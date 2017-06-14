Голодный Кокорин, загорелый Дзюба. Как «Зенит» вышел из отпуска

Манчини: самая важная задача – вернуть «Зенит» в Лигу чемпионов Роберто Манчини рассказал, почему принял предложение из Петербурга и появится ли в «Зените» нападающий Златан Ибрагимович.

«Зенит» после выхода команды из отпуска представил болельщикам и журналистам Роберто Манчини, а игроки петербургской команды 13 и 14 июня проходили обязательный медосмотр. Зенитовцам ещё только предстоит познакомиться с новым главным тренером, а пока они рассказывают об итальянце то, что узнали о Манчини из Интернета либо помнят по его работе в «Интере» и «Манчестер Сити». При этом некоторые футболисты сине-бело-голубых пока не понимают своего будущего.

Сегодня в международном медицинском центре, с которым сотрудничает «Зенит», здоровье проверяли Артём Дзюба, Александр Кокорин, Андрей Лунёв, Александр Рязанцев и группа других российских и иностранных игроков. Дзюба справился с тестами раньше всех, спешил покинуть клинику, но всё-таки согласился ответить на пару вопросов. Загорелый и чуть-чуть даже обгоревший центрфорвард рассказал, что несколько дней отдыхал с семьёй в тёплых краях, поделился мнением по поводу возможного трансфера Златана Ибрагимовича и удивился слухам об операции на колене.

— Операция мне не нужна, всё под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Но надо закачивать ногу. Что касается Ибрагимовича, то я только за! Ещё одна харизматичная личность появится в «Зените». Правда, у Златана очень много вариантов, в том числе в MLS, да и «Манчестер Юнайтед» вряд ли его отпустит. Я вот слышал, что Халк может вернуться. Мне этого достаточно, – улыбнулся Дзюба.

Дзюба: Операция мне не нужна, всё под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Но надо закачивать ногу.

Кокорин после медобследования вежливо отказался общаться. «Извините ребята, я очень кушать хочу», – бросил на ходу нападающий. Проголодавшегося зенитовца, конечно, никто мучить не стал. Надеемся, Александр в наступающем сезоне будет таким же голодным и на футбольном поле. А вот Александр Рязанцев был близок к тому, чтобы повторить свою легендарную фразу «извините, пирожки». Только теперь 30-летний полузащитник, тренировавшийся в 2017 году лишь с фарм-клубом «Зенита», уклонился от интервью, жуя яблоко. Рязанцев пока даже не знает, летит ли он на сбор.

Лунёв, как и Дзюба, залечивает повреждение, поэтому визит к врачу сейчас привычное дело для него. Андрей признался, что провёл несколько дней лета в Италии, и развеселился, когда журналисты связали его поездку на родину Манчини с желанием навести мосты с новым главным тренером.

— Надеюсь, быстро восстановлюсь, – начал беседу Лунёв. – Поеду вместе с командой, но первые три-четыре дня сборов поработаю по индивидуальной программе. Главный доктор изучит анализы и всё скажет. Сейчас боль в колене ещё есть.

Во время отпуска я отключаю телефон, так что ни с кем из ребят в этот период не общался. Ездил в Италию – был в Риме. Крутой город, есть на что посмотреть, хорошие впечатления. Потом отправились на Сардинию отдохнуть. Правда, море ещё холодное было. По местным каналам показывали переходные игры Серии C, пару раз посматривал.

Лунёв: Поеду вместе с командой, но первые три-четыре дня сборов поработаю по индивидуальной программе. Главный доктор изучит анализы и всё скажет. Сейчас боль в колене ещё есть.

Манчини – квалифицированный тренер, он добивался результата в хороших командах. Надеюсь, что останутся прежние тренеры вратарей. Но команда принимает всё, когда её ставят перед фактом. Ассоциации с итальянской вратарской школой? Глядя на Джанлуиджи Буффона, есть ощущение, что у них там всё в порядке! Хотя у нас тоже со специалистами полный порядок. Михаил Бирюков – топ-тренер. С Томиславом Рогичем общался вчера – пока не знаю, остаётся ли он.

Йоан Молло как всегда на своей волне. Французский полузащитник покидал клинику, натянув капюшон, с задумчивым видом шёл мимо журналистов, и, похоже, не сразу осознал, о чём его просят. Были опасения, что Молло закроется после неправильно воспринятого публикой видео с отцом в «Инстаграме», однако Йоан по-прежнему открыт, приветлив и стремится при возможности говорить по-русски.

— Я учу русский два раза в неделю и хочу говорить на вашем языке, мне это интересно. Тем более Россия многое дала мне, и я должен показать своё уважение. Уже привык к Петербургу. Российская лига совсем не похожа на Лигу 1. В России три-четыре команды играют хорошо, остальные – нет. Во Франции похожая ситуация, но в здесь игроки более сильны физически, а во Франции они ещё и тактически хороши. Информация о моём желании получить российский паспорт неверна. Просто чья-то шутка. По поводу перспектив вашей сборной на Кубке конфедерации, думаю, что она в финале сможет победить любого соперника – хоть Германию, хоть Португалию.

Молло: Я должен много работать. Возможно, в чём-то заблуждался, поскольку приходил в «Зенит» с большими амбициями. Но это футбол. Мне нужно продолжать контролировать ситуацию и доказывать.

Моё будущее в команде? Я должен много работать. Возможно, в чём-то заблуждался, поскольку приходил в «Зенит» с большими амбициями. Но это футбол. Мне нужно продолжать контролировать ситуацию и доказывать.

Днём ранее в группе участников медосмотра были Олег Шатов и новичок сине-бело-голубых Кристиан Нобоа. Шатов тоже загорел после отдыха на Мальдивах, а теперь готов пахать под руководством Манчини и доказывать, что заслуживает места в сборной России на ЧМ-2018.

— К смене тренера отнесся спокойно, – сказал Шатов. – В футболе кто-то приходит, кто-то уходит. Такая профессия. Манчини — хороший специалист. Знаю, что он работал в «Интере», добивался хороших результатов с «Манчестер Сити». Дай бог, чтобы у него всё получилось в «Зените». С Манчини ещё не удалось пообщаться, мы его не видели. Познакомимся 15 июня. Луческу никак не попрощался с командой, ничего не сказал. Может, не ожидал, не готовился к отставке.

Не буду скрывать, есть сожаление, что не сыграю за сборную на Кубке конфедераций. Но жизнь продолжается, у меня теперь задача попасть на чемпионат мира. Буду доказывать себе и тренерскому штабу, что я как минимум не слабее тех, кто в составе. Матчи смотреть не планирую. Не хочу касаться темы непопадания на КК-2017. Тренер имеет полное право на такое решение. Желаю только удачи сборной России!

Подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом» Нобоа сделал комплимент Северной столице и новому главному тренеру.

— Всё хорошо, город очень красивый. Ожидания от предстоящего сезона? Тренироваться и играть. Манчини — супертренер, выиграл много трофеев.

15 июня «Зенит» улетит на первый сбор, в ходе которого планируется провести три контрольных матча. В Австрии Манчини начнёт знакомиться с командой и ждать вестей от руководства клуба по поводу трансферов новичков. Тем временем зенитовцы Игорь Смольников и Юрий Жирков будут в Петербурге – 17 июня они в составе сборной России выйдут на свежий газон стадиона «Санкт-Петербург» на матч 1-го тура Кубка конфедераций с Новой Зеландией.