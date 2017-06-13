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«Зенит» представил нового главного тренера — Роберто Манчини
Фото: РИА «Новости»
Текст: «Чемпионат»

Манчини: самая важная задача – вернуть «Зенит» в Лигу чемпионов

Роберто Манчини рассказал, почему принял предложение из Петербурга и появится ли в «Зените» нападающий Златан Ибрагимович.
13 июня 2017, вторник. 22:45. Футбол
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В Санкт-Петербурге состоялась презентация и первая пресс-конференция нового главного тренера — Роберто Манчини. Итальянский тренер вышел на сцену и пообещал болельщикам «Зенита», которым достались пригласительные билеты на этот вечер, как можно скорее вернуть Северной столице чемпионский титул и Лигу чемпионов. Затем Манчини более сорока минут отвечал на вопросы журналистов вместе с председателем правления клуба — Сергеем Фурсенко. Создалось впечатление, что Роберто не склонен к долгим речам и откровениям. Комментарии Манчини были в большинстве своём короткими, каких-то откровений от 52-летнего специалиста мы сегодня не услышали. Видимо, он из тех, кто предпочитает красивым фразам конкретные дела.

— Благодарю за радушный приём, – начал Манчини. – Надеюсь, через несколько лет смогу общаться на русском языке, а пока буду говорить по-итальянски. Благодарю Алексея Миллера за поддержку, она нам поможет стать лучше. Также спасибо Александру Дюкову и Сергею Фурсенко за оказанное доверие. Верю, с их помощью и с моей «Зенит» сможет вернуться в Лигу чемпионов — это самая важная задача на данный момент. Приложу максимум усилий, чтобы выиграть чемпионат России и попасть в ЛЧ уже в следующем сезоне.

— Какие эмоции испытываете в связи с назначением в «Зенит»? Какой футбол будет показывать команда при вас?
— Я очень рад возглавить «Зенит» и приехать в настолько красивый город. Счастлив находиться в большом клубе. Мы будем играть в хороший футбол, не похожий на футбол других команд. Но сначала мне нужно познакомиться с персоналом и всеми игроками.

— Какие условия и трансферы нужны, чтобы «Зенит» достиг поставленных целей? Как собираетесь строить работу с новым спортивным директором — Константином Сарсанией?
— В первую очередь надо наладить взаимодействие с техническим персоналом, а также с футболистами, которые остались, и новичками «Зенита». Мы должны взять на трансферном рынке футболистов, которые будут соответствовать «Зениту» и иметь соответствующие характеристики. Будем часто видеться с Сарсанией, обсуждать все актуальные вопросы.

— Какой аргумент, кроме финансового, был решающим в ваших переговорах с руководством «Зенита»?
 — Единственный аргумент, после которого я согласился возглавить клуб, — это слова Сергея Фурсенко, что мы повысим уровень «Зенита» и добьёмся выдающихся результатов. После этого я и согласился. «Зенит» — сильный клуб, известный во всем мире.

— Лимит на легионеров в России будет для вас проблемой?
— У меня уже был опыт работы в условиях лимита на легионеров в Турции. В «Зените» есть достаточно сильная база российских игроков.

— Почему вы отказались от услуг Мигеля Данни?
— Лично я от него не отказывался. У Данни закончился контракт, и он ушел. Данни — один из самых известных игроков за всю историю «Зенита», мне он нравился.

Мы должны взять на трансферном рынке футболистов, которые будут соответствовать «Зениту» и иметь соответствующие характеристики.

— Почему вы отказывались от предложений возглавить сборную России?
— Предложения от сборной России действительно были. К сожалению, переговоры ни к чему не привели, а теоретически мне было бы интересно поработать с ней.

— Кто из тренеров наиболее сильно повлиял на вас? Какой вы тренер – диктатор или демократ?
— На меня повлияли многие тренеры, например Вуядин Бошков и Свен-Ёран Эрикссон. Диктатор я или демократ, зависит от ситуации.

— Что думаете о своём противостоянии с Массимо Каррерой?
— Очень сложно выигрывать чемпионат, но это то, что мы должны делать. Один итальянский тренер уже достиг больших успехов в России. Я хочу стать вторым и выиграть еще больше.

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— Трудно ли вам адаптироваться к новой стране? Собираетесь ли перевезти сюда семью?
— У меня не будет проблем с адаптацией. Я жил в Манчестере и Стамбуле. Что касается семьи — увидим.

— Сколько матчей «Зенита» вы уже посмотрели? Общались ли с Доменико Кришито, который хочет вернуться домой?
— «Зенит» всегда на слуху, поэтому я давно знаком с петербургской командой и смотрел их матчи. Нужно начать тренировочный процесс, и тогда станут понятны сильные и слабые стороны команды. А с Кришито я говорил, конечно, и не раз. Он сказал мне, что хорошо здесь освоился, отзывался о «Зените» исключительно хорошо. Но не говорил, что хочет уйти.

Сейчас Ибрагимович восстанавливается после травмы, поэтому маловероятно, что он перейдёт в «Зенит».

— Готовы к длинным перелётам, особенно в Хабаровск, и российским холодам?
— Я привык к подобным вещам. Жил в Манчестере, думаю, там зимой так же холодно.

— Как прокомментируете трансфер Кристиана Нобоа и можете ли сказать несколько слов о своём тренерском штабе?
— Нобоа – очень техничный игрок. У него закончился контракт с «Ростовом», и мы его взяли. Нобоа хорошо знаком с российским чемпионатом, знает его условия и обладает большим опытом. Это главные причины, по которым мы Кристиана подписали. Завтра начну работу, тогда обсудим все детали с моими помощниками. Очень важно, что в тренерский штаб войдут Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков. Они помогут в плане взаимодействия с командой.

— Будете на все матчи «Зенита» надевать сине-бело-голубой шарф?
— В Петербурге очень холодно, поэтому я на сто процентов буду носить шарф.

— Признайтесь, Златан Ибрагимович появится в «Зените»?
— Думаю, ему хорошо было и в «Манчестер Юнайтед». Сейчас Ибрагимович восстанавливается после травмы, поэтому маловероятно, что он перейдёт в «Зенит».

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Дайте уже Роберто Манчини потратить деньги на знакомого игрока.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Роберто Манчини
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