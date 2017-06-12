Задание на лето. 11 трансферных целей для «Барселоны»

Составляем трансферный план на лето для «Барселоны», которая не может быть довольна прошедшим сезоном и начнёт следующий с новым тренером.

95 процентов клубов в мире были бы удовлетворены сезоном, если бы взяли хотя бы один трофей. Но есть когорта особенных, которые из года в год замахиваются как минимум на победный дубль. Безусловно, «Барселона» из их числа. Очередной успех в Кубке короля позволил игрокам уйти в отпуск в хорошем настроении, а Луису Энрике покинуть клуб на мажорной ноте. Болельщики же мигом ринулись обсуждать кандидатуры футболистов, которые могли бы пригодиться на «Камп Ноу».

В новый сезон каталонский гранд вступит вместе с Эрнесто Вальверде, оставившим басконский «Атлетик» ради предложения мечты. Вероятно, барселонская «верхушка» обсуждает с наставником летние трансферы, но нет уверенности, что всё будет решать именно он. Не исключено, что главному тренеру придётся уже по ходу разбираться с тем материалом, который он получит. Наверняка ведь у клуба уже есть ряд договорённостей по переходам.

Очевидно, что, раз сезон «Барселоне» не удался, нужны изменения, траты. Невооружённым глазом видны позиции, которые буквально требуют укрепления, освежения. И речь не только о стартовом составе, но даже о скамейке запасных, которая в минувшем сезоне была максимально неэффективной.

Перейдём к обсуждению проблем сине-гранатовых, а также персоналий, которые помогли бы «Барсе» вновь очутиться на вершине.

Хард баск. Кто новый тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прошёл длинный и тяжёлый путь от игрока до тренера «Барселоны». И именно ему по силам решить главные проблемы клуба.

Оборона

Честно говоря, больше всего удивляет, что едва ли не всем миром выбирают для «Барселоны» правого защитника, при этом совершенно забыв о центре обороны. Возможно, всех так успокоили слова Вальверде что в команде остаётся ветеран Маскерано, а молодому Марлону Сантосу будет дан шанс. В итоге получаем бравую четвёрку: Пике, Юмтити, Маскерано и Марлон. Если бы Маскерано было 28, а не 33, то можно было бы помыслить о прохождении долгого сезона и с таким подбором, но сейчас это выглядит полнейшим безумием. А если Вальверде решит использовать схему с тремя центральными защитниками? Как тогда?

Центральный защитник просто необходим, и желательно высокого уровня, а не для ротации. В больших матчах тот Юмтити пока не убедил в надёжности. Не исключено, что это происходит из-за слабости средней линии «Барселоны», тем не менее конкуренцию нужно усиливать.

Практически идеальная кандидатура — Костас Манолас из «Ромы». Грека очень хочет видеть в «Интере» Лучано Спаллетти, однако, если в борьбу включится «Барса», миланцам придётся подвинуться. Всем хорош Манолас — и чтением игры, и умением остановить оппонента один в один, и хорошим первым пасом, и высоким прыжком. К тому же грек очень молод, особенно для центрального защитника, — 14 июня ему исполнится только 26 лет. Он уже достаточно опытен, но при этом лучшие годы впереди.

В испанской и английской прессе едва ли не каждый день появляются заметки, отправляющие в «Барселону» правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина

Но «Барса» могла бы сделать и ход конём, взяв у «Челси» Сесара Аспиликуэту. Конте ищет новых центральных защитников, и, вполне возможно, баск выпадет из стартового состава лондонцев. Как показал минувший сезон, миниатюрный испанец — невероятный универсал. Помнится, покупали его на правый фланг обороны. Но долгое время он выступал на позиции левого защитника, а Конте поставил его в тройку в центре, и не прогадал. Для схемы 3-4-3 Аспиликуэта идеально подходит, учитывая его скорость и умение начинать атаки, выдвигаясь едва ли не к центральному кругу. Уверен, он не забыл, как бороздить бровку — в сборной Испании ему постоянно напоминают об этом навыке.

В испанской и английской прессе едва ли не каждый день появляются заметки, отправляющие в «Барселону» правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. О достоинствах испанца все и так отлично знают, но стоит ли он более 50 млн евро? Лондонцы именно столько хотят выручить за своего «винг-бэка». Не лучше ли перехватить Джибриля Сидибе из «Монако», раз клуб из княжества готов с ним расстаться? В скорости он вряд ли уступает Бельерину, как и в принятии решений, но француз мог бы добавить «Барсе» атлетизма, пробивной мощи. Сидибе великолепен в воздухе, а каталонцам не хватает ещё одного умельца для борьбы на «втором этаже». Тогда и стандарты могли бы заиграть более яркими красками, и в своей штрафной при кроссах было бы спокойнее.

В любом случае минимум два защитника «Барселоне» необходимы.

Если бы мы играли в футбольный менеджер, то стоило бы продать Ракитича и Гомеша, чтобы купить Верратти и кого-то из пары Эриксен — Коутиньо

Опорный хавбек

Понятно, что с Серхио Бускетсом «Барса» расставаться не собирается, он ключевая фигура. Но в последнее время опорный хавбек каталонцев стал похож на загнанную лошадь: играет почти без передышек, на его долю выпадает вся черновая работа. На мой взгляд, сине-гранатовые должны озаботиться покупкой игрока на подмену Бускетсу. Замечательный вариант — Ориоль Ромеу, воспитанник «Барсы», выступающий за «Саутгемптон». В прошедшем чемпионате Англии он был в тройке лидеров по совокупности отборов и перехватов. Двужильный хавбек справляется с любым объёмом работы, не обделён он и организаторскими способностями, здорово бьёт издали. Ромеу мог бы разгрузить Бускетса, и тот стал бы эффективнее в своё игровое время.

Центр полузащиты

Годы идут, и они беспощадны даже к самым классным игрокам за всю историю футбола. А к таковым я отношу Андреса Иньесту. К сожалению, всё реже и реже мы видим магические действия каталонской «восьмёрки». Созидать он по-прежнему способен, но его уже давно не хватает на все 90 минут, а в отборе он зачастую бесполезен. Не даёт Иньеста нужный для игрока середины поля объём. Из-за этого страдает Бускетс, обороне приходится останавливать атаки соперника, имеющего численное преимущество. К легенде приценивается «Ювентус», но вряд ли Иньеста уйдёт этим летом. Тем не менее «Барселоне» нужны новые лица, которые станут базисом новых завоеваний.

Из каждого утюга доносится информация о скором трансфере Марко Верратти в каталонский клуб. Игрок желает покинуть «ПСЖ», но покупателю придётся заплатить порядка 100 млн евро. «Барселона» может себе позволить и такое, но необходимо убедиться, насколько оправданы такие траты. Честно говоря, есть сомнения. Итальянец хорош, умеет работать с мячом, придумывать изысканные передачи, но 100 млн евро?! И не стоит забывать о его подверженности травмам. Понятно лишь, что «Барсе» необходим игрок подобной формации.

Чем Париж лучше Барселоны. Одна причина для Верратти остаться в «ПСЖ» Пока все ждут трансфера Марко Верратти в «Барселону», автор «Чемпионата» объясняет, почему хотел бы видеть его в Париже и дальше.

Во многом это дело вкуса. Но я понимаю бывших игроков «Барселоны», открыто говорящих, что лучше потратиться на датчанина Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» или бразильца Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Пусть они более креативные фигуры, чем тот же Верратти, который лучше отбирает мяч, но каталонцам нужен в центре поля ещё и выдумщик, «фантазиста». Не может же Месси всё тянуть на себе. Про Иньесту поговорили, Андре Гомеш — выброшенные на ветер 35 млн евро, Ракитич откровенно затух.

Если бы мы играли в футбольный менеджер, то нужно было бы предпринять усилия по продаже Ракитича и Гомеша, чтобы появилась возможность взять Верратти и кого-то из пары Эриксен — Коутиньо. Финансово такой обмен неравнозначен, но у каталонцев должны быть резервы. Сложно предположить, как поступит «Барселона», на кого у них хватит средств, но покупка одного Верратти в середину поля всех проблем не решит.

Желсон Мартиньш из лиссабонского «Спортинга» по всем характеристикам соответствует Дембеле, только примерно в 2,5-3 раза дешевле

Атака

Не вижу особенной надобности укреплять атаку, потому как сложно разбить трио Месси — Суарес — Неймар. Но, судя по всему, в столице Каталонии так влюблены в Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии», что готовы потратить на него порядка 90 млн евро. Да, парень талантливый, скоростной, техничный, с ударом. Но для чего он нужен? Кого отправлять на лавку? Получается, того же Дембеле. Лучше уж вложиться по-серьёзному в полузащиту, чем проворачивать сейчас подобный трансфер. Но решать руководству «Барсы», у них наверняка свои мотивы.

В принципе, игрок в группу атаки каталонцам нужен, ведь наверняка уйдёт Туран, а «Эвертон» всерьёз собрался приобрести Пако Алькасера. Но для скамейки можно найти вариант гораздо дешевле 90 млн евро. К тому же есть Мунир, который возвращается из аренды. За 12 млн евро до конца июня «Барса» может выкупить у «Эвертона» своего воспитанника — Херарда Деулофеу. Чем не вариант? Парень просто феерил во второй части сезона за «Милан». А есть не менее неутомимый дриблёр Желсон Мартиньш из лиссабонского «Спортинга», который по всем характеристикам соответствует Дембеле, только примерно в 2,5-3 раза дешевле.