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Анатолий Катрич интервью – Данни, «Динамо», Калитвинцев
Фото: РИА Новости
Текст: Марк Бессонов

«Готов соперничать с Данни». Катрич – о возвращении «Динамо» в РФПЛ

Футболист «Динамо» Анатолий Катрич, признанный лучшим полузащитником сезона ФНЛ, рассказал, как команда возвращалась в РФПЛ.
14 июня 2017, среда. 15:45. Футбол

«Динамо» вернулось в РФПЛ и в следующем сезоне представит широкой публике целый набор молодых перспективных российских футболистов. Среди них – 22-летний Анатолий Катрич, признанный лучшим полузащитником по итогам сезона ФНЛ.

— Для меня этот приз стал неожиданностью, так как я даже не знал, что существует такая номинация. Прочитал и удивился.

— Партнёры поздравили?
— Да, даже подшучивали. Подначивали насчёт того, смогу ли продолжить в том же духе в Премьер-Лиге.

— Эти чувства сравнимы с эмоциями после возвращения в РФПЛ?
— Скорее, это было чувство выполненного долга.

— Антон Шунин сказал, что не чувствовал, что «Динамо» команда ФНЛ.
— Я тоже. Убеждён, «Динамо» — команда Премьер-Лиги и в ФНЛ попала случайно. Стечение обстоятельств. Наше место – в элитном дивизионе. С самого начала мы были уверены в том, что вернёмся обратно.

— Какой момент сезона вам запомнился больше всего?
— Запомнился матч в Краснодаре, когда Темников забил на второй добавленной минуте и мы стали чемпионами. И, конечно, наши болельщики. Люди не бросили нас в беде и ездили на выезды по всей стране, за что им огромное спасибо. Не хотелось их подводить. Надеюсь, в следующем сезоне на наши игры будут ходить ещё больше человек. Главное – не расстраивать их своими результатами.

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Панченко, Шунин, Калитвинцев и другие, кто сотворил динамовское возвращение.

— Какой выезд был самым экстремальным?
— Наверное, в Хабаровск. Матч начинался в 8 утра по московскому времени, это было действительно тяжело. В новом сезоне нам ещё предстоит туда вернуться.

— Тяжело выходить на поле в оптимальных кондициях после таких долгих перелётов?
— На самом деле усталость чувствуется только после игры. Во время матча сосредотачиваешься на том, что происходит на поле, потому чувствуешь себя нормально.

— Юрий Калитвинцев сказал: неважно, сколько человек на стадионе – 100 или 100 тысяч. Согласны с ним?
— Это неважно, когда есть результат. Для атмосферы же наличие большой публики очень важно. Но мы стремимся показывать результат, сколько бы людей не было на трибунах. Думаю, тренер это имел в виду.

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Накануне 49-го дня рождения в гости к «Чемпионату» заглянул главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев – и рассказал массу интересного.

— Прошлый сезон вы начинали как игрок запаса. Как удалось убедить Калитвинцева в том, что вы заслуживаете место в основе?
— За счёт работы, желания, тренерского доверия. Я понимал, что если не буду игроком основы в команде ФНЛ, то о мечтах стать игроком высокого уровня можно забыть. Благодаря Калитвинцеву я воспрянул духом, и всё получилось. Теперь главное – продолжить в том же духе в РФПЛ и доказать самому себе, что я это могу.

— Чувствуете, что сделали шаг вперёд в развитии как футболист?
— 100 процентов. Хотелось бы сказать за это большое спасибо тренеру и команде.

Я понимал, что если не буду игроком основы в команде ФНЛ, то о мечтах стать игроком высокого уровня можно забыть.

— Калитвинцев оценил ваш прогресс?
— Каких-то задушевных разговоров у нас нет. Да мне этого и не надо. Он подмечает какие-то детали, я вижу его отношение ко мне на тренировках, этого достаточно.

