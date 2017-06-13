Салах один. Взорвёт ли египтянин АПЛ?

Первый шанс заиграть в Англии Мохамед Салах провалил. Весной 2014-го египтянину удалось провести удачный отрезок. Сперва он зажигал, выходя на замену, а потом стал появляться в старте. Но следующий сезон он начал на скамейке, чуть позже – вовсе перестал попадать в заявки на матчи. Околофутбольная общественность списывала причины на всё что угодно, кроме игры: Жозе Моуринью предвзят, игрок ленится, не вписался в коллектив. И причины были: тренер жаловался на плохую отдачу египтянина, сам футболист говорил, что не понимает требований, команда ни слова не промолвила о ситуации.

Иначе не подумать. Салах казался идеальным футболистом для прагматичного футбола португальца: техничный, любит играть на опережение, сильнейшая сторона – скорость. Свои козыри египтянин раскрыл, сыграв против «Челси» в Лиге чемпионов. В своём стиле Салах забил гол за «Базель» в ворота будущего клуба, в таком же, позже, добивал «Арсенал» (6:0). Отличная замена потухшему Андре Шюррле? Нет, один из главных трансферных провалов. Оба рука об руку покинули клуб зимой 2015-го.



Полугодовой отрезок в «Фиорентине» казался только доказательством конфликта. Игрок мгновенно влился в систему нового клуба, казнил «Ювентус» дублем, добрался до 1/2 финала Лиги Европы. Винченцо Монтелла был в восторге. «Только Месси двигается с мячом быстрее Салаха», – говорил тренер. Зимний новичок оживил увядавшую «фиалку» и заставил цвести так, чтобы она выделялась из всей клумбы. Но уже летом растоптал её, чтобы зажечь уже в другом городе Италии – в воинственном Риме. Руди Гарсия ценил Мохамеда за те же качества, что и Монтелла. Египтянин и здесь стал играть в своём стиле: разворачивал контратаки, врывался за спины защитникам, занимать свободные зоны под нападающим.

На таком наследии построил игру Лучано Спаллетти, а заодно увеличил роль египтянина. Кроме всего ранее перечисленного он ещё и стал скидывать мячи под удар партнёрам. Да, в прямолинейной игре экс-тренера «Зенита» Салах был ключевой фигурой. На его счету 2,3 созданного момента за игру, лучший показатель в команде. Но большинство из них – либо скидки после длинного паса, либо горизонтальная передача после забега за спины защитникам.



Переход такого игрока в «Ливерпуль» кажется логичным. В подобном стиле играет ключевой футболист команды – Садьо Мане, а главной проблемой в текущем сезоне было отсутствие альтернативного варианта в составе. В периоды нахождения сенегальца на Кубке Африки или в лазарете команда упиралась в соперника, словно в стену крепости. Некому было ворваться с фланга и застать врасплох зевнувших защитников. Единственным способом осады оставались навесы, которые оказались не столь эффективными из-за роста атакующих игроков.



Салах – почти идеальная альтернатива Мане, но главный недостаток египтянина никуда не делся. Его стиль игры слишком однобок. Поэтому он выдал удачный отрезок в «Челси», когда Эден Азар сначала восстанавливался от травмы, а потом был прибережён для полуфинала Лиги чемпионов. Салах получил возможность разворачивать контратаки. Но место бельгийца в старте было неоспоримо, а составить конкуренцию Виллиану египтянин не смог. Слишком посредственен в созидании, которое требовал Моуринью от бразильца и его конкурентов.

В итальянских клубах от Салаха этого не требовалось, тренеры были рады использовать его сильные качества, а команды получали от этого пользу. Везде футболист играл слишком прямолинейно. Его связка с Эдином Джеко считается самой забивной в Серии А минувшего сезона, но основная формула результативности этого тандема слишком элементарна: забег египтянина вперёд и горизонталь партнёру. Все действия совершаются в основном либо на скорости, либо на подборе. В обоих случаях игроку нужно свободное пространство.



Его однобокость подчёркивает и статистика: всего 0,5 навеса в среднем за игру, 0,6 длинной передачи, 1,2 обводки. То есть почти все моменты он создаёт в атакующей трети, его потенциальный сенегальский конкурент гораздо чаще делает это в средней.



Так что Салах сможет закрыть лишь одну позицию, на которой играет Мане. Стать альтернативой Филипе Коуиньо илиАдаму Лаллане он не способен. На их позициях другие задачи: держать мяч в глубине и обострять, растягивать оборону. Всё это делается под прессингом, а египтянину, как кислород, необходимо пространство.

«Ливерпуль» – безусловно, новый вызов и шанс реабилитироваться в Англии. Салах точно столкнётся с той же проблемой, что и в «Челси». Избежать её можно только одним способом — выйти из тени Мане и закрепиться на его позиции. Возможно ли это? Верится с трудом.



«Думаю, Мохамед может действовать в нападении на любой позиции», – обмолвился Монтелла, находясь под впечатлением от игры Салаха. Он ошибался, пока что египтянин заточен только под одну манеру игры – контратакующую. Такой джокер может стать опасным на последних минутах матча, но пробиться в основу Салаху будет слишком сложно.