«Спартак» теряет Корне. Кто и почему отказал красно-белым

Кто такой

Корне – один из тысяч выходцев из африканских стран, мигрировавших во Францию в начале века. Он родился в Кот-д’Ивуаре, в городе Брегбо, но в юном возрасте перебрался с родителями в Метц, где в восемь лет поступил в академию одноимённого клуба. Вскоре Максвелл может стать в один ряд с легендарными воспитанниками местной школы – Робером Пиресом, Луи Саа, Миралемом Пьяничем.

Несмотря на то что Корне только перевалило за 20, за его спиной уже четыре года выступлений на взрослом уровне. В 16 лет он впервые вышел на поле в составе «Метца», через месяц забил дебютный гол в ворота «Ниццы» в Кубке Франции, а по итогам сезона помог команде вернуться в Лигу 1.

Напористый резвый и техничный футболист не остался обделён вниманием скаутов – зимой 2015 года «Лион» выкупил его трансфер за 1 млн евро. Тогда же он вместе с Алексеем Миранчуком попал в «команду Месси», когда аргентинец выбрал 10 лучших молодых футболистов мира. Однако игроком старта Максвеллу стать сразу не удалось – наигрываться в основе он стал только при Бруно Женезьо и лишь в прошлом сезоне стал полноценным игроком основы.

В детстве кумиром Корне был (неожиданно) Дидье Дрогба, за выступлениями которого совсем юный Максвелл наблюдал с трибун стадиона в Метце, куда Дидье приезжал ещё защищая цвета «Марселя». Корне – заядлый любитель спортивных симуляторов и в прессе в шутку возмущается, что в FIFA у него слишком низкий рейтинг. Он пытался подражать Жуниньо Пернамбукано, копируя его стиль исполнения штрафных, но пока, по собственному признанию, в этом не преуспел. В манере игры же он равняется на Эдена Азара.

10 игроков «Лиона» и «Аякса», которые скоро станут звёздами 10 не всем известных талантливых парней из «Аякса» и «Лиона», ради которых большие клубы скоро распахнут свои кошельки (Ляказетта тут нет).

Несмотря на то что большую часть жизни Корне провёл во Франции и прошёл через молодёжные сборные всех возрастов, он принял решение защищать цвета своей исторической родины.

«На Корсике разберёмся с вами по-мужски». Фанаты напали на игроков «Лиона» На футболистов напали: ультрас «Бастии», стюард «Бастии» и сотрудник службы безопасности «Бастии».

Как играет

Корне – настоящий универсал, готовый сыграть на любой позиции в атаке. Начинал он как чистый форвард, однако сейчас чаще всего появляется на правом фланге. Упорство – то, что отличает Максвелла от многих молодых африканских игроков, на которых вдруг свалились большие деньги. Он постоянно находится в движении, перемещается с фланга на фланг, опускается в центр поля в поисках мяча и активно участвует в прессинге. Он быстр, техничен, может отправить закрутить мяч в дальний угол после смещения с фланга.

Во французской прессе уверены, что после ухода Александра Ляказетта (а сомнений в этом остаётся всё меньше) именно Корне должен будет стать главной звездой «Лиона» в атаке и будет исполнять роль главного бомбардира.

Несмотря на позицию, Корне больше тяготеет к игре в центре – это не классический бегунок, специализирующийся на забегах по флангу и подачах в штрафную. Корне предпочитает играть в короткий пас, а прострелам и навесами предпочитает смещения и последующий удар по воротам. В Лиге 1 он в среднем подавал в штрафную два раза за 10 игр, зато делал 16,6 передачи – больше, чем у любого другого атакующего игрока «Лиона». При наличии Ляказетта другого места на поле, кроме как на фланге, для Максвелла нет, потому он старается адаптироваться и выполнять те функции, которые от него требуют.

Откровенно говоря, шансы на то, что Корне продолжит карьеру в «Спартаке», минимальны. Как утверждает французская пресса, он отказался даже встречаться с агентами красно-белых, так как рассчитывает построить большую карьеру в «Лионе» или перебраться в большой европейский клуб. Да и 10 млн, которые за него готов был предложить «Спартак», — смешная сумма за 20-летнего футболиста с контрактом до 2021 года, ставшего игроком основы в клубе, дошедшем до полуфинала Лиги Европы.