— ФНЛ – хорошая площадка для молодого футболиста, чтобы почувствовать уверенность в своих силах?
— Да, мы больше владели мячом в большинстве игр, но я бы не сказал, что уровень ФНЛ низок. Дома я анализирую некоторые матчи и вижу, что именно против нас все команды выходили как на последний бой. Раскачать их оборону не так легко, как может показаться. В переходных играх, например, было видно, что лидеры ФНЛ не уступают по уровню аутсайдерам РФПЛ.

— Как команде удалось справиться с давлением после вылета в ФНЛ?
— Мы постарались отгородиться от СМИ. Если бы мы читали всё, что о нас пишут, было бы, наверное, ещё хуже.

— После того как «Динамо» вылетело из РФПЛ, у вас были предложения от других команд?
— Были несколько предложений по ходу сезона, названия команд сказать не могу. Но я ничего всерьёз не рассматривал, был настроен на то, чтобы помочь «Динамо» вернуться в элиту.

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Репортаж с последнего матча «Динамо» в ФНЛ, где команда получила чемпионский кубок и проводила Люка Уилкшира.

— Предложения от команд РФПЛ?
— Да.

— Как Калитвинцеву удалось сплотить команду после такого психологического удара?
— Лучше у него спросить, как он это сделал. Но то, что это получилось, – бесспорно. Калитвинцев с первых дней отмечал, насколько важен коллектив, и успех в этом направлении – его заслуга. Шунин, Панченко и Сапета помогали ему сплачивать команду. Мы все как одна семья. Мне никогда не приходилось играть в таком коллективе. Да и ребята постарше тоже отмечают атмосферу. Мы вместе ходим в рестораны, встречаемся семьями. Коллектив отличный: кто постарше, кто помладше – все прекрасно друг с другом общаются.

— Во многом потому Панченко решил не возвращаться в ЦСКА?
— Думаю, что да, он не хотел покидать наш коллектив. В одном интервью он сам признавался, что «Динамо» помогло ему реанимировать карьеру, и теперь он хочет дальше помогать команде и прогрессировать именно здесь. Так что всё логично.

— Есть мнение, что Панченко в РФПЛ не сможет показывать всего того, что демонстрировал в ФНЛ.
— Я уверен в Кирилле. Увидите, некоторым экспертам он утрёт нос. На тренировках видно, насколько серьёзен его уровень. Да и 24 гола в чемпионате, пусть и ФНЛ, — серьёзный результат. Конечно, в РФПЛ уровень сопротивления увеличится, но я считаю, Панченко ещё сильно нам поможет.

— Кто из «Динамо» может стать открытием следующего сезона?
— Думаю, Максим Кузьмин.

— Ходят слухи о возможном возвращении в «Динамо» Данни. Не переживаете, что с его приходом можете потерять место в основе?
— Готов с ним соперничать. Данни – очень крутой футболист, думаю, он бы сильно нам помог.

«Динамо» — команда Премьер-Лиги и в ФНЛ попала случайно.

— Первый матч следующего сезона «Динамо» сыграет со «Спартаком», который и отправил вас в ФНЛ. Готовы отомстить?
— Мы с воодушевлением восприняли эту новость. Я вижу у ребят настрой на эту игру с первого же дня сборов. Видно, насколько это для всех важно. Надеюсь, этот настрой мы покажем и во время игры.

— Ставите перед собой задачу сыграть через год на чемпионате мира?
— А как иначе? Постоянно мечтаю об этом. Это моя задача на следующий сезон.

— Если это произойдёт, пока неизвестно, в качестве представителя какого клуба вы можете на него отправиться. Через год у вас истекает контракт.
— Я этим не занимаюсь. Мои дела ведут агенты. От них знаю, что пока никакой конкретики не было. Но я не собираюсь никуда переходить, надеюсь, что останусь в «Динамо».

Вопрос дня. Что ждёт «Динамо» в РФПЛ?
«Динамо» досрочно вернулось в Премьер-Лигу. На что смогут претендовать бело-голубые в элите с этим составом и тренерским штабом?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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