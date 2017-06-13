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Андре Силва
Фото: instagram.com/andrevsilva10/
Текст: Кирилл Хаит

Яйцо дракона. Всё о новой звезде «Милана»

За Андре Силву «Порту» получил от «Милана» 38 млн евро. Рассказываем, много это или мало.
13 июня 2017, вторник. 16:30. Футбол
«Милан» объявил о переходе Андре Силвы из «Порту»

Вездесущие скауты «Порту» обнаружили его в школе «Салгейруша». Там Андре Силва к 14 годам провёл уже шесть лет с перерывами на «командировки» в «Боавишту» и «Падроэнше». Парень играл в центре полузащиты, растрачивая впустую свой инстинкт убийцы и полезный для страйкера эгоизм. Но в «Порту» это исправили.

Школа драконов

В 14 лет не поздно переучиваться играть в футбол. В академии «Порту» Силва был переведён сначала на фланг атаки, а ещё через год в центр. Он играл за проект «Дрэгон Форс Порту» — дочерний клуб с экспериментальным подходом к обучению футболу – за молодёжные команды и в 17 лет оказался в дубле. Здесь Силва задержался на три сезона.

Он прибавил в позиционной игре, научился терять защитников в ограниченном пространстве штрафной при кроссах и угадывать зоны отскоков. Начал чаще забивать «нерабочей», левой ногой. Естественно, прибавил физически. И, когда в сезоне-2015/16 Силва забил 14 голов в 28 матчах, в «Порту» решили, что он готов к первой команде, и дали 10-й номер.

Конкурировать за место в составе пришлось с бельгийцем Лораном Депуатром, купленным в «Генке». Молодой португалец выиграл эту конкуренцию за неделю, когда его голы принесли команде победы в двух стартовых матчах чемпионата, а между ними – выездную ничью с «Ромой» в квалификации Лиги чемпионов. Так подающий надежды юниор превратился в главную звезду команды-участницы главного клубного турнира. Но к давлению он был готов.

В Португалии (как и везде, наверное) нельзя просто хорошо играть в футбол и развиваться – одновременно с эти приходится выслушивать, на кого из звёзд прошлого ты похож, чей ты наследник и «кем» новым ты станешь, когда вырастешь. Раньше всех молодых форвардов анонсировали как будущих паулет, а сейчас — ты новый Роналду, если два раза сместился с фланга в центр и попал в угол ворот. Выдержать такое давление непросто. Но Андре Силва, который с 17 лет, когда он начал много забивать за юношескую сборную, ходит в главных надеждах страны, привык к давлению и сравнениям. Это редкий тип игроков, которые тем лучше, чем большего от них ждут. В сборной младше 19 он забил 16 голов в 24 матчах. В сборной младше 20 – восемь голов в 10 матчах. В следующей группе – четыре гола в трёх матчах. Наконец, в 2016 году Силва дебютировал в первой сборной Португалии и начал с хет-трика. Сейчас на его счету семь голов в восьми матчах.

Раньше всех молодых форвардов в Португалии описывали как будущих паулет, а сейчас — ты новый Роналду, если два раза сместился с фланга в центр и попал в угол ворот.

Как он играет

Этот сезон в Высшей лиге Португалии Силва провёл с такой же статистикой, как прошлый год во втором дивизионе, — 16 голов в 32 матчах. Он хорошо координирован и умеет сложиться для удара из неудобного положения. В штрафной отцепляется от защитников на коротком рывке (чаще вправо) и бьёт первым касанием. Силва опаснее всего, когда получает пас на ход, уже находясь внутри штрафной. Дистанционная скорость у него средняя, это не игрок для контратак.

Зато это игрок для ответственных матчей. Силве нельзя отказать в наглости (в хорошем смысле). Один из самых красивых голов 2016 года в Португалии он забил в финале Кубка, на 92-й минуте, когда «Порту» проигрывал 1:2. Таким ударом он сравнял счёт.

В Лиге чемпионов Силва провёл за «драконов» восемь неполных матчей (605 минут) и забил четыре гола. То есть результативность такая же, как в этом сезоне и год назад в дубле: примерно 150 минут на гол. Это не лучший результат в истории, Фалькао и Джексон Мартинес на пике забивали в «Порту» чаще, но стоит учесть, что Силва младше, чем были они. Кроме того, он демонстрирует редкую для своего возраста стабильность. 21 год – это возраст, в котором тот же Криштиану Роналду не забивал по голу за матч.

Андре Силва забивает в среднем один гол каждые 150 минут. Эта статистика не меняется в высшем дивизионе и втором дивизионе Португалии и Лиге чемпионов.

38 млн евро – это много или мало

Сначала немного цитат. «Силва – прирождённая девятка. Он очень талантлив, много работает и голоден до голов. И у него отличная техника», — Педро Паулето. Или вот ещё: «Когда я закончу карьеру, Португалия будет в надёжных руках, ведь у нас есть Андре Силва», — это Криштиану Роналду. Даже немного странно слышать такой пафосный комплимент футболисту, который ещё ничего не выиграл, но, возможно, это объясняется тем, что у Силвы и Роналду один агент. Жорже Мендеш. А это имя автоматически означает плюс 20 млн евро к трансферной стоимости нападающего младше 25 лет.

Криштиану Роналду: «Когда я закончу карьеру, Португалия будет в надёжных руках, ведь у нас есть Андре Силва».

В контракте «Порту» была прописана сумма отступных: 60 млн евро. Продать его за 30 млн сразу и восемь бонусами клубу пришлось не от хорошей жизни. Дело в том, что бюджет «Порту» критически зависит от продажи футболистов. Прошлым летом не удалось дорого продать никого: общая сумма продаж составила 21 млн евро – это худший результат за 10 лет. А если учесть покупки, то по итогам трансферного лета-2016 «Порту» остался в минусе, впервые за почти 20 лет. Это привело к тому, что расходы клуба превысили доходы больше, чем допускает финансовый фэйр-плей. Клубу грозили серьёзные санкции, вплоть до исключения из еврокубков. Срочная продажа помогла закрыть брешь и договориться с УЕФА – у клуба просто не было времени выжидать и требовать полную сумму.

В итоге игрок ушёл дешевле, чем предусматривалось, а санкции всё равно частично применены: заявка «Порту» в Лиге чемпионов сокращена с 25 игроков до 22, также клуб заплатил штраф. Но и это не всё: УЕФА предоставил испытательный срок в четыре сезона, в течение которых нельзя допускать дисбаланса доходов и расходов, иначе штрафные меры будут ужесточены. Скорость и сумма продажи объясняются необходимостью вписаться в ФФП и продемонстрировать, так сказать, готовность сотрудничать со следствием.

Сумма, конечно, солидная, но сравните её с предложением по сопоставимым игрокам на рынке. «Боруссия» оценивает Усмана Дембеле в 90 млн евро, а «Монако» отказывается продавать Мбаппе за 100 млн. На фоне перегретого англичанами и китайцами рынка приобрести такого футболиста за 30 млн евро и бонусы – редкая удача.

Что дальше

«Милан» при Винченцо Монтелле играет от себя. Владеет мячом, старается продвигать мяч в атаку с помощью мелкого паса и играет по знакомой Силве расстановке с тремя нападающими. Команда испытывала трудности с доведением атак до удара, и в этом такой бьющий игрок, как Силва (больше всего ударов по воротам в чемпионате Португалии), очень пригодится.

Всегда остаются непредвиденные случайности вроде трудностей с адаптацией и травм. Но сугубо по игровым характеристикам Андре Силва выглядит именно тем футболистом, который нужен Монтелле на острие. Ещё один важный момент: «Милан» — команда, которая прямо сейчас далека от европейской элиты и быстро развивается. Самый подходящий вариант для перспективного нападающего.

Андре Силва: «Милан» — моя мечта, поражён возможностью перейти в этот клуб
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол ФК Милан ФК Порту Андре Силва Жорже Мендеш Трансферы
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