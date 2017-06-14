Новая Австралия. «Соккеруз» на Кубке конфедераций

Новые приоритеты

В последний раз на Кубок конфедераций Австралия привозила крепкую команду, готовую заявиться в Чемпионшип, с десятком игроков из разных английских лиг, пропитанных жиром традиционного британского футбола (Видука, Кэхилл, Нил и персонажи попроще вроде Люка Уилкшира). Австралийский чемпионат в той сборной представляли всего двое — Саймон Колозимо и Дэвид Здрилич – ноунеймы для 99,99% любителей футбола. Через два месяца после поездки на Кубок конфедераций стартовал первый сезон австралийской А-Лиги – реформированного местного чемпионата, с новой финансовой системой, поднятым интересом к лиге, условиями для приглашения звёзд и плей-офф из американского спорта.

Теперь сборная Австралии предстанет в свежем облике. «С образованием А-Лиги мы пошли вперёд. Когда мой «Вестерн Сидней Уондерерс» выиграл Лигу чемпионов Азии, а сборная Австралии – чемпионат Азии, наш спорт поднялся на более высокий уровень интереса. Только австралийский футбол пока превосходит соккер по количеству зрителей и средств от телевидения, но это ненадолго», – говорит Томи Юрич, один из игроков, олицетворяющих путь представителя современной сборной Австралии: попадание в местный клуб, раскрытие, статус звезды А-Лиги, внимание тренера сборной Анге Постекоглу, приглашение за рубеж.

Если раньше игроки из Австралии считали местный футбол мусором и при первой же возможности сматывались в Чемпионшип (лучше – ещё до старта профессиональной карьеры, как тот же Уилкшир), то теперь никто не боится начинать в родной А-Лиге. Трент Сэйнсбери через новый трамплин попал в миланский «Интер», Том Рогич – в «Селтик», Мэтью Леки – в Бундеслигу. Трое игроков нынешнего состава сборной представляют А-Лигу, ещё восемь вызывались в недавнем прошлом. Вскоре таких игроков будет ещё больше: в австралийской «молодёжке» 21 футболист из 24, вызванных в последний раз, играет в А-Лиге.

Новое поколение

Однако в плане национального устройства сборная Австралии остаётся такой же разношёрстной. Четверть населения страны – иммигранты, больше миллиона нынешних жителей Австралии родом из Великобритании, 200 тысяч – итальянцы, примерно 150 – бывшие югославы, 125 тысяч – греки… «Соккеруз» и раньше, и сейчас сотканы из игроков со сложными переплетениями корней. Тренер – этнический грек Постекоглу, оба защитника Макгоуэна – этнические шотландцы, Вукович, Дегенек, Хрустич, Рогич и Юрич имеют балканские корни, что очевидно по фамилиям, итальянские корни Массимо Луонго тоже читаются в паспортных данных.

Так было и раньше, но в этот раз Австралия везёт сильно обновлённую сборную. Только троим игрокам «соккеруз» за 30, и ни у кого из них – даже у Тима Кэхилла, единственного в нынешней команде из старой гвардии, – не будет железного места в основе. Ставка теперь на других. Таких, как Аарон Муй. Наполовину немец и голландец (а как иначе в сборной Австралии?) начинал карьеру в Англии, но имя сделал в А-Лиге, набив незаконную статистику в «Мельбурн Сити» (11 мячей, 21 голевая за 26 игр). Прошлый сезон Муй отыграл в «Хаддерсфилде», помог клубу выйти в АПЛ, а на следующий сезон точно не останется там же: хавбека, за видение поля, чтение игры и классные передачи прозванного на родине австралийским Иньестой, ведёт добрая половина команд Премьер-лиги.

Рядом с ним раскроется Том Рогич, а справа от них – Мэтью Леки: правофланговая электричка, его вы обязательно заметите в ходе турнира. Один из первых выращенных звёзд А-Лиги варится в Бундеслиге уже пять сезонов, а главной своей «фишкой» считает скорость: «Моя техника бега не настолько идеальна, как у спринтера на Олимпийских играх, но технику я тщательно отрабатывал ещё в Австралии». Получить мяч у центральной линии, кинуть его на ход, навесить на каланчу Томи Юрича – раз плюнуть.

Новый лидер

Хватит Тиму Кэхиллу тащить Австралию – ему уже 37, он спокойно доигрывает в «Мельбурн Сити», вызывается в сборную в качестве «сенатора», передающего опыт молодёжи. Теперь «соккеруз» тащит другой игрок – Том Рогич. Всё детство он фанател от нарезок игры Зинедина Зидана и мечтал сыграть, как он, против «Барселоны», а осенью его мечта исполнилась – вживую увидел Месси, Иньесту, Бускетса. Ух какое волнение.

Как семь лет назад на чемпионате Азии по футзалу. Забавно, но, когда Тим Кэхилл готовился к ЧМ-2010, Том Рогич даже не помышлял о толковой футбольной карьере и поехал в Ташкент забивать за футзальную сборную Австралии. А потом выиграл конкурс молодых талантов, попал в британскую академию Nike, стал там лучшим, попал в «Селтик»… и теперь наслаждается золотом, капающим в руки каждый год.

Сейчас Рогич, как никогда, в огне: перед полётом в Австралию он принёс «Селтику» кубок Шотландии голом на последней минуте, а уже на родине брутальным дальним ударом отправил в нокаут сборную Саудовской Аравии. Берегись, Рогич готов дать по рогам за недооценку.

Новая тактика

В марте Ангелос Постекоглу насмотрелся матчей «Челси» Антонио Конте, решил поставить сборную Австралии на те же рельсы, победил Эмираты, а потом устроил огненный спич перед журналистами. Там было много любопытного, даже «наезд» на журналистов для отвода критики от команды в стиле сэра Алекса Фергюсона, но в числе прочего – тактический ликбез:

«Я связан узами брака с женой, а не со схемой 4-3-3. Она мне нравится, но я не обязан быть верным ей до конца дней. Мы восхищаемся нововведениями, которые делают за границей Конте, Гвардиола, а про наш футбол говорим, что не должны углубляться в этот вопрос. Давайте оставаться простачками, конечно, мы же в Австралии, зачем нам тактика. Ненавижу, когда мы так думаем о себе. Австралийские игроки очень обучаемые и смелые, но мы боимся, что наши игроки не смогут справиться с задачей, поэтому и забываем о тактической гибкости».

Постекоглу убеждён, что схема 3-4-2-1 в первую очередь атакующая, отсюда и установки действий некоторым игрокам: Аарон Муй, играя в двойке центральных полузащитников, часто бросается в слаломные рейды через центр, Мэтью Леки разносит фланг резкими рывками к угловому флагу, подхватывая мяч почти у центральной линии, Том Рогич нацелен на дальние удары. Насколько смело пытается играть Австралия Постекоглу, демонстрирует один скриншот – стартовый розыгрыш с центра в контрольном матче с Бразилией (правда, спустя 10 секунд «соккеруз» пропустили после ошибки Райта с первым пасом, но это уже другая история).

Играть в атакующий футбол без валидола будет намного проблематичнее, чем казалось, из-за двух весомых потерь. Не прилетит в Россию ни основной разрушитель в центре поля Миле Единак – он с зимы мучается с пахом, а теперь получил новый болевой шок, ни левый латераль Брэд Смит, повредивший подколенное сухожилие в отборочном матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.И если Смита готовы заменить уроженец Северного Кипра Азиз Бехич и собирающий мощную прессу в норвежском «Русенборге» Алекс Херсбах, то опытный Брэд Миллиган не сможет примерить на себя личность Единака – в «товарняке» с Бразилией опорник выиграл одно единоборство из девяти. По сезону у Миллигана цифры лучше (59%), но соперники на Кубке конфедераций будут по уровню ближе к Бразилии, чем к командам чемпионата ОАЭ, откуда и приехал Миллиган.

Новый вызов

Анге Постекоглу либо запредельно амбициозен, либо хочет стать писателем-фантастом. Миссия, выраженная тренером австралийцев, кажется невыполнимой: «Мы хотим выиграть Кубок конфедераций. Знаю, смешно такое говорить после Бразилии, но я принялся за эту работу, пообещав себе, что всегда буду амбициозен ради австралийского футбола. Когда ты амбициозен, то бывают и победы, и поражения».

А если снять розовые очки, то можно предвидеть, что главный матч на Кубке конфедераций Австралия на самом деле сыграет с Камеруном. Не считая новозеландцев, эти две сборные – самые слабые на турнире, даже невзирая на неплохой подбор игроков, стильную современную тактику и мощный мотивационный заряд Постекоглу. В полуфинал Австралия не влезет без сторонних факторов – игры второго состава Германии, усталости чилийцев… Хотя в такой сценарий плохо верится.

Ориентировочный состав: Мэтью Райан – Милош Дегенек, Трент Сэйнсбери, Райан Макгоуэн – Азиз Бехич, Брэд Миллиган, Аарон Муй, Мэтью Леки – Том Рогич, Джексон Ирвин – Томи Юрич.



Тренер: Ангелос Постекоглу.



Достижения: 4-кратный обладатель Кубка Океании (1980, 1996, 2000, 2004), обладатель Кубка Азии (2015).



Расписание матчей

19 июня, 18:00. Сочи. Австралия – Германия

22 июня, 18:00. Санкт-Петербург. Камерун – Австралия

25 июня, 18:00. Москва. Чили – Австралия