Александра Бухаров слишком свеж, чтобы можно было просто отмахнуться от форварда, которому Бердыев решил дать шанс себя проявить. Можно предположить, что Владимир Дядюн не будет игроком старта, но в отведённое время начнёт дисциплинированно выполнять на поле узкий круг задач, много перемещаться без мяча, вернёт форму, забьёт пару голов и привлечёт внимание «Зенита».

Владимир Дядюн

Владимир Дядюн

Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Бонус: танцы

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Ростов ФК Рубин Курбан Бердыев Максим Лестьенн Сердар Азмун Сослан Джанаев Транснефть
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