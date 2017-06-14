Продолжить карьеру у Карреры. Задание на лето для «Спартака»

Летом Массимо Каррера продлил контракт со «Спартаком», а между делом вспомнил историю трансфера Александра Селихова. Если помните – когда Селихов был уже «на крючке», Каррера взбунтовался, потому что не хотел покупать вратаря «Амкара». «Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать», – рассказывал Каррера.

Желание итальянца быть тренером-менеджером в английском стиле похвально, однако по зимней закупке Карреры выводы неоднозначные. Статистика-то горой за Массимо: Георгий Джикия закрепился в «Спартаке» во второй половине сезона, Александр Самедов иЛуис Адриано забивали важнейшие мячи «Зениту» и ЦСКА… Однако лишь покупка Джикии – попадание в яблочко: Самедов всю весну плохо попадал в ноты игры и допускал серьёзные ошибки (смотри тот же матч с «Зенитом»), а Адриано оказался недостаточно качественной заменой Зе Луишу. В подыгрыше африканец явно лучше.



Зимние трансферы компенсированы чемпионством и важными голами (читай: добычей результата, по которому в России судят гораздо чаще, чем по качеству игры). Но над летними покупками надо работать намного тщательнее. Ниже будет речь только о трансферах, нужных обязательно, – покупка лишнего форварда при нынешнем комплекте «Спартака» сюда не входит.

Защитники

Ещё раз о неприятных для «Спартака» цифрах: по разным подсчётам, красно-белые допустили у своих ворот от 29 до 32 явных голевых моментов. То есть, в терминологии Opta, ситуаций, максимально близким к голу (пенальти, удар по пустым воротам, удар из вратарской, выход один на один). Красно-белые допустили у своих ворот больше таких ситуаций, чем любой другой топ-клуб, и примерно столько же, сколько «Анжи». Чтобы вы понимали, какой момент понимается под явным – вот, из матча с «Зенитом».

В нашем чемпионате «Спартак» ещё могут прощать за оборонительные провалы, в Лиге чемпионов такое уже не прокатит.



Позиция крайнего защитника – главная, которую стремится укрепить Каррера, и логика тренера понятна. У Ещенко заканчивается контракт, вопрос с его продлением подвис, Тигиев уже выкуплен «Спартаком», но видится игроком резерва красно-белых, так что команде нужен сильный правый деф. Сильные варианты из шорт-листа, проскакивавшие в прессу, – Давиде Дзаппакоста из «Торино» и Мартин Монтойя из «Валенсии».



Анализируя варианты с потенциальными крайними защитниками, нужно оценивать конкуренцию «Спартака» на рынке. За Дзаппакосту – очередного крутого правого защитника, выращенного в «Торино» (раньше были Дармиан и Бруно Перес), – бьются «Рома», «Милан», «Наполи», что-то проскальзывает даже про интерес «Челси»: Давиде знаком Каррере и является сильным крайним защитником, но вариант с его трансфером кажется малореалистичным.



Мартин Монтойя вызывает меньше шума, но и здесь важно понимать специфику – испанец никак не может найти свою команду. «Барселона», где Монтойей затыкали все дыры, кризисный «Интер», кризисная «Валенсия» – всё не то. Хотя даже там 26-летний защитник был неплох (в последнем сезоне – 3 отбора, 2,2 перехвата за игру). Плюс Мартина – универсальность: Монтойя готов сыграть на обоих флангах, что для Карреры очень важно.

Замена Зобнину

Здесь речь не о левом полузащитнике как таковом – речь об универсале, готовом сыграть примерно везде. Сам Зобнин, по сути, не играл чистого левого хавбека, а открывал фланг для подключений Комбарова. При отборе Зобнин часто смещался в центр и помогал Фернандо с Глушаковым, при надобности – менялся флангами с Промесом, чтобы подчищать за Андреем Ещенко. Когда нужно было «Спартаку», садился чистым крайним защитником.



В российской Премьер-Лиге таких универсалов всего двое, так что почему бы «Спартаку» не побороться за второго? Второй, Дмитрий Стоцкий, до сих пор нигде не шумит лишь по одной причине – он отклоняет все предложения ради «Уфы». За сезон Стоцкий успел поиграть латералем и крайним полузащитником на обоих флангах, центральным хавбеком, глубинным форвардом. Делал 2 отбора, 1,4 перехвата и 1,3 ключевых передачи за игру – у Зобнина все показатели чуть-чуть, но ниже (1,8 отбора, 1,3 перехвата, 1,1 острой передачи). Стоцким интересовались «Рубин» и ЦСКА, «Спартаку» он тоже подойдёт, усилив глубину состава.



Альтернативный вариант – игрок центральной зоны, привыкший номинально занимать фланговое место и смещаться в середину. Слухи о Марсело Брозовиче касаемо «Спартака» кажутся преувеличенными (вряд ли Леонид Федун выложит 20 млн евро ради одного игрока), но Брозович – симпатичная замена Зобнину с сохранением роли левого полузащитника, пусть и с поправками: хорват хуже работает в обороне, но владеет лучшей культурой паса. Впрочем, переход Брозовича в «Зенит» намного вероятнее – там больше бюджет и сильнее надобность в игроке с таким умением продвигать мяч, как у Марсело.

Твой Бро. Какой трансфер обязательно нужен «Зениту» Дайте уже Роберто Манчини потратить деньги на знакомого игрока.

Чистый левый вингер

Альтернативный вариант замены Роману Зобнину – игрок стиля и качеств Квинси Промеса, которому удобнее обострять слева. В перспективе вариант дарит проблемы «Спартака» в обороне (вспомните, что правый фланг проваливался гораздо чаще левого из-за более слабой работы Промеса в подстраховке), но взамен – новые варианты атакующей игры. Полгода назад на ту же роль в «Спартак» сватали Мемфиса Депая, а Промес даже жужжал у Мемфиса над ухом о красно-белых за совместным ужином. Сейчас есть кандидат попроще, но только с точки зрения имени.



Хосе Искьердо – отличный вариант для «Спартака»: привыкший к схеме 4-2-3-1, здорово смещающийся в центр (что доказывает карта точек, откуда забивал колумбиец), много забивающий (14 за последний сезон), имеющий отличную реализацию (16,1% и 19,4% ударами из штрафной). Техничен, смело идёт в обводку (72% удачных), сильно навешивает – ровно половина подач Искьердо доходит до адресата (24 из 48). Если вдруг заблудились в цифрах, то просто поймите, что «Спартак» хочет вытащить со дна в Брюгге копию Квинси, только играющую на другой бровке.

Точки, откуда забивал Искьердо с августа 2014 года

Внутренние ресурсы

Во-первых, речь о «Спартаке-2». В золотом сезоне Массимо Каррера неохотно давал игровое время молодёжи, а разница между ней и железобетонной основой чувствовалась: тот же Денис Давыдов, выглядевший на уровне ФНЛ звездой, сыграл за первый «Спартак» всего 83 бесполезные минуты. Вернулся в Москву Александр Зуев, чьё игровое время тоже будет урезанным. Из второй команды на подъём напрашиваются другие люди – Игорь Леонтьев, Артём Тимофеев и Аяз Гулиев (если вдруг Гулиева не отпустят в новую аренду в «Анжи»). Каждый из них перерос уровень ФНЛ, не дорос до уровня основного «Спартака» и нуждается в постоянной игровой практике, но у Карреры гипотетически может стать третьим-четвёртым на своей позиции в команде.

Во-вторых, у Карреры есть тактические варианты, ещё не испробованные им в матчах или выбранные разово. При тактической схеме 3-Х-Х и каких-либо проблемах Комбарова (слабая форма, усталость, травма) видится интересным ходом перевод Мельгарехо на позицию левого латераля – жаль, что парагвайцу вообще не дали поиграть в такой роли. Александра Самедова, напротив, можно двигать с фланга – за последние полсезона сложилось стойкое впечатление, что Александру Самедову гораздо комфортнее в центре или на полуфланге, чем в качестве пушки для однообразных подач. В «Спартаке» Самедов однажды вышел при схеме 4-2-2-2 правым полузащитником, смещённым к середине и открывающим пространство для включений защитника, схожим образом Александр работал в схеме 3-2-2-2-1 Черчесова против Чили, давая подключаться Смольникову. Это лишь те варианты, которые видны на поверхности.



В-третьих, есть Фэшн Сакала – даже за вторую команду он сыграл всего 69 минут, но видится самым талантливым из набранного зимой африканского легиона. На чемпионате мира U20 Сакала тащил сборную Замбии, едва не вывел её в полуфинал, попал в список главных звёзд турнира – например, к новичку «Ливерпуля» Доминику Соланке. Неизвестно, почему у Фэшна такой контраст между сборной и «Спартаком» – не та мотивация, не тот климат или просто плохо усваивается спартаковский борщ – но над замбийцем стоит поколдовать: на ЧМ U20 он был среди лучших.