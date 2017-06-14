«Тренер сборной советовал мне идти к Бердыеву». Иран и Азмун вышли на ЧМ

Как вышли на ЧМ

В азиатской конфедерации для выхода на чемпионат мира нужно пройти сразу два отбора. Первый обычно превращается для сборных вроде Ирана в пустую формальность и набивание статистики, так вышло и в отборе на ЧМ-2018 – Оман, Индия, Туркменистан и Гуам совместно отобрали у Ирана всего четыре очка. В финальной стадии жребий получился пожёстче, но из топ-соперников даже по азиатским меркам Ирану попалась лишь Южная Корея.

Неудивительно, что «гепарды» заранее обеспечили себе участие в чемпионате мира, удивительно другое – в финальной стадии Иран вообще не пропускал. В 8 матчах – 6 побед и разница мячей 8:0. Даже Корея очень редко докатывала свои атаки до иранской штрафной, что уж говорить об остальных. Особенно грозно – 4 сухих победы из 4 – Иран играет дома, на 80-тысячном стадионе «Азади» в Тегеране. Там очень специфичная культура боления, за 90 минут просмотра домашнего матча иранцев можно прочищать уши из-за непрекращающегося звука местных дудок со специфичным персидским звучанием, но важнее другое – на каждом домашнем матче 80-тысячный «Азади» полон.

Кто тренирует

Тренерские способности Карлуша Кейруша вызывали много споров всю карьеру португальца, похожую на американские горки – провал в «Реале», шикарная работа помощником Алекса Фергюсона и Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» (Кейруш сделал многое для того, чтобы Роналду стал таким эффективным), провал в сборной Португалии… Иранский период работы вновь увенчался успехом, хотя Кейруш уже дважды подавал в отставку с поста тренера сборной. В 2015-м – из-за проблем с налогами, в январе нынешнего года – из-за недопонимания с иранской федерацией футбола.

Бытует мнение, что Кейруш – специалист, которому нужно не просто тренировать команду, а вести проект её развития. Работа в Иране объясняет мнение: Кейруш стоял у истоков создания нового официального прозвища команды – из «Персидских львов» иранцы превратились в «Иранских гепардов» (отсылка к виду животных, занесённому в Красную книгу), – изменил тренировочный процесс, наладил общение с тренерами иранских клубных команд, что в стране раньше не было принято, настоял на улучшении условий. На прошлом чемпионате мира игрокам сборной Ирана выдали по одной игровой футболке и запретили с кем-либо меняться, даже с Лео Месси. С подачи Кейруша форма Ирана осталась аскетично-белой, но хотя бы не многоразовой.

В финальной стадии отбора на ЧМ Иран вообще не пропускал. В 8 матчах – 6 побед и разница мячей 8-0.

Кейруш ценит рабочих лошадок и людей, готовых слушать, а для остальных приготовил диктатуру: что-то не нравится – вали из сборной. Так попался опытный вратарь Мехди Рахмати, ставивший авторитет Карлуша под сомнение. Кейруш без сожалений выкинул Рахмати из сборной, а защищать ворота стали другие люди – Алиреза Хагиги, принадлежавший «Рубину», а потом Алиреза Беиранванд. И ничего, слабее вратарская позиция не стала. Так и с другими позициями: в атаке у Кейруша есть настрелявший 20 мячей за голландский «Херенвен» Реза Гучаннеджад, и купленный вечным греческим чемпионом «Олимпиакосом» Карим Ансарифард, но играет всё равно Мехди Тареми, никогда не уезжавший из иранского чемпионата.

Как играют

Главное, что Кейруш наколдовал со сборной Ирана – изменил её ментальность. Карлуш восполнил тактический дефицит и сделал ставку на слаженную командную работу, что резко контрастирует со старым иранским стилем, целиком заточенном на местных звёздах (Хашемяне, Карими). Нынешняя сборная использует оборонительные схемы 4-2-3-1 и 4-4-1-1, очень плотно встречает соперника до своей штрафной и практически не даёт бить по своим воротам. От азиатских сборных Иран не пропускает уже 12 матчей, с ноября 2015-го – последним, кто распечатал крепких персов, был туркмен Мекан Сапаров.

У Азмуна ещё полно времени, чтобы дорасти до уровня Али Даеи – иранской легенды, забившего 109 мячей за национальную команду.

Четыре защитника и два опорника фактически привязаны друг к другу – и если за одно место в опорной зоне идёт конкурентная рубка, то второе забронировано за Саидом Эззатолахи, который переходил в «Ростов» именно по совету Кейруша: «Тренер говорил мне, что Бердыев хороший специалист, советовал идти к нему».

Эззатолахи много играет на перехватах, начинает атаки иранцев, а оригинальные продолжения придумывает или Ашкан Дежага, или капитан сборной Масуд Шоджаеи. Активно используются фланги и подключения крайних защитников – так в схеме Кейруша раскрывается талант Милада Мохаммади, ходившего за руку с Рашидом Рахимовым на тренировках в Грозном.

Кто звёзды

Главная звезда – участник экспедиции Казань-Ростов-Казань Сердар Азмун. Если выражаться аллегориями коневодства, близкого Азмуну, то для сборной Ирана Сердар – скакун, который должен всегда приносить результат. За Иран Азмун наколотил уже 19 мячей, а 19-м убил двух зайцев: официально вывел «гепардов» на чемпионат мира и попал в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Ирана (и это к 22 годам). Ещё полно времени, чтобы дорасти до уровня Али Даеи – иранской легенды, забившего 109 мячей за национальную команду.

Вместе с Азмуном РФПЛ в сборной Ирана представляют Милад Мохаммади, здорово рвавший свой фланг весь сезон в грозненском «Тереке», и Саид Эззатолахи – лидер сборной по игровому времени в нынешнем отборочном цикле (997 минут). Мохаммади иранская пресса хвалит за его острые подключения в атаку, Эззатолахи – за чтение игры. То есть за то, что и отличает иранцев в нашем чемпионате.

Из иранского легиона, светившегося в Европе 5-10 лет назад, закончил лишь Джавад Некунам: ещё двое, Ашкан Дежага и Масуд Шоджаеи, продолжают приносить пользу нынешней сборной. Дежага – единственный нечистокровный игрок с иранскими корнями, приглашённый Кейрушем и оставшийся в сборной надолго, а 10 лет назад он выступал за немецкие молодёжки, однажды отказался играть с Израилем, потому что «наполовину иранец», и был заклёван. Последние полгода Дежага числился в «Вольфсбурге» (числился, потому что вообще не играл за основу). У Шоджаеи, известного по «Осасуне», и место в составе Ирана покрепче, и статистика по сезону получше: 4+5 в греческом «Паниониосе».

Карлуш восполнил тактический дефицит и сделал ставку на слаженную командную работу, что резко контрастирует со старым иранским стилем, целиком заточенном на местных звёздах.

Есть в составе Ирана и Али Карими. Только не тот, что 10 лет назад играл за мюнхенскую «Баварию» – тот Карими закончил карьеру в 2014-м. А за современный Иран выходит Карими, принадлежащий загребскому «Динамо» и делающий карьеру в хорватском чемпионате.

Какие цели

Для Ирана российский чемпионат мира станет пятым в истории, однако главный эпизод из выступлений иранцев на ЧМ вообще не связан с футболом – в 1998-м Иран попал в одну группу с США, из-за политического конфликта и холодного отношения между странами матч мог превратиться в бойню, однако вместо этого был превращён в миротворческую акцию. В остальном всё скучно – Иран вылетал из группы с каждого чемпионата мира, а в Бразилии даже ничего не забил. Так что цель очевидна: попробовать выйти из группы. Иранцы традиционно окажутся в одной группе с одной топ-командой и крепким европейским середняком, так что цель видится малореалистичной, но вдруг защита Кейруша будет таким же крепким орешком и на уровне чемпионата мира?