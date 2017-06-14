Гамула: был шанс тренировать «Ростов», но получились «чёрные жемчужинки»

Бывший тренер молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула – об увольнении из команды и планах на будущее.

Игорь Гамула пришёл в «Ростов» в 2011 году тренером-селекционером, а затем возглавил молодёжную команду клуба. После отставки Миодрага Божовича некоторое время исполнял обязанности главного тренера, отметившись огненными заявлениями в своём стиле. Потом «Ростов» назначил Бердыева — и Гамула вернулся в «молодёжку», лишив нас своего фирменного красноречия. Бердыев ушёл, а следом ушёл и Гамула — довольно неожиданно.

– У меня только одни благодарности. Я пережил много радостных моментов в «Ростове», видел большие победы в Лиге чемпионов. Это футбол, это жизнь, и она продолжается. Удачи и дальнейших успехов «Ростову»! Мне повезло, что я работал с великими тренерами, у которых было чему поучиться.

– Решение руководства уволить вас стало сюрпризом?

– Пусть это останется моим секретом.

– Рассчитывали на пост главного тренера, когда команду покинул Курбан Бердыев?

– Да нет. Знал, что ведутся переговоры. Когда-то у меня был свой шанс, надо было его использовать. А у меня получились «чёрные жемчужинки».

– Кто сообщил об увольнении?

– Генеральный директор вызвал к себе вчера вечером после обеда. А сегодня я пришёл, и всё решили. Но всё хорошо.

– Вы не на отдыхе сейчас?

– Нет, завтра собирается молодёжная команда. По крайней мере, сейчас я в «Ростове».

– То есть вы в отпуск не поехали?

– Нет, было много работы. Надо было ездить и смотреть молодёжь. Искали везде, где играют местные клубы. Перелопатили все областные команды, школы. Кого нашли – посмотрим.

Тест. Вспомни огненные фразы Гамулы В день рождения Игоря Гамулы мы составили тест по его неповторимым перлам.

– Много кого пришлось искать после ухода Бердыева?

– Да нет, не будем об этом говорить. Новый главные тренер – квалифицированный специалист, к тому же в команде есть человек, который этим занимается – Алексей Рыскин. Они не дадут клубу умереть. Я уверен, что всё получится, команда будет жить и радовать болельщиков. Их сейчас в Ростове очень много. Многие пришли к футболу, и планку нельзя опускать. Кто-то уйдёт, кто-то уже ушёл. Это футбольная жизнь.

– С Леонидом Кучуком успели пообщаться?

– Нет, он уехал сразу в Австрию на сборы.

– Остался ли у «Ростова» перед вами какой-то долг?

– Никаких долгов, всё нормально. Какие могут быть долги? Всё хорошо.

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– Есть ли уже какие-то предложения?

– Да нет, какие? Только час назад всё вышло в прессу.

– Где хотели бы продолжить карьеру? В России или, может быть, на Украине?

– Пока не думал ещё о пожеланиях. Главное – работать. Какая разница, какая страна, лишь бы работать.

– Возможно ли, что вы окажетесь в «Рубине» вместе с Бердыевым?

– Нет-нет! Я не думал об этом.