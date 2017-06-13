«Уникальное поколение». Чили на Кубке конфедераций

Танцы с МВФ и футбол на голой земле. Камерун на Кубке конфедераций Начинаем представление участников Кубка конфедераций в России с победителей Кубка африканских наций. Итак, Камерун: тренер, команда, страна.

Перед началом товарищеского матча сборных России и Чили я пообщался с несколькими журналистами, которые приехали с командой гостей. Ведущий чилийского Fox Хосе Кубилья объяснил, почему в его стране от команды ждут только победы. «Это уникальное поколение. У нас, в Чили, и раньше было много хороших футболистов, но мы никогда ничего не выигрывали. А теперь всё время выигрываем, и менталитет изменился. Мы никого не боимся. Сборная Германии? А что Германия… Мы играли с ними недавно. Проиграли. Но нам просто не повезло, а вообще мы были лучше. Эта сборная способна на всё, поэтому вся страна ждёт только побед».

Ожидания выглядят завышенными, но, пока команда выигрывает, это не проблема. К ожиданиям мы ещё вернёмся, а пока – что за страна ждёт победы?

Страна

До сих пор временами испытывает комплексы из-за противоречивого прошлого. Два десятка государственных переворотов в течение XX века сопровождались радикальной сменой политического курса и расколом в обществе. Отголоски далёких событий проявляются даже сейчас. В марте этого года 33 бывших агента Национального центра информации были осуждены на сроки до 15 лет заключения за похищение борцов с диктатурой, совершённое в 1987 году… А сейчас, при демократическом государственном устройстве, поводами для беспорядков становятся то жилищная реформа, то реформа образования, то политика по отношению к индейцам мапуче. Выглядит это примерно так:

Фото: Ruters

Но это частности. Экономика на подъёме (рост около 2% — много по нынешним временам), Чили – одна из немногих стран Латинской Америки, где уровень жизни в последние годы растёт или как минимум стабилен. Туристов тоже хватает, что неудивительно, учитывая остров Пасхи.

Если знать испанский язык, то Чили приятно удивит ещё и тем, как мало он отличается от кастильского (европейского) испанского. В отличие от Аргентины, Перу и тем более Мексики, где изменениям подверглись и произношение, и лексика, и некоторые языковые нормы, Чили как будто до сих пор относится к Кастилии и ценит изначальное произношение. De puracepa, как бы сказали в Мадриде. Чилийцы завоевали независимость от Испании в начале XIX века, воспользовавшись наполеоновскими войнами и тем, что европейские страны были тогда очень заняты. Но архитектура во многом осталась европейской. Оцените это фото с Оружейной площади Сантьяго – главной в столице.

Футбол

Чилийский футбол – продукт для местного использования. «Коло Коло», «Универсидад де Чиле» и «Универсидад Католика» — местные гранды, которые очень популярны. Например, у «Коло Коло» 500 тыс. подписчиков в «Твиттере». Это много, если учесть, что всё население Чили – 17 млн человек. Для сравнения, у «Зенита» — 800 тыс. подписчиков. Но в Кубке Либертадорес у чилийских клубов не ладится. Единственную пока победу добыл «Коло Коло» в 1991 году. Колумбия и Парагвай успешнее в Латинской Америке на клубном уровне, не говоря об Аргентине и Бразилии.

Местным болельщикам, наверное, далеко до аргентинских в том, что касается масштаба беспорядков и безумств, но протестуют они не хуже. На фото: фанаты «Коло Коло» проводят акцию против руководства клуба.

Кто приехал в Россию

У тренера Антонио Пицци нет славы безумного гения, как у Марсело Бьелсы, или харизматичного тактика, как у Хорхе Сампаоли. Тем не менее он сумел заменить последнего в сборной, так что никто не пожалел о потере. Пицци получил сборную накануне Кубка Америки — 2016, того самого, утешительного для Лионеля Месси. Прошлый кубок был разыгран год назад, страна всё ещё опьянена победой, и весь мир ждёт, что Месси хоть что-то выиграет со сборной. Но Пицци испортил праздник – и заодно втащил Чили в историю.

Сборная Чили определилась с окончательной заявкой на Кубок конфедераций

Он использует расстановку с четырьмя защитниками и одним центральным нападающим. Но схема Чили, как правило, несимметрична: на флангах атаки играют Алексис Санчес, который свободен смещаться в центр и вообще куда угодно, и второй вингер, строго играющий по бровке.

Оборона практически не меняется: это Гари Медель и Гонсало Хара — в центре, Маурисио Исла — справа и Жан Босежур — слева. В центре полузащиты Артура Видаль и Чарлес Арангис плюс тот, кто сейчас в лучшей форме, — Марсело Диас или Пабло Эрнандес из «Сельты». В центре нападения — Эду Варгас, который таки не заиграл в Европе и вернулся в Латинскую Америку. Вакантную должность на фланге атаки занимает Хосе Фуэнсалида или Энцо Роко, а иногда Леонардо Валенсия. С вратарём всё ясно.

Чилийцы привезли сильнейший состав и будут играть в привычный футбол. Это значит — много мелких передач и владение мячом, а также много ударов по воротам, не всегда подготовленных. И много упущенных опасных моментов. Если реализация не подведёт, будет по-настоящему интересно.

«Моим кумиром был Лев Яшин». «Поэтичный фанат» из Чили едет в Россию Сколько чилийцев собирается на Кубок конфедераций, чего они ждут от турнира и что знают о России, нам поведал колоритный фанат из Темуко.