Спокойна только Германия. Расклады на финиш отбора к ЧМ-2018 в Европе

Сборная Ирана стала третьим вслед за Россией и Бразилией участником ЧМ-2018. А какие расклады в Европе за четыре тура до финиша?

«На хрен всех, кто помогал вам!» За что Турана выгнали из сборной Арда Туран исключён из сборной, из-за того что схватил за горло спортивного журналиста в самолёте. Разбираемся, в чём дело.

Группа А

Благодаря ошибке Уго Льориса и курьёзному голу с центра поля сборная Швеции обогнала французов и вышла на первое место, гарантирующее прямое попадание на чемпионат мира. Нидерланды тоже в деле, стремясь избежать очередного позора в квалификации. С новым главным тренером Диком Адвокатом «оранжевые» разгромили Люксембург, что позволило им обойти Болгарию, которая проиграла в Борисове. Фаворитом остаётся Франция. Её ждет домашний матч с командой Адвоката (31 августа) и сложный выезд в Болгарию (7 октября). Швеции ещё играть в гостях со сборными Болгарии (31 августа), Беларуси (3 сентября) и Нидерландов (10 октября). Это ключевые матчи.

Группа B

Швейцария сохранила преимущество в три очка над португальцами, выиграв в гостях у Фарерских островов. Понятно, что только эти две команды и разыграют первое место. Сборная Венгрии после нелепого поражения в Андорре (0:1) окончательно выбыла из гонки. Определяющим станет матч последнего тура Португалия – Швейцария, который пройдёт 10 октября. Впрочем, до этого действующих чемпионов Европы ждёт ещё непростой выезд в Венгрию, а их конкурент рискует потерять очки в Латвии или против тех же венгров на своём поле.

Группа C

Сборная Германии одержала шесть побед в шести играх, оторвалась на пять очков от ближайшего преследователя, и нет никаких сомнений, что чемпионы мира завершат отборочный цикл победителями группы. Борьбу за второе место, оставляющее надежду пробиться на ЧМ-2018 через «стыки», Северной Ирландии навяжет Чехия. Правда, североирландцы опережают преследователя на четыре очка. К тому же у чехов в следующем туре (1 сентября) матч дома с Германией, а вот в Северную Ирландию (5 октября) немцы, скорее всего, отправятся уже без турнирной мотивации. Сборная Чехии должна побеждать в Белфасте (4 сентября) и верить в чудо.

Группа D

Здесь за первое место сражаются сразу четыре команды, причём на днях конкуренты как раз встречались между собой. Сербия отыгралась дома в матче с Уэльсом (1:1), а Ирландия на своём поле спаслась в концовке встречи с Австрией (1:1). Таким образом, команды Славолюба Муслина и Мартина О’Нила сохранили перевес в четыре очка над преследователями. Многое на финише должны решить матчи Уэльс – Австрия (2 сентября), Ирландия – Сербия (5 сентября), Австрия – Сербия (6 октября) и Уэльс – Ирландия (9 октября). Если валлийцы одолеют дома австрийцев и ирландцев, то вполне вероятно, что именно они и выиграют группу.

Группа E

У сборной Польши задел в шесть очков, который Роберт Левандовски и компания вряд ли растеряют. Правда, 1 сентября поляков ждёт выезд в Данию – это потенциально самый сложный для них из оставшихся матчей. Датчане с черногорцами, скорее всего, разыграют второе место. Календарь, пожалуй, в пользу команды Любиши Тумбаковича. Сборная Черногории принимает датчан через три дня после того, как они сыграют с лидером группы, а сами черногорцы едут в Польшу в конце отборочного цикла (8 октября), когда соперник уже может оформить билет на ЧМ-2018, расслабиться и пойти на эксперименты с составом.

Группа F

Преимущество сборной Англии над Словакией и Словенией сократилось после того, как команда Гарета Саутгейта добилась лишь ничьей в Шотландии (2:2). Трио претендентов на первое место ещё предстоят очные встречи: Словакия – Словения (1 сентября), Англия – Словакия (4 сентября) и Англия – Словения (5 октября). Календарь, в общем-то, не обещает проблем фавориту группы, если только он сам не запаникует. С конкурентами англичане играют дома, а в ходе путешествий на Мальту и Литву им, конечно же, гарантированы по три очка и хорошие фотографии на память.

Группа G

Сборным Испании и Италии не повезло угодить в одну группу. Обе команды выиграли позавчера, имеют по 16 очков и, скорее всего, будут бороться за первое место до заключительного тура. Преимущество на стороне испанцев хотя бы по той причине, что они ещё сразятся с итальянцами дома. Это будет как раз в следующем матче – 2 сентября. Затем команда Хулена Лопетеги сыграет в Лихтенштейне, примет Албанию и слетает в Израиль. «Скуадра адзурра» в свою очередь встретится на своём поле с Израилем и Македонией, а закончит цикл в Албании.

Группа H

Сборная Бельгии опережает греков и боснийцев на четыре-пять очков, а в ближайшем матче примет безнадёжного аутсайдера группы Гибралтар. Вряд ли команда Роберта Мартинеса упустит преимущество, хотя ей ещё играть и в Греции, и в Боснии. На днях греки увезли очень ценную ничью (0:0) из Зеницы. Этот завершившийся скандалом бой даёт им минимальный перевес над боснийцами. В судьбу второй путёвки способен вмешаться Кипр, который пусть почти и лишился шансов на «стыки», но готов насолить дома сборным Боснии (31 августа) и Греции (7 октября).

Группа I

Исландцы догнали хорватов по очкам, переиграв их в Рейкьявике со счётом 1:0. Сборные Украины и Турции тоже выиграли свои матчи, благодаря чему сократили отставание от хорватов до двух баллов и не позволили Исландии уйти в отрыв. Четыре реальных претендента на первое место закручивают на финише сумасшедшую интригу!



Ключевыми окажутся матчи соперников между собой: Украина – Турция (2 сентября), Исландия – Украина (5 сентября), Турция – Хорватия (5 сентября), Турция – Исландия (6 октября) и Украина – Хорватия (9 октября). Исходя из класса футболистов и календаря, можно спрогнозировать победу в группе сборной Хорватии.