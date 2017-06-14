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«Зенит», Манчини, «Рома», «Севилья», «Спартак» — в обзоре дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Ди Франческо – в «Роме», Берицо – в «Севилье». Обзор дня

Манчини прибыл в Питер, «Рома» и «Севилья» обрели тренеров. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.
14 июня 2017, среда. 00:00. Футбол

Манчини прибыл в Санкт-Петербург

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург.

В аэропорту 52-летнего итальянца встретил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

«Спасибо за вашу доброту и тёплый приём, «Зенит», — написал Манчини в своём «твиттере» по прибытии в город на Неве.

Вчера же состоялась презентация Манчини в качестве нового наставника «Зенита». На мероприятие были приглашены 350 болельщиков петербургской команды.

О назначении Манчини «Зенит» объявил 1 июня. Соглашение со специалистом рассчитано на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.

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«Зенит» может потратить на Паредеса и Маноласа € 50 млн

«Зенит» может выделить € 50 млн на покупку сразу двоих футболистов «Ромы» — Леандро Паредеса и Костаса Маноласа. Как сообщает Corriere Dello Sport, в этих игроках лично заинтересован новый главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини.

Ранее в СМИ уже сообщалось об интересе «Зенита» к Паредесу. Отмечалось, что «Рома» оценивает игрока в € 25 млн, а «Зенит» готов платить футболисту € 3 млн в год, тогда как в «Роме» он получает лишь € 1 млн за сезон. Действующий контракт Паредеса рассчитан до 2019 года.

Кроме того, уже была информация, что Манолас отказался от перехода в «Зенит». Грек в прошлом сезоне провёл в Серии А 33 матча, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

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«Рома» объявила о назначении Ди Франческо на пост главного тренера

Итальянский специалист Эусебио Ди Франческо, последним местом работы которого был «Сассуоло», стал главным тренером «Ромы».

Контракт 47-летнего специалиста с римским клубом рассчитан до 2019 года, сообщается на официальном сайте джаллоросси.

Ди Франческо выступал за «Рому» в качестве игрока в течение четырёх сезонов: сыграл 129 матчей, забил 16 голов и выиграл чемпионский титул.

Главным тренером «Сассуоло» Ди Франческо был на протяжении пяти лет. Под его руководством чёрно-зелёные вышли в Серию A и участвовали в Лиге Европы.

«Я очень рад вернуться в Рим, чтобы тренировать команду, которая всегда очень много значила для меня. Благодарю президента клуба и руководство за эту возможность. Я приложу все усилия, чтобы эта команда добивалась тех результатов, которых она заслуживает», — заявил Ди Франческо.

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Тигиев подписал контракт со «Спартаком»

Защитник Георгий Тигиев продолжит выступать за «Спартак». 22-летний футболист подписал долгосрочный контракт с красно-белыми, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что в феврале 2017 года Тигиев был арендован московским клубом у махачкалинского «Анжи».

В прошлом сезоне Тигиев провёл в составе «Спартака» четыре матча в российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями. В составе столичного клуба защитник стал чемпионом России.

До перехода в «Анжи» в 2015 году воспитанник школы клубы «Беслан» выступал за московское «Торпедо».

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Бериццо официально представлен в качестве главного тренера «Севильи»

Эдуардо Бериццо официально представлен в роли главного тренера «Севильи». Об этом сообщает пресс-служба клуба. О назначении 47-летнего специалиста было объявлено ещё 8 июня, но презентация состоялась только сейчас.

На тренерском мостике Эдуардо Бериццо сменил Хорхе Сампаоли, который возглавил сборную Аргентины. Контракт с Бериццо рассчитан до 30 июня 2019 года.

Аргентинский специалист в сезоне-2016/17 возглавлял «Сельту». Под его руководством команда заняла 13-е место в чемпионате Испании, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.

«Атлетико» подтвердил продление контракта с Гризманном до 2022 года

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн продлил контракт с «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22. Прежний договор между игроком и «матрасниками» действовал до лета 2021 года.

«Я очень рад продлить контракт ещё на сезон. Теперь я несколько дней отдохну, чтобы восстановить силы, и потом вместе с товарищами по команде и тренерским штабом начну подготовку к новому сезону», — сказал француз.

В минувшем сезоне Примеры Антуан провёл 36 матчей, отметившись 16 голами и 8 результативными передачами.

«Спартак» объявил об уходе Макеева

Защитник Евгений Макеев официально покинул «Спартак». Накануне 27-летний футболист поблагодарил красно-белых, оставив сообщение в своём «инстаграме».

Игрок покинул «Спартак» в связи с истечением срока действия трудового договора. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Евгений выступал за «Спартак» с 2007 года и прошёл путь от юношеской команды до основного состава, за который дебютировал в марте 2009 года. Всего Макеев провёл за главную команду красно-белых 202 матча и забил четыре гола.

В составе «Спартака» он дважды завоёвывал серебряные медали чемпионата России, а в этом году стал чемпионом.

В сезоне-2016/17 он провёл за основной состав два матча, а кроме того, отыграл пять встреч и забил один гол за «Спартак-2» в ФНЛ.

«Краснодар» объявил о переходе Янбаева

Состав «Краснодара» пополнил 33-летний защитник Ренат Янбаев, перешедший в стан «горожан» в статусе свободного агента. Об этом сообщил официальный сайт краснодарского куба.

«В июне текущего года действие контракта Рената Янбаева со столичным «Локомотивом» подошло к концу, и он в статусе свободного агента перешёл в ФК «Краснодар». После прохождения медицинского обследования с футболистом было подписано трудовое соглашение сроком на два года, и он приступил к подготовке к старту нового сезона в составе «горожан», — говорится на официальном сайте „быков“.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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