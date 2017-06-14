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Фото: fclm.ru
Текст: «Чемпионат»

Кузяев — в «Зените», Медведев – в «Локо». Все трансферы РФПЛ: таблица

Последние трансферные новости РФПЛ: «Спартак» отказался продавать Промеса, «Зенит» намерен вернуть Денисова, Янбаев перешёл в «Краснодар».
14 июня 2017, среда. 21:00. Футбол

Таблица переходов Премьер-Лиги-2017/18 – лето

«Спартак»: Макеев покинул команду

Штаб Массимо Карреры пополнили двое соотечественников итальянца: специалисты Аттила Мальфатти и Джорджо Д'Урбано подписали контракты со «Спартаком» и уже приступили к работе. Также подписан контракт с Георгием Тигиевым. А вот Максвел Корне из «Лиона» наотрез отказался вести переговоры о потенциальном трансфере. «Спартак» же отказался продавать Квинси Промеса в «Галатасарай» за 13 млн евро.

Команду покинул Евгений Макеев, защищавший красно-белые цвета с 2007 года.

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«Зенит»: 4 млн за Кузяева

«Зенит» продолжает греметь на трансферном рынке. Правда, вместо солидных игроков из Европы сине-бело-голубые пока возвращают игроков, которые хоть каким-то образом связаны с клубом. Очередной новичок петербуржцев – Делер Кузяев из «Ахмата», за которого грозненцы получили 4 млн евро. Кроме того, Сергей Фурсенко заявил, что с удовольствием вернул бы в «Зенит» Андрея Аршавина, а также ведутся переговоры о возвращении в Петербург Игоря Денисова – речь о сезонной аренде. Также сообщается, что «Зенит» готов заплатить «Ривер Плейт» 20 млн евро за 21-летнего нападающего Себастьяна Дриусси.

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Роберто Манчини рассказал, почему принял предложение из Петербурга и появится ли в «Зените» нападающий Златан Ибрагимович.

Неизвестно будущее и Доменико Кришито – к нему проявляет интерес сразу ряд клубов из Италии, однако «Зенит» не намерен отпускать защитника.

Главное, «Зенит» отписался от странички Златана Ибрагимовича в «Твиттере», после того как Манчини сказал, что трансфер маловероятен. Слухи о переходе полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса продолжают множиться.

«Краснодар»: приход Янбаева

«Краснодар» объявил о переходе 22-летнего центрального защитника Алексея Грицаенко, ранее выступавшего за «Луч-Энергию». Контракт оформлен до 2021 года. Также команду на правах свободного агента пополнил Ренат Янбаев.

«Ростов»: Гамула покинул клуб

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«Амкар»: Черенчиков покинул клуб

«Амкар» покинул 32-летний защитник Иван Черенчиков, выступавший за пермяков на протяжении 15 сезонов. Карьеру он продолжит в «Балтике», с которой подписал контракт по схеме «1+1».

«Урал»: плюс Годзюр и Ойеволе

Ярослав Годзюр следующий сезон проведёт в «Урале». Срок и условия контракта пока не разглашаются. Также команду пополнил защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе.

«Локомотив»: подписан контракт с Медведевым

Эпопея с переходом Никиты Медведева в «Локомотив» официально завершена. В стан «железнодорожников» экс-вратарь «Ростова» перешёл в статусе свободного агента. Ещё на один сезон продлён контракт с защитником Тарасом Михаликом. А Дмитрий Булыкин назначен советником президента клуба.

«Рубин»: Ткачук, Билялетдинов и другие покидают Казань

«Рубин» продолжает видоизменяться. «Бомбовых» новостей пока нет, известно лишь, что команду с большой долей вероятности покинет ряд игроков, у которых истекли контракты с клубом: Денис Ткачук, Инал Гетигежев, Динияр Билялетдинов, Алишер Джалилов, Владимир Соболев и Владислав Кулик.

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«Арсенал»: Клюйверт отказался ехать в Тулу

«Арсенал» чуть не взорвал наш трансферный рынок, пригласив в команду Патрика Клюйверта. Правда, голландский специалист отказался. Видимо, в последний момент заметив, что Арсен Венгер продолжает оставаться главным на «Эмирейтс».

«Тосно»: в новый сезон без Книги

«Тосно» продолжает перекраивать состав – команду покинул голкипер с запоминающейся фамилией Книга, вместо него пришёл вратарь «Оренбурга» Александр Гутор. Сейчас клуб нацелен на защитника брестского «Динамо» — 28-летнего Максима Витуса, имеющего опыт игры в хорватском «Сплите». Кроме того, в «Тосно» появилась вакансия тренера по физподготовке, которую занял бразилец Мишель Хуфф, работавший в «Металлурге» и «Зимбру».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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