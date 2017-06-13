«Спартак»: € 13 млн за Промеса слишком мало. Главное — в обзоре дня

«Спартак» не продаст Промеса в «Галатасарай», Корне и Макеев не будут играть за красно-белых, Зобнину сделали операцию — в новостях дня.

«Милан» объявил о переходе Андре Силвы из «Порту»

«Милан» объявил о переходе нападающего Андре Силвы из «Порту» на своей странице в социальной сети «Твиттер». Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.



В действующем контракте нападающего с «Порту» прописана сумма отступных в размере € 60 млн, однако СМИ сообщали, что португальский клуб готов уступить игрока миланцам за € 38 млн, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.



Также ранее португальское издание Record сообщало, что «Зенит» поборется с «Миланом» за Силву.



Видео доступно на странице «Милана» в «Твиттере».

Неймар — самый дорогой игрок

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар признан самым дорогим игроком из всех выступающих в пяти сильнейших европейских чемпионатах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Его стоимость оценивается в € 210,7 млн. Как сообщает официальный сайт центра, рейтинг сформирован после тщательного анализа производительности игроков, их клубов, международного статуса, контрактов, возраста и положения футболистов.



На втором месте в данном рейтинге располагается полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли (€ 155,1 млн), на третьем — форвард «шпор» Гарри Кейн (€ 153,6 млн). Нападающий «Барселоны» Лионель Месси находится на четвёртой позиции (€ 151,7 млн), а форвард «Реала» Криштиану Роналду занимает только 11-е место (€ 112,4 млн).

Фото: football-observatory.com

Фото: football-observatory.com

Корне отказался переходить из «Лиона» в «Спартак»

Нападающий «Лиона» Максвелл Корне отказался от перехода в «Спартак». Футболист не хочет переезжать в Россию и отказался встречаться с представителями красно-белых, утверждает авторитетное французское издание L'Equipe.



Ранее французские СМИ сообщили, что российский клуб готов заплатить «Лиону» около € 10 млн за переход 20-летнего футболиста. Действующий контракт Корне с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года.



В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Корне провёл 33 матча (19 — с первых минут), в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Макеев объявил об уходе из «Спартака»

Защитник Евгений Макеев объявил, что покидает московский «Спартак».



«Благодарю футбольный клуб „Спартак“ и болельщиков за 10 лет, проведённые вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда! Спасибо», — написал Макеев в своём «инстаграме».



Макеев выступал за «Спартак» с 2007 года. За это время 27-летний футболист провёл за красно-белых 201 матч и забил 4 гола.



Ранее в СМИ сообщалось, что Макеев может продолжить карьеру в «Ахмате», но в комментарии «Чемпионату» в пресс-службе грозненского клуба опровергли эту информацию.

Фото: «Чемпионат»

«Зенит» готов платить Паредесу € 3 млн в год

«Зенит» заинтересован в переходе аргентинского полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса. «Рома» оценивает игрока в € 25 млн, и российский клуб готов заплатить эту сумму, утверждает IlSussidiario.



По данным источника, «Зенит» готов платить Паредесу € 3 млн в год, хотя в «Роме» он получает лишь € 1 млн за сезон. Действующий контракт Паредеса рассчитан до 2019 года.



В сезоне-2016/17 22-летний Паредес провёл 27 матчей в итальянской Серии А (из них 15 — в основном составе), забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Спартак» отказался продавать Промеса в «Галатасарай» за € 13 млн

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес мог продолжить карьеру в Турции. «Галатасарай» предложил красно-белым € 13 млн за переход футболиста, однако «Спартак» ответил турецкому клубу отказом, утверждает Turksvoetbal.



По данным турецких СМИ, ранее «Спартак» получил предложение от «Бешикташа», однако отказался продавать Промеса, так как посчитал предлагаемую за 25-летнего футболиста сумму слишком низкой.



Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, и его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.

Зобнину сделали операцию, срок реабилитации — около шести месяцев

Сегодня вечером полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который 5 июня получил травму в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (3:0), перенёс операцию в римской клинике «Вилла Стюарт».



«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани», — сообщил пресс-службе «Спартака» руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.



Операция прошла без осложнений. Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего игрока составит около шести месяцев.