Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин женился в третий раз. Его супруга Дарья Гордеева — в рубрике «Красота дня».

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин постоянно становится героем новостей. Карпин возглавил «Спартак», стал гендиректором, снова возглавил «Спартак», возглавил «Майорку», стал комментатором, стал главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ». Футбол, футбол и ещё раз футбол. Что-то ещё будет? 10 июня у Валерия Карпина произошло очень важное событие совсем не из футбольной плоскости – он женился.

Его избранницу зовут Дарья Гордеева. Давайте узнаем, кто же новая супруга самого популярного человека в российском футболе.

Валерий Карпин – личность для российского футбола уже культовая. Поэтому не стоит удивляться, что новость о его свадьбе стала сенсацией. Хотя первые слухи о помолвке появились ещё в прошлом году.

Дарья родилась в одном эстонском городе со своим супругом – Нарве. Кстати, теперь она будет носить фамилию мужа и станет Карпиной.

В детстве наша героиня увлекалась музыкой и всегда хотела выступать на сцене. Своего она добилась и попала в местную поп-группу BeFree. Дарья постоянно участвовала в различных телевизионных передачах вроде «Утренняя звезда».

Закончив с карьерой певицы, Дарья вернулась в родной город и стала работать учительницей английского языка. По словам девушки, она очень гордится тем, что обучает детей чему-то новому.

Но со своим любимым увлечением — музыкой девушка окончательно не завязала. По выходным она даёт живые концерты. Все праздники девушка проводит с микрофоном в руках и пользуется большой популярностью.

У Дарьи есть дочка Анна, которой сейчас семь лет. У Валерия Карпина также есть две дочери от прежних браков – Мария и Валерия.

Для Валерия Карпина брак с Дарьей станет уже третьим по счёту. Будем надеяться, что у молодых всё сложиться отлично, не зря ведь говорят, что бог любит троицу.

О том, что Валерий Карпин женится, общественность узнала из «инстаграма» его начальницы — Тины Канделаки. Руководитель «Матч ТВ» выложила совместное фото с молодожёнами.

Саму свадьбу Валерий Карпин и Дарья отмечали в узком кругу друзей, на природе. Празднование шло несколько дней. А вот отправится ли пара в семейное путешествие – пока остаётся загадкой, ведь на носу Кубок конфедераций, на котором Валерий Карпин обязательно будет работать.

Редакция «Чемпионата» поздравляет Валерия Карпина и его супругу и желает им долгой и счастливой совместной жизни.