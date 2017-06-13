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Кто такой Максвелл Корне, отказавшийся переходить в «Спартак»
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

«Спартак» теряет Корне. Кто и почему отказал красно-белым

По данным L`Equipe, Максвелл Корне отказался вести переговоры со «Спартаком». Рассказываем об одном из самых талантливых игроков Лиги 1.
13 июня 2017, вторник. 10:00. Футбол

Кто такой

Корне – один из тысяч выходцев из африканских стран, мигрировавших во Францию в начале века. Он родился в Кот-д’Ивуаре, в городе Брегбо, но в юном возрасте перебрался с родителями в Метц, где в восемь лет поступил в академию одноимённого клуба. Вскоре Максвелл может стать в один ряд с легендарными воспитанниками местной школы – Робером Пиресом, Луи Саа, Миралемом Пьяничем.

Несмотря на то что Корне только перевалило за 20, за его спиной уже четыре года выступлений на взрослом уровне. В 16 лет он впервые вышел на поле в составе «Метца», через месяц забил дебютный гол в ворота «Ниццы» в Кубке Франции, а по итогам сезона помог команде вернуться в Лигу 1.

Напористый резвый и техничный футболист не остался обделён вниманием скаутов – зимой 2015 года «Лион» выкупил его трансфер за 1 млн евро. Тогда же он вместе с Алексеем Миранчуком попал в «команду Месси», когда аргентинец выбрал 10 лучших молодых футболистов мира. Однако игроком старта Максвеллу стать сразу не удалось – наигрываться в основе он стал только при Бруно Женезьо и лишь в прошлом сезоне стал полноценным игроком основы.

В детстве кумиром Корне был (неожиданно) Дидье Дрогба, за выступлениями которого совсем юный Максвелл наблюдал с трибун стадиона в Метце, куда Дидье приезжал ещё защищая цвета «Марселя». Корне – заядлый любитель спортивных симуляторов и в прессе в шутку возмущается, что в FIFA у него слишком низкий рейтинг. Он пытался подражать Жуниньо Пернамбукано, копируя его стиль исполнения штрафных, но пока, по собственному признанию, в этом не преуспел. В манере игры же он равняется на Эдена Азара.

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Несмотря на то что большую часть жизни Корне провёл во Франции и прошёл через молодёжные сборные всех возрастов, он принял решение защищать цвета своей исторической родины.

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Как играет

Корне – настоящий универсал, готовый сыграть на любой позиции в атаке. Начинал он как чистый форвард, однако сейчас чаще всего появляется на правом фланге. Упорство – то, что отличает Максвелла от многих молодых африканских игроков, на которых вдруг свалились большие деньги. Он постоянно находится в движении, перемещается с фланга на фланг, опускается в центр поля в поисках мяча и активно участвует в прессинге. Он быстр, техничен, может отправить закрутить мяч в дальний угол после смещения с фланга.
Во французской прессе уверены, что после ухода Александра Ляказетта (а сомнений в этом остаётся всё меньше) именно Корне должен будет стать главной звездой «Лиона» в атаке и будет исполнять роль главного бомбардира.

Несмотря на позицию, Корне больше тяготеет к игре в центре – это не классический бегунок, специализирующийся на забегах по флангу и подачах в штрафную. Корне предпочитает играть в короткий пас, а прострелам и навесами предпочитает смещения и последующий удар по воротам. В Лиге 1 он в среднем подавал в штрафную два раза за 10 игр, зато делал 16,6 передачи – больше, чем у любого другого атакующего игрока «Лиона». При наличии Ляказетта другого места на поле, кроме как на фланге, для Максвелла нет, потому он старается адаптироваться и выполнять те функции, которые от него требуют.

Откровенно говоря, шансы на то, что Корне продолжит карьеру в «Спартаке», минимальны. Как утверждает французская пресса, он отказался даже встречаться с агентами красно-белых, так как рассчитывает построить большую карьеру в «Лионе» или перебраться в большой европейский клуб. Да и 10 млн, которые за него готов был предложить «Спартак», — смешная сумма за 20-летнего футболиста с контрактом до 2021 года, ставшего игроком основы в клубе, дошедшем до полуфинала Лиги Европы.

Красно-белые дни, унесите меня. Главное о сезоне «Спартака»
Крайне сложно написать что-то новое о команде, которая весь месяц раскрашивает сайт в одни цвета, но можно суммировать впечатления.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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