Думбия отказался идти к Слуцкому. Главное – в обзоре дня

С. Думбия отказался переходить в «Халл Сити»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия отверг предложение «Халл Сити», которым с недавних пор руководит хорошо ему знакомый тренер Леонид Слуцкий, сообщил журналист Давиде Руссо де Чераме в «Твиттере».



По информации источника, «тигры» готовы отдать за форварда € 4 млн, однако ивуариец не хочет выступать в Чемпионшипе.



Минувший сезон Сейду провёл на правах аренды в «Базеле». В чемпионате Швейцарии он сыграл 25 матчей и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром турнира. Тем не менее «Базель» не захотел выкупать права на форварда за € 6 млн.

«Динамо» объявило о переходе Вандерсона

«Динамо» подписало контракт с бразильским нападающим Вандерсоном, перешедшим из «Краснодара». 31-летний форвард провёл в составе «быков» пять сезонов и является лучшим бомбардиром клуба в его истории. В составе бело-голубых новичок будет выступать под номером 14, информирует сайт «Динамо»



«Мы рады, что из ряда предложений Вандерсон выбрал наше. Это сильный форвард, который отлично себя зарекомендовал в РФПЛ, становился её лучшим бомбардиром. Уверены, что он нам здорово поможет в решении поставленных задач», — отметил исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов.

Юсупов близок к переходу из «Зенита» в «Ростов»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может сменить клуб этим летом. 27-летний футболист близок к переходу в «Ростов», утверждает «Фонтанка».



По информации источника, предварительная договорённость с ростовским клубом уже достигнута, однако переход Юсупова осложняется тем, что новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини временно наложил вето на трансферы после того, как сорвался переход в «Зенит» нападающего «Порту» Андре Силвы, который перешёл в «Милан».



В минувшем сезоне РФПЛ Юсупов провёл 17 матчей (семь — с первых минут), в которых забил один гол.

Булыкин назначен советником президента «Локомотива»

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назначен советником президента ФК «Локомотив».



«Дмитрий Олегович займётся вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии.



Отметим, что первые шаги в футболе Дмитрий Булыкин сделал в школе «Локомотива» и провёл несколько успешных сезонов в команде мастеров. В составе «Локо» он трижды становился обладателем Кубка России, дважды серебряным призёром чемпионата России, бронзовым призёром чемпионата России. За «Локомотив» провёл 89 матчей и забил 24 гола. Желаем успехов в работе!" — информирует официальный сайт «Локомотива».

Источник: «Зенит» предложил € 20 млн за форварда «Ривер Плейт» Дриусси

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает AS со ссылкой на информацию из телепередачи Partido de TV.



По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга уже предложил «Ривер Плейт» € 20 млн за переход 21-летнего аргентинского футболиста. Отмечается, что переход Дриусси, который также обладает итальянским паспортом, является одним из главных требований нового наставника «Зенита» Роберто Манчини.



В январе сообщалось об интересе к Дриусси со стороны московского «Спартака».



В текущем сезоне Дриусси провёл 27 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

«Бавария» объявила о переходе Толиссо из «Лиона»

«Бавария» объявила о переходе полузащитника Корентина Толиссо из «Лиона». 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года, информирует официальный сайт немецкого клуба. Игрок уже прошёл процедуру медицинского осмотра.



Корентен Толиссо является воспитанником «Лиона». В прошлом сезоне французский хавбек принял участие в 47 официальных матчах за «ткачей», забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Кузяев перешёл из «Ахмата» в «Зенит»

Полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.



«Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли договорённости о переходе опорного полузащитника Далера Кузяева. Соглашение рассчитано на три года», — говорится в сообщении пресс-службы питерской команды.



Кузяев три года провёл в системе академии «Зенита», выступал за команду сине-бело-голубых U18. Хавбек защищал цвета грозненского клуба с 2014 года. В минувшем сезоне РФПЛ он провёл 27 матчей и отметился двумя результативными передачами.

«Локомотив» объявил о переходе Никиты Медведева

Вратарь Никита Медведев подписал пятилетний контракт с «Локомотивом». В минувшем сезоне Медведев выступал за «Ростов». В «Локо» Медведев перешёл в статусе свободного агента.



«Команда усилена молодым российским вратарём, который провёл отличный сезон в Премьер-Лиге. Не скрою, на нас произвела впечатление и «сухая» рекордная серия Никиты. В перспективе мы видим его в составе национальной команды. Желаем успехов!» — цитирует президента «Локомотива» Илью Геркуса официальный сайт клуба.



В «Ростове» 22-летний футболист играл с 2016 года. В минувшем сезоне-2016/17 РФПЛ Никита Медведев принял участие в 17 матчах и пропустил 9 голов.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Михаликом

33-летний защитник Тарас Михалик продлил контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. 15 июня «Локомотив» отправится на тренировочный сбор в Австрию.



«Рад, что моё время в «Локомотиве» продолжается и наше расставание с болельщиками не будет долгим. Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы. Уже завтра – за работу!» — приводит слова Михалика официальный сайт «Локомотива».



В минувшем сезоне РФПЛ Михалик провёл 24 матча и забил один гол, а также получил одну жёлтую карточку.

«Зенит» может взять И. Денисова в аренду на один сезон

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» приступил к переговорам по поводу возвращения в стан петербургского клуба полузащитника Игоря Денисова. Отмечается, что сине-бело-голубые желают арендовать 33-летнего футболиста на один сезон.



«Вопрос ещё не решён, но «Зенит» продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идёт об аренде на один сезон», — цитирует Арустамяна «Матч ТВ».



В прошлом сезоне Денисов, выступавший за «Локомотив», провёл в РФПЛ 23 матча, в которых отметился одним голом и двумя передачами. Хавбек выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год.

«Урал» объявил о подписании контракта с вратарём Годзюром

«Урал» объявил, что подписал контракт с голкипером Ярославом Годзюром. Об этом сообщил официальный «твиттер» уральского клуба. О сроках соглашения с 32-летним футболистом на данный момент не сообщается.



В прошлом сезоне игрок, имеющий двойное гражданство Украины и России, выступал за «Терек», в составе которого провёл всего одну встречу. За грозненцев Годзюр выступал с 2008 года.



Также вратарь в своей карьере защищал цвета украинских клубов «Черногоры», «Газовика-Скалы», а также второй команды киевского «Динамо».

«Енисей» объявил о переходе Чепчугова

Вратарь Сергей Чепчугов продолжит карьеру в «Енисее». 31-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на два года.



«Воспитанник красноярского футбола Сергей Чепчугов подписал контракт с «Енисеем»! Соглашение с экс-вратарём ЦСКА рассчитано на два года», — информирует пресс-служба «Енисея».



Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года. За семь лет страж ворот провёл за «армейцев» 28 матчей и пропустил 33 гола. По окончании сезона у Чепчугова закончился контракт с ЦСКА, и клуб объявил об уходе голкипера.

«Челси» начнёт защиту титула в АПЛ матчем против «Бёрнли»

Стало известно расписание матчей английской Премьер-лиги на сезон-2017/18. Информация появилась на официальном сайте АПЛ.



В первом туре чемпион Англии «Челси» начнёт защиту титула домашним матчем против «Бёрнли». Новичок лиги «Хаддерсфилд Таун» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас», а вернувшиеся в АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» примет «Тоттенхэм Хотспур». Серебряный призёр Чемпионшипа «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле встретится с «Манчестер Сити».



Расписание 1-го тура, 12 августа



«Арсенал» – «Лестер Сити»

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Манчестер Сити»

«Челси» – «Бёрнли»

«Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд Таун»

«Эвертон» – «Сток Сити»

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм Юнайтед»

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм Хотспур»

«Саутгемптон» – «Суонси»

«Уотфорд» – «Ливерпуль»

«Вест Бромвич Альбион» — «Борнмут».