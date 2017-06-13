Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Ведад Ибишевич
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Путь Ведатора. Какой игрок может перейти в «Динамо»

Девятый бомбардир сезона Бундеслиги может оказаться в Москве, и вот что мы о нём знаем.
13 июня 2017, вторник. 15:00. Футбол

Почему с такой статистикой он оказался не нужен «Герте»?

Дело в данном случае не в ненужности — Ибишевич в полном порядке и был вместе с Митчеллом Вайзером и Руне Ярштайном абсолютным лидером «Герты» в завершившемся сезоне. Дело в оптимизации доходов и расходов, так как у берлинского клуба очень сдержанная финансовая политика, которая станет ещё аскетичнее из-за строительства нового стадиона. «Герта» ориентируется на покупки футболистов, показывавших когда-то высокий уровень, но по разным обстоятельствам сбавившим и упавшим из-за этого в цене. Так в команде оказался и сам Ведад, которого не хотел из вылетающего «Штутгарта» подбирать никто — настолько испорченной была его репутация.

При этом, если у клуба есть предложение выше рыночной стоимости игрока, менеджер «Герты» Михаэль Преетц этого игрока не удерживает — так клуб нашёл свою нишу в пищевой цепочке трансферов Бундеслиги. В июне Берлин уже приобрёл нападающего «РБ Лейпциг» Дэви Зельке — ему предрекали карьеру не хуже, чем у Миро Клозе, но в Лейпциге молодой форвард забуксовал. Учитывая переподписание договора с Саломоном Калу, у «Герты» всё в порядке с нападением, поэтому удерживать 32-летнего Ибишевича не было необходимости. Да, он был лидером и капитаном, но здесь только бизнес: объективно говоря, лишь в паре стран мира за продлившего осенью контракт Ведада могут переплатить, и Россия — одна из этих стран.

Списанный футбол. Кто сделал возможным взлёт «Герты»
Саломон Калу и Ведад Ибишевич ведут «Герту» за собой после того, как остальные их списали.

Почему это отличный выбор?

Специфика чемпионата России такова, что два типа нападающих здесь чувствуют себя крайне комфортно. Первый тип — форварды штрафной, обычно высокие и хорошо играющие верховые мячи, к таким, например, можно отнести Сергея Корниленко. Второй тип — форварды, чьим главным умением является игра спиной, оттирание защитника от мяча, находясь при этом лицом к своим воротам. На этом навыке всю свою российскую карьеру построил Ари, который при хорошей подстраховке в более сильных чемпионатах не смог бы стать таким результативным. Всего двое нападающих совмещают в себе два типа этих навыков — это Артём Дзюба и Зе Луиш.

Да, Ибишевич был лидером и капитаном, но здесь только бизнес: объективно говоря, лишь в паре стран мира за продлившего осенью контракт Ведада могут переплатить, и Россия — одна из этих стран.

Ведад Ибишевич, или Ведатор, как его называют в Германии (производное от имени и слова «tor» — «гол»), может стать третьим таким футболистом. Босниец эволюционировал по ходу своей карьеры: если раньше он ориентировался только на штрафную, то в «Герте» отлично подстроился под требование Паля Дардаи чаще играть глубже, уводя за собой защитников и вскрывая зоны для инсайдов. В Берлине Ибишевич раскрылся как отличный ассистент: он никогда не думает дважды и временами выбирает резкие решения, которые кажутся полной авантюрой, но на этом вау-эффекте и срабатывают. Каноничный пример — шедевральный голевой пас в матче с дортмундской «Боруссией»: защитник уведён, зону вспарывает передача пяткой, и Валентин Штокер обязан забивать.

При этом у Ибишевича никуда не пропало умение бороться за мячи на втором этаже. Чаще, чем босниец, в минувшем сезоне Бундеслиги в верховые единоборства вступал только один нападающий — Антони Модест из «Кёльна». Ещё один важный момент заключается в том, что даже из борьбы Ибишевич бьёт прицельно. Из футболистов, которые провели в сезоне более 2000 минут, только бесподобный весной Макс Крузе и Пьер-Эмерик Обамейянг попадали в створ чаще в процентном соотношении от общего количества ударов, чем Ведатор (56,5%). Учитывая плотную опеку, которую может навязать условный «Амкар», это умение попадать под давлением делает Ибишевича идеальным нападающим для чемпионата России.

В Берлине Ибишевич раскрылся как отличный ассистент: он никогда не думает дважды и временами выбирает резкие решения, которые кажутся полной авантюрой, но на этом вау-эффекте и срабатывают.

Почему это спорный выбор?

Очевидных рисков у потенциальной сделки всего два, и оба связаны с характером нападающего. Первый: Ибишевичу всё же 32 года, и он может воспринять контракт с «Динамо» как плавный переход к завершению карьеры. В качестве антипримера, правда, можно привести Кевина Кураньи, который приехал из Германии и полностью отработал свои большие деньги — похоже, на трансфер Кураньи «Динамо» сейчас и опирается.

Второй риск связан с несдержанностью Ибишевича. С возрастом он если и стал менее вспыльчивым, то этого всё равно мало. Он по-прежнему по любому поводу лезет разбираться с соперниками, говорить с судьями, размахивать локтями и прыгать в ужасные подкаты. Репутация Ибишевича такова, что, даже когда в матче с «Кёльном» боснийца сбили в штрафной так, что только забывший дома свисток судья мог не назначить пенальти, пенальти всё равно назначен не был. Даже достаточно лояльные немецкие судьи предупреждают Ведада часто, а в России, где арбитры привыкли перестраховываться, на карточках он может висеть постоянно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ФК Динамо Москва Ведад Ибишевич
Новости. Футбол
13 июня 2017, вторник
15:35 Выборнов, Дементьев, Набутов и Гусев будут комментировать КК на Первом канале
15:24 Бывший тренер «Металлиста» и «Зимбру» вошёл в штаб «Тосно»
15:23 «Крылья Советов» в составе 21 человека начали сборы в Сербии
15:12 «Сток Сити» не планирует увольнять главного тренера
15:01 Сборная Бразилии разгромила Австралию, Жулиано отдал голевой пас
14:51 Григорьев: у Кучука сейчас нагрузки не прям уж лёгкие, но и не максимальные
14:41 Бериццо официально представлен в качестве главного тренера «Севильи»
14:40 Нобоа: Манчини — супертренер, в «Зените» всё нравится
14:38 Слуцкий хочет пригласить защитника «Челси» Калаша в «Халл Сити»
14:29 О. Гусев вернулся в киевское «Динамо», подписав контракт до 2018 года
14:19 LFP разрешила «Нанту» назначить Раньери
14:06 «Атлетико» подтвердил продление контракта с Гризманном до 2022 года
13:56 «Спартак-2» встретил Дасаева, отмечающего юбилей, поздравительным коридором
13:55 Козлов продлил контракт с «Енисеем»
13:53 Роналду, Рамос и Марсело создали в «Реале» атмосферу, позволяющую побеждать
13:52 Прокуратура представила заявление в суд, обвиняя Роналду в неуплате налогов
13:51 Петраков: Пугин готов продолжить работу в «Томи» после выплаты долгов
13:41 Шатов: Луческу никак не попрощался с «Зенитом», может, не готовился к отставке
13:26 Шатов: матчи Кубка конфедераций смотреть не буду
13:18 Цаллагов: о Манчини ничего особенного не знаю
13:02 Файзулин не поедет на первый сбор с «Зенитом»
12:57 Австралия — Бразилия: хавбек «Зенита» Жулиано начнёт матч с первых минут
12:47 Экс-игрок «Кубани» С. Давыдов перешёл в московский «Арарат»
12:43 Канунников: сборная России физически и морально готова к Кубку конфедераций
12:42 Источник: Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2019 года
12:37 Чанов: Карпин? Кто возглавит тульский «Арсенал» — честно, не знаю
12:33 «Урал»: матч открытия стадиона со «Спартаком»? Решение будет принято чуть позже
12:32 «Спартак» объявил об уходе Макеева
12:31 Анхель Торрес: Гвардиола был готов возглавить «Хетафе»
12:26 УЕФА учредил пять новых наград для игроков
12:23 Кудряшов: дискомфорт от маски есть, но ещё нужно носить, не все кости срослись
12:13 «Милан» и «Интер» поспорят за хавбека «ПСЖ» Пасторе
12:00 Зобнин: всем огромнейшее спасибо за слова поддержки, идём наверх!
11:53 Тренер вратарей тульского «Арсенала» Чанов посетил тренировку сборной России
11:48 У защитника «Атлетика» Ерая рецидив ракового заболевания
11:40 Дасаев: я мог отразить удар ван Бастена на ЧЕ-1988
11:30 Источник: Артуро Видаль хочет покинуть «Баварию» и играть в Китае
11:28 «Милан» может пригласить Рейну, если не договорится с Доннаруммой
11:23 Миранчук из-за экзамена пропускает тренировку сборной России
11:14 Вратарь молодёжной сборной Англии Пикфорд близок к переходу в «Эвертон»
11:08 Глушаков и Комбаров встретились с Овечкиным и Фридзоном
10:59 Экс-игрок «Нефтчи» Пессалли погиб в ДТП
10:58 Пекерман: в Аргентине хотят, чтобы Месси в одиночку побеждал, а это невозможно
10:41 «Барселона» не расстанется с Тельо за менее чем € 12 млн
10:39 Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и готовятся к медосмотру
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017