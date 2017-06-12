Танцы с МВФ и футбол на голой земле. Камерун на Кубке конфедераций

Представляем сборную Камеруна – сильнейшую в Африке и одну из участников Кубка конфедераций 2017 года в России.

Страна

Бывшая колония португальцев, немцев, французов и англичан. Если поискать, в Камеруне можно найти следы влияния каждой из этих стран. Например, название стране дали португальцы (в честь огромного количества креветок на побережье), хотя больше всего оставили после себя французы.

Важнейшая статья доходов страны – нефть. Экспорт сырой нефти даёт почти половину общей выручки от внешней торговли. Кроме нефти, экспортируют газ, какао и фрукты. Одновременно, фрукты – основа рациона местных жителей.

Правда, несмотря на экспорт ресурсов, денег всё равно мало. Экономика страны зависит от политики Международного валютного фонда. На фото: директор МВФ Кристин Лагард и дети из приюта в городе Дуала. Вроде бы, все танцуют, но почему-то смотреть на это невесело.

Фото: Reuters

Сейчас там всё спокойно? Нет. К сожалению. На севере страны регулярно проявляются террористы из «Боко харам» — местной ветви запрещённой в РФ организации «ИГ». Они совершают нападения на целые города. Вдоль границы с Нигерией постоянно дежурят тысячи военных. Это не всегда помогает, поскольку в стране хватает внутренних противоречий между различными народностями. В Камеруне два официальных (государственных) языка: французский и английский. Отношения между жителями франко- и англоязычных регионов традиционно плохие. Большую часть ХХ века страна была разделена, и эти регионы относились к разным государствам.

Несмотря на этническое напряжение, официально страна гордится своим единством. В столице Яунде есть «Памятник объединению» страны, который символизирует единство регионов, где говорят на разных языках. Памятник был возведён в начале 70-х – как раз тогда, когда Камерун перестал быть федерацией и заговорили о языковой дискриминации меньшинства.

Памятник объединения Камеруна

Разумеется, в стране сохранились и местные наречия: адамауа, баньянги, канури и другие. У них нет официального статуса. В сборной игроки общаются по-французски – это самый распространённый в стране язык.

Футбол в пустыне и на болоте

Стереотип: в африканских странах засушливый жаркий климат. Реальность: Камерун – одна из самых влажных стран на планете. В год здесь выпадает больше 10 метров осадков. На самом деле, Камерун очень разный: на севере есть и засушливые регионы. Просто южные территории с влажным климатом настолько влажные… И это очень влияет на футбол. В высшем дивизионе Камеруна играют 18 команд из 10 городов. Так вот, девять из 10 этих городов расположены на Юго-западе страны, где не так жарко и не так влажно.

Только «Котон Спорт» нарушает географию: этот клуб из города Гаруа на севере страны. Он такой один, но это самый титулованный клуб в Камеруне с 12 победами в чемпионате. Его вечный соперник – «Канон Спортиф» («спортивная пушка») из Яунде, за который когда-то играли Пьер Воме, Жак Сонг’о и легендарный Франсуа Омам-Бийик – сейчас переживает трудные времена и борется за выживание. Впрочем, в Яунде есть ещё три команды, которые выступают в элитном дивизионе, так что столица не обделена футболом.

Последний завершённый на данный момент чемпионат страны – сезон-2016 (сезон-2017 добрался до середины). Действующий чемпион – маленький клуб «УМС» из города Лум – этот клуб играет на стадионе в соседнем городе, который вмещает одну тысячу зрителей… Кроме стадиона, у «УМС» нет «Твиттера», «Инстаграма» официального сайта. Зато чемпионы. К титулу их привёл тренер Бонвентюр Джонкеп. Вы не знаете, кто это такой, а Валерий Непомнящий отлично знает.

Победители чемпионата Камеруна

Так они празднуют. Да, с полем надо что-то делать

Футбол на экспорт

В Россию на Кубок конфедераций приедет один игрок из чемпионата Камеруна – Джонатан Нгвем. Все остальные представляют другие страны. Неудивительно, поскольку многие африканские футболисты покидают свой континент ещё в детстве и являются воспитанниками европейских клубов. Например – Люсьен Овона и Андре Онана, о котором поговорим ниже.

Если несколько лет назад можно было ставить на то, что камерунский легионер играет во Франции, то сейчас всё смешалось. В заявке сборной два игроки из испанских клубов, пять из французских, два из словацких, два из греческих. Есть представители Бундеслиги, Эредивизии, МЛС, Премьершипа и китайской Суперлиги. Глобализация.

Кто приехал в Россию

Тренер Уго Броос – легенда в масштабе Бельгии. Играл за «Андерлехт», «Брюгге», выигрывал чемпионат, кубок УЕФА и кубок кубков. В качестве тренера тоже поработал в обоих клубах, и с каждым выигрывал чемпионат. Он стал тренером сборной Камеруна перед началом кубка Африки, возглавив самую проблемную сборную турнира, и выиграл его. Несмотря на отказ нескольких звёзд играть за команду.

Сборная Камеруна огласила окончательный состав на Кубок конфедераций 2017 года

Сейчас Кристиан Бассогог и Адольф Тейку известны многим болельщикам – это как раз благодаря работе на кубке Африки. Сборная Камеруна и так не была слишком звёздной, но проблема усилилась, когда Эрик Шупо-Мотинг и Жоэль Матип решили не выступать за сборную. Уго Броос стал искать скрытые резервы. Нашёл Бассогога в Дании, вратаря Ондоа – в дубле «Севильи», а Майкла Нгаду-Нгаджуи в чешской «Славии».

Лидерами команды на кубке Африки были Бенджамен Муканджо, который имел полную свободу действий в атаке и реактивный Бассогог (стал лучшим игроком турнира), а лидером раздевалки стал защитник Николя Н’Кулу из «Лиона», который не приехал в Россию. В его отсутствие проблемы Камеруна с обороной усугубятся.

На фото: Кристиан Бассогог (21 год), «Хэнань Цзянье». Победитель кубка Африки-2017.

На предыдущем турнире Уго Броос решал их с помощью ротации и физической готовности игроков. Во время кубка Африки Камерун не переигрывал соперников, а чаще перебегал, к тому же в сборной была прекрасная атмосфера – возможно, отсутствие «звёзд» даже помогло.

Венсан Абубакар, Кристиан Бассогог и Бенджамен Муканджо – претенденты на звание «звезды» команды. Но недавно у них появился серьёзный соперник. Андре Онана заставил болельщиков «Аякса» забыть о продаже Япсера Силлессена в «Барселону» и провёл отличный сезон. Это его первый год во взрослом футболе, Онана сыграл 32 матча в чемпионате Голландии и пропустил 20 голов. Несмотря на это, в сборной он пока номер два. Первый вратарь – Фабрис Ондоа из «Севильи», кстати, двоюродный брат Андре.

В любом случае, в этой сборной нет незаменимых и нет тех, чей авторитет позволяет ставить тренеру свои условия. Уго Броос сейчас имеет статус национального героя, и в отсутствие личностей масштаба Самуэля Это’о, ни делит его с кем-то из лидеров команды – скорее, разделяет со всей командой.

Ориентировочный состав

Андре Онана; Адольф Тейку, Коллинс Нгоран Суйру Фаи, Эрнест Мабука, Майкл Нгаду-Нгаджуй; Арно Сутчин-Джюм, Себастьен Сиани, Андре-Франк Замбо; Бенжамен Муканджо, Венсан Абубакар, Кристиан Бассогог.



Главный тренер: Питер Броос



Достижения

5-кратные обладатели Кубка африканских наций. Победители Олимпийских игр 2000 года. Финалисты Кубка конфедераций 2003 года. Четвертьфиналисты чемпионата мира 1990 года.



Расписание матчей

18 июня, 21:00. Москва. Камерун – Чили

22 июня 18:00. Санкт-Петербург. Камерун – Австралия.

25 июня 18:00. Сочи. Германия – Камерун