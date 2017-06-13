Путь Ведатора. Какой игрок может перейти в «Динамо»

Почему с такой статистикой он оказался не нужен «Герте»?
Дело в данном случае не в ненужности — Ибишевич в полном порядке и был вместе с Митчеллом Вайзером и Руне Ярштайном абсолютным лидером «Герты» в завершившемся сезоне. Дело в оптимизации доходов и расходов, так как у берлинского клуба очень сдержанная финансовая политика, которая станет ещё аскетичнее из-за строительства нового стадиона. «Герта» ориентируется на покупки футболистов, показывавших когда-то высокий уровень, но по разным обстоятельствам сбавившим и упавшим из-за этого в цене. Так в команде оказался и сам Ведад, которого не хотел из вылетающего «Штутгарта» подбирать никто — настолько испорченной была его репутация.
При этом, если у клуба есть предложение выше рыночной стоимости игрока, менеджер «Герты» Михаэль Преетц этого игрока не удерживает — так клуб нашёл свою нишу в пищевой цепочке трансферов Бундеслиги. В июне Берлин уже приобрёл нападающего «РБ Лейпциг» Дэви Зельке — ему предрекали карьеру не хуже, чем у Миро Клозе, но в Лейпциге молодой форвард забуксовал. Учитывая переподписание договора с Саломоном Калу, у «Герты» всё в порядке с нападением, поэтому удерживать 32-летнего Ибишевича не было необходимости. Да, он был лидером и капитаном, но здесь только бизнес: объективно говоря, лишь в паре стран мира за продлившего осенью контракт Ведада могут переплатить, и Россия — одна из этих стран.
Почему это отличный выбор?
Специфика чемпионата России такова, что два типа нападающих здесь чувствуют себя крайне комфортно. Первый тип — форварды штрафной, обычно высокие и хорошо играющие верховые мячи, к таким, например, можно отнести Сергея Корниленко. Второй тип — форварды, чьим главным умением является игра спиной, оттирание защитника от мяча, находясь при этом лицом к своим воротам. На этом навыке всю свою российскую карьеру построил Ари, который при хорошей подстраховке в более сильных чемпионатах не смог бы стать таким результативным. Всего двое нападающих совмещают в себе два типа этих навыков — это Артём Дзюба и Зе Луиш.
Да, Ибишевич был лидером и капитаном, но здесь только бизнес: объективно говоря, лишь в паре стран мира за продлившего осенью контракт Ведада могут переплатить, и Россия — одна из этих стран.
Ведад Ибишевич, или Ведатор, как его называют в Германии (производное от имени и слова «tor» — «гол»), может стать третьим таким футболистом. Босниец эволюционировал по ходу своей карьеры: если раньше он ориентировался только на штрафную, то в «Герте» отлично подстроился под требование Паля Дардаи чаще играть глубже, уводя за собой защитников и вскрывая зоны для инсайдов. В Берлине Ибишевич раскрылся как отличный ассистент: он никогда не думает дважды и временами выбирает резкие решения, которые кажутся полной авантюрой, но на этом вау-эффекте и срабатывают. Каноничный пример — шедевральный голевой пас в матче с дортмундской «Боруссией»: защитник уведён, зону вспарывает передача пяткой, и Валентин Штокер обязан забивать.
При этом у Ибишевича никуда не пропало умение бороться за мячи на втором этаже. Чаще, чем босниец, в минувшем сезоне Бундеслиги в верховые единоборства вступал только один нападающий — Антони Модест из «Кёльна». Ещё один важный момент заключается в том, что даже из борьбы Ибишевич бьёт прицельно. Из футболистов, которые провели в сезоне более 2000 минут, только бесподобный весной Макс Крузе и Пьер-Эмерик Обамейянг попадали в створ чаще в процентном соотношении от общего количества ударов, чем Ведатор (56,5%). Учитывая плотную опеку, которую может навязать условный «Амкар», это умение попадать под давлением делает Ибишевича идеальным нападающим для чемпионата России.
В Берлине Ибишевич раскрылся как отличный ассистент: он никогда не думает дважды и временами выбирает резкие решения, которые кажутся полной авантюрой, но на этом вау-эффекте и срабатывают.
Почему это спорный выбор?
Очевидных рисков у потенциальной сделки всего два, и оба связаны с характером нападающего. Первый: Ибишевичу всё же 32 года, и он может воспринять контракт с «Динамо» как плавный переход к завершению карьеры. В качестве антипримера, правда, можно привести Кевина Кураньи, который приехал из Германии и полностью отработал свои большие деньги — похоже, на трансфер Кураньи «Динамо» сейчас и опирается.
Второй риск связан с несдержанностью Ибишевича. С возрастом он если и стал менее вспыльчивым, то этого всё равно мало. Он по-прежнему по любому поводу лезет разбираться с соперниками, говорить с судьями, размахивать локтями и прыгать в ужасные подкаты. Репутация Ибишевича такова, что, даже когда в матче с «Кёльном» боснийца сбили в штрафной так, что только забывший дома свисток судья мог не назначить пенальти, пенальти всё равно назначен не был. Даже достаточно лояльные немецкие судьи предупреждают Ведада часто, а в России, где арбитры привыкли перестраховываться, на карточках он может висеть постоянно.