«Нам всё равно, кого обыгрывать в первом матче Кубка конфедераций»

4 тысячи зрителей посетили открытую тренировку сборной России. Головин и Камболов рассказали о там, каково тренироваться на глазах у фанатов

Очередная тренировка сборной России в рамках подготовки к Кубку конфедераций была объявлена открытой и для журналистов, и для зрителей. Утром в рабочий день на «Арену ЦСКА» приехало четыре тысячи болельщиков. На красно-синих трибунах было очень много детей, особенно из футбольных школ. Интересно, что всех оказались фанаты «Локомотива», который кроме традиционных зарядов «Русские, вперёд!» и «Россия!» отдельно поддерживали Алексея Миранчука и Дмитрия Тарасова.

Сначала ребята внимательно следили за разминкой вратарей и встречали каждый сейв Акинфеева, Гилерме и Габулова овацией. Самый меткий вратарь сборной — как раз капитан, который разминал конкурентов точными ударами под штанги. Если вдруг нашей сборной придётся участвовать в серии пенальти и дело дойдёт до Акинфеева, за удар голкипера можно быть спокойным.



Затем футболисты сборной сыграли своеобразную двусторонку, в которой вырисовывался стартовый состав команды по крайней мере на первый матч Кубка конфедераций: Акинфеев — Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Комбаров — Тарасов, Глушаков, Головин — Полоз, Смолов. Причём олузащитники в кулаке Тарасов, Глушаков и Головин попеременно исполняли плеймейкеров в обеих группах. Также интересно, что Гилерме не поучаствовал в двусторонке — место в воротах второй группы занял Габулов.

После эмоциональной тренировки на вопросы российских, мексиканских и бразильских журналистов ответили «армеец» Александр Головин и Руслан Камболов из «Рубина».

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— Мы старались не обращать внимание на зрителей, — честно признался полузащитник ЦСКА. — все были сосредоточены на тренировке. Спасибо всем, кто пришел.

— Что вам известно о сборной Новой Зеландии?

— Мы уже разбираем их игру на теории. Ближе к матчу будем готовиться ещё лучше, смотреть видеонарезки. Тренер новозеландцев выделил в нашей команде Смолова? Соглашусь.

— Чем вы занимаетесь на сборах?

— Играем в FIFA 17. Я обычно играю за «Реал», с детства нравится эта команда.

— Почему Черчесов так эмоционально реагировал на ваши действия сегодня?

— Потому что мы совершали ошибки, но мы стараемся их исправлять.

— Чувствуете давление трибун из-за того, что Кубок конфедераций для вас — домашний турнир? — вопрос от мексиканской тележурналистки.

— Нет, не чувствую, просто готовлюсь к нему на максимуме. Но волнения больше перед официальным матчем, чем перед контрольным.

— Каково основное преимущество сборной России?

— В нашей команде нет звёзд. Стиль игры соперников? Мексиканцы и португальцы любят играть с мячом. Поэтому нам нужно оставить их без него, тогда у них будут проблемы. А главное качество нашей команды — характер.

— Сейчас ходит много слухов о том, что вами интересуется лондонский «Арсенал».

— Не готов это комментировать, сейчас все мои мысли направлены на Кубок конфедераций.



— Мне было бы спокойнее готовиться к матчу без болельщиков, — говорит Камболов. — Мы иногда даже тренера не слышали. Да, был момент, когда Станислав Саламович обратился к трибунам и показал: «Потише!» Тем не менее, нам понравлось тренироваться с поддержкой. Думаю, болельщикам тоже.

— Для вас игры за сборную более волнительны, чем за клуб?

— Конечно! Не хочется подвести болельщиков, близких, страну. Чувствую гордость за то, что представляю Россиию.

— Вы удовлетворены тем, что начинаете Кубок конфедераций с матча против новозеландцев. Или хотели кого-то посильнее?

— Мне без разницы.

— Всё равно, кого обыгрывать?

— Да. Главное — победить!

— Каков стиль сборной России? — снова включаются мексиканские медиа.

— Можно сказать одним словом: агрессивный!