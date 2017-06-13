Путь Ведатора. Какой игрок может перейти в «Динамо»

Почему с такой статистикой он оказался не нужен «Герте»?

Дело в данном случае не в ненужности — Ибишевич в полном порядке и был вместе с Митчеллом Вайзером и Руне Ярштайном абсолютным лидером «Герты» в завершившемся сезоне. Дело в оптимизации доходов и расходов, так как у берлинского клуба очень сдержанная финансовая политика, которая станет ещё аскетичнее из-за строительства нового стадиона. «Герта» ориентируется на покупки футболистов, показывавших когда-то высокий уровень, но по разным обстоятельствам сбавившим и упавшим из-за этого в цене. Так в команде оказался и сам Ведад, которого не хотел из вылетающего «Штутгарта» подбирать никто — настолько испорченной была его репутация.



При этом, если у клуба есть предложение выше рыночной стоимости игрока, менеджер «Герты» Михаэль Преетц этого игрока не удерживает — так клуб нашёл свою нишу в пищевой цепочке трансферов Бундеслиги. В июне Берлин уже приобрёл нападающего «РБ Лейпциг» Дэви Зельке — ему предрекали карьеру не хуже, чем у Миро Клозе, но в Лейпциге молодой форвард забуксовал. Учитывая переподписание договора с Саломоном Калу, у «Герты» всё в порядке с нападением, поэтому удерживать 32-летнего Ибишевича не было необходимости. Да, он был лидером и капитаном, но здесь только бизнес: объективно говоря, лишь в паре стран мира за продлившего осенью контракт Ведада могут переплатить, и Россия — одна из этих стран.

Списанный футбол. Кто сделал возможным взлёт «Герты» Саломон Калу и Ведад Ибишевич ведут «Герту» за собой после того, как остальные их списали.

Почему это отличный выбор?

Специфика чемпионата России такова, что два типа нападающих здесь чувствуют себя крайне комфортно. Первый тип — форварды штрафной, обычно высокие и хорошо играющие верховые мячи, к таким, например, можно отнести Сергея Корниленко. Второй тип — форварды, чьим главным умением является игра спиной, оттирание защитника от мяча, находясь при этом лицом к своим воротам. На этом навыке всю свою российскую карьеру построил Ари, который при хорошей подстраховке в более сильных чемпионатах не смог бы стать таким результативным. Всего двое нападающих совмещают в себе два типа этих навыков — это Артём Дзюба и Зе Луиш.

Да, Ибишевич был лидером и капитаном, но здесь только бизнес: объективно говоря, лишь в паре стран мира за продлившего осенью контракт Ведада могут переплатить, и Россия — одна из этих стран.

Ведад Ибишевич, или Ведатор, как его называют в Германии (производное от имени и слова «tor» — «гол»), может стать третьим таким футболистом. Босниец эволюционировал по ходу своей карьеры: если раньше он ориентировался только на штрафную, то в «Герте» отлично подстроился под требование Паля Дардаи чаще играть глубже, уводя за собой защитников и вскрывая зоны для инсайдов. В Берлине Ибишевич раскрылся как отличный ассистент: он никогда не думает дважды и временами выбирает резкие решения, которые кажутся полной авантюрой, но на этом вау-эффекте и срабатывают. Каноничный пример — шедевральный голевой пас в матче с дортмундской «Боруссией»: защитник уведён, зону вспарывает передача пяткой, и Валентин Штокер обязан забивать.

При этом у Ибишевича никуда не пропало умение бороться за мячи на втором этаже. Чаще, чем босниец, в минувшем сезоне Бундеслиги в верховые единоборства вступал только один нападающий — Антони Модест из «Кёльна». Ещё один важный момент заключается в том, что даже из борьбы Ибишевич бьёт прицельно. Из футболистов, которые провели в сезоне более 2000 минут, только бесподобный весной Макс Крузе и Пьер-Эмерик Обамейянг попадали в створ чаще в процентном соотношении от общего количества ударов, чем Ведатор (56,5%). Учитывая плотную опеку, которую может навязать условный «Амкар», это умение попадать под давлением делает Ибишевича идеальным нападающим для чемпионата России.

В Берлине Ибишевич раскрылся как отличный ассистент: он никогда не думает дважды и временами выбирает резкие решения, которые кажутся полной авантюрой, но на этом вау-эффекте и срабатывают.

Почему это спорный выбор?

Очевидных рисков у потенциальной сделки всего два, и оба связаны с характером нападающего. Первый: Ибишевичу всё же 32 года, и он может воспринять контракт с «Динамо» как плавный переход к завершению карьеры. В качестве антипримера, правда, можно привести Кевина Кураньи, который приехал из Германии и полностью отработал свои большие деньги — похоже, на трансфер Кураньи «Динамо» сейчас и опирается.

Второй риск связан с несдержанностью Ибишевича. С возрастом он если и стал менее вспыльчивым, то этого всё равно мало. Он по-прежнему по любому поводу лезет разбираться с соперниками, говорить с судьями, размахивать локтями и прыгать в ужасные подкаты. Репутация Ибишевича такова, что, даже когда в матче с «Кёльном» боснийца сбили в штрафной так, что только забывший дома свисток судья мог не назначить пенальти, пенальти всё равно назначен не был. Даже достаточно лояльные немецкие судьи предупреждают Ведада часто, а в России, где арбитры привыкли перестраховываться, на карточках он может висеть постоянно.