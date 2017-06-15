Кузяев: «Зенит» купил меня, пока я сдавал госы и диплом

Новичок «Зенита» Далер Кузяев — о том, почему считает себя питерским воспитанником, как играл с Кадыровым и чему научился у Бердыева.

Первым новичком «Зенита» при Роберто Манчини неожиданно для многих стал 24-летний опорник «Ахмата» Далер Кузяев. Футболист стал вторым после Терентьева воспитанником петербургского клуба, вернувшийся в это трансферное окно. В интервью «Чемпионату» Кузяев рассказал, как побывал на просмотре у Бердыева, почему отказался играть за сборную Таджикистана и на какую оценку защитил диплом за неделю до перехода в «Зенит».

Кузяев — в «Зените», Медведев – в «Локо». Все трансферы РФПЛ: таблица Последние трансферные новости РФПЛ: «Спартак» отказался продавать Промеса, «Зенит» намерен вернуть Денисова, Янбаев перешёл в «Краснодар».

— Говорят, этим летом вами интересовался Массимо Каррера, но вы отказали «Спартаку» ради «Зенита».

— Было несколько предложений от российских и зарубежных клубов. Посчитал, что мне необходим новый вызов, и считаю «Зенит» для этого самым подходящим местом. Я весь в предвкушении тренировок с новой командой. Очень рад тому, что присоединился к петербургскому клубу.

— Удивились, когда узнали о предложении «Зенита»?

— Трансфером занимался мой отец Адьям. Я же 31 мая сдавал госэкзамены, а 9 июня — диплом магистра по специальности «инновационный менеджмент» в СПбГЭУ. Оба раза защитился на четыре.

— Поздравляем. Получается, учились в Петербурге?

— Да, здесь живёт моя семья. Отец тренирует эстонскую команду «Нарва-Транс» и часто приезжает домой. Так что никаких отелей и гостиниц, жить будут у родителей. По крайней мере, первое время.

— У вас и старший брат в футбол играет.

— У Руслана было очень много травм, поэтому с футболом он уже завязал. Теперь занимается бизнесом и болеет за меня.

— Вы приходите в «Зенит» в статусе воспитанника.

— Я считаю себя воспитанником петербургского футбола. Вообще футболом начал заниматься в Оренбурге у Александра Сергеевича Дегтярёва, но уже в 11 лет перебрался в клуб «Коломяги», где провёл два года с Максимом Васильевичем Крамаренко. Затем попал в «Смену» к тренеру Андрею Сергеевичу Горлову, где занимался с Могилевцем, Бабуриным и Зинковым на протяжении двух лет. А потом я оказался в питерском «Локомотиве» с Дмитрием Владимировичем Поляковым и Сергеем Валентиновичем Масловским. Там мы хорошо выступили на местном турнире, и мне предложили вернуться в «Зенит», в выпускную команду Академии, которую тренировал Александр Горшков.

— Перейти во взрослую команду не предложили?

— Нет, полгода поиграл в ЛФЛ, потом в ПФЛ, в «Карелии», которую тогда стал тренировать отец. Спустя полгода в Петразаводске получилось уехать на просмотр в «Рубин» к Бердыеву. Курбан Бекиевич посмотрел на меня и решил взять на сбор в Австрию вместе с основой. После первого сбора он предложил мне уйти в аренду в «Нефтехимик», фарм-клуб «Рубина». Я согласился, но следующие полгода в Нижнекамске играл мало. К тому же, Курбан Бекиевич ушёл из «Рубина», в клубе не считали меня перспективным. Расторгли контракт по обоюдному согласию.

— За один сбор поняли, в чём секрет Бердыева?

— Не до конца, но тренер он высочайшего уровня. За него все рубятся на поле. Очень много уделяет время тактике, достаточное количество упражнений с мячом. В общем, был впечатлён.

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— Как вы оказались в «Тереке»?

— Приехал на просмотр и понравился Рашиду Рахимову. Все ребята за него бились, и сам Рашид Мамадкулович очень переживал за команду. Вы никогда не увидите его сидящим на скамейке запасных. Очень благодарен ему за то, что поверил меня и взял в команду в РФПЛ. Рашид Мамадкулович внёс серьёзный вклад в моё развитие как футболиста.

— Кажется, за команду переживает не только Рахимов, но и президент клуