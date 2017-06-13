«Бог ждал, когда он будет в «Зените». Как презентовали Манчини

13 июня в Санкт-Петербурге на площадке «Ленинград Центра» прошло представление нового наставника петербургского «Зенита» — итальянца Роберто Манчини. 52-летний специалист вечером прилетел в Петербург и сразу же отправился из аэропорта на встречу с болельщиками и журналистами.

Смена легиона. 11 игроков, которые могут покинуть «Зенит» К началу сезона состав «Зенита» может очень сильно измениться. Будущее в команде более чем десятка игроков находится под вопросом.

Из общей базы болельщиков сине-бело-голубых, непрерывно приобретавших абонементы на домашние матчи петербуржцев в течение последних десяти лет, случайным образом были выбраны 350 человек — они первыми увидели нового главного тренера.

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Перед тем как руководство «Зенита» и новый тренер вышли на сцену, гостей ждал небольшой концерт, завершившийся под традиционную песню «We Are The Champions».

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«Благодарен руководству «Зенита» за решение поменять тренерский штаб»

Вступительное слово взял губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко.

«Рад поприветствовать нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Последнее время мы заждались громких, ярких побед. Благодарен руководству «Зенита» за решение поменять тренерский штаб. Рад, что нашу команду возглавит знаменитый итальянский футболист. Уверен, в нашем чемпионате Манчини поможет вернуть первое место и добыть новые европейские награды. Господин Манчини, вы приехали в удивительный город. В город, где можно добиться невероятных успехов», — заявил Полтавченко.

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер начал выступление с восхваления своей команды, отметив, что «Зенит» — самый популярный в России клуб.

«Зенит» сейчас — любимый клуб в стране. У него самая мощная армия болельщиков. 15 миллионов человек говорят, что болеют за «Зенит». Это неслучайно. «Зенит» заслужил быть первым своими яркими победами, красивой игрой и богатой историей.

Петербург — родина российского футбола. За нашу долгую и богатую историю были выиграны все национальные трофеи СССР и России. «Зенит» сегодня является обладателем всех европейских трофеев, кроме кубка Лиги чемпионов. «Зенит» — стабильно в топ-20 ведущих европейских клубов. В топ-50 самых популярных и сильных брендов в мире. Мы самый известный российский клуб в мире. Клуб является коммерчески успешным и финансово самодостаточным.

Господин Манчини, реально значимых побед вы можете достичь в самой большой стране мира — в России! Вы сможете стать чемпионом на одной шестой части суши и быть чемпионом в 11 часовых поясах. Думаю, для вас это большой вызов», — под громкие аплодисменты болельщиков сказал Миллер.

Начать с А. Кого сватают в «Зенит» Манчини из Италии Серия А обещает стать донором для «Зенита». Новый главный тренер команды Роберто Манчини ищет свежую кровь в чемпионате Италии.

«Будем стремиться, чтобы в «Зените» были лучшие игроки в РФПЛ»

По окончании официальной части состоялась пресс-конференция председателя правления «Зенита» Сергей Фурсенко и главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

— «Зенит» всегда играл для болельщиков, — начал Фурсенко. — Мы пригласили Манчини, так как он проповедует зрелищную и яркую игру. Победа будет за нами.



— Сергей Александрович, какие задачи стоят перед командой в ближайшее время?

— Прежде всего мы бы хотели видеть красивый и зрелищный футбол, должен быть футбол высочайшего класса. Нам нужно вернуться в Лигу чемпионов и выиграть чемпионат России. В следующем сезоне мы будем играть в Лиге Европы, будем стремиться показать там максимальный результат. Комплектуем команду сейчас преимущественно российскими футболистами, а также сильными легионерами.

— Нет ли угрозы попадания под санкции фэйр-плей?

— Для начала скажу, что мы вышли из-под санкций. У нас есть определённые ресурсы, чтобы приобретать игроков. Мы будем стремиться, чтобы в нашей команде были лучшие игроки в нашем чемпионате.



— Правда ли, что вы предлагали Роберто Манчини возглавить сборную России, и почему не получилось договориться?

— Я два раза пытался пригласить Роберто в сборную России. Думаю, Господь Бог ждал, когда он придёт в «Зенит». Для «Зенита» он будет очень ценным тренером.



— По какой причине команду покинул Данни? Беспокоит ли вас, что в «Зените» не играют свои воспитанники?

— По поводу Данни — мы все его любим, тем не менее мы строим новую команду, практически с чистого листа. Господин Дюков создал классную инфраструктуру, всё сделано на высочайшем уровне. С точки зрения молодых игроков, как вы уже слышали, из всех возрастов молодых сборных у нас играют всего два человека. Такого никогда не было. Приход Сарсании связан с тем, что он будет выстраивать всю вертикаль селекции, контролировать работу с самых маленьких ребят до молодёжи. Мы вернули Сашу Горшкова, он будет «молодёжку» тренировать. Давыдов — «Зенит-2». Мы сейчас будем заниматься поиском талантов в нашем регионе. В первую команду вернутся трое воспитанников питерского футбола. Питерские воспитанники должны быть костяком нашей команды.



— Сейчас в «Зенита» 27 футболистов. С кем-то планируете расставаться?

— Мы всех возьмём на первый сбор. Роберто будет смотреть, кто подходит. Кто не пройдёт испытание, будет либо продан, либо сдан в аренду.



— Какова ситуация с новым стадионом «Зенита»?

— По поводу нового стадиона. Мы постараемся как можно скорее туда переехать. Думаю, переедем ко второму туру. Будем агрессивно работать на тему стадиона, хотим, чтобы нашу игру увидело как можно больше людей.

Миллер: Господин Манчини, реально значимых побед вы можете достичь в самой большой стране мира — в России!

«С удовольствием вернул бы Аршавина, я люблю его»

— Как оцениваете итоги перехода на систему «осень-весна»?

— Очень положительно. Теперь заканчиваем сезон на хороших полях. Идея себя оправдала. Знаю, что президенты других клубов поддерживают её. Всё равно раз в два года летний перерыв.



— Что с Луческу? С его стороны в последнее время звучат странные и противоречивые комментарии…

— С Луческу есть вопросы, которые ещё не урегулированы. Но у нас хорошие отношения. Думаю, мы обо всём договоримся.



— Как обратили внимание на Роберто Манчини?

— Как мне помнится, я пытался пригласить его до Адвоката в сборную. Был эпизод, мы с ним взаимодействовали. Но так получилось, что Адвокат пришёл в сборную России, о чем я не жалею. Но вот с Манчини не получалось, и всё. Сейчас получилось — и слава богу.

Фурсенко: Я два раза пытался пригласить Роберто в сборную России. Думаю, Господь Бог ждал, когда он придёт в «Зенит»

— Какие воспитанники «Зенита» могут вернуться в клуб? Что с Аршавиным?

— Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича вернул, чтобы он здесь поиграл. Он великий мастер, публика его обожает. И я его люблю.



— А Александр Кержаков?

— Кержаков будет совмещать учёбу и работу в «Зените». Постараемся сохранить в структуре клуба Владислава Радимова. Пока переговоров не было с Владиславом, но Константин Сарсания уже взаимодействовал с ним.



— Будет ли клуб провожать Мигеля Данни, так же как провожал Николаса Ломбертса?

— Мы постараемся хорошо проводить Данни, это произойдёт в четверг. Да, прощального матча не будет, но мы придумаем, как его проводить. Я счастлив вернуться в «Зенит» и рад видеть знакомые лица. Вы сильные журналисты. Надеюсь, у нас с вами всё получится. Благодарен вам за внимание. Постараемся сделать так, чтобы «Зенит» стал одним из самых открытых клубов в России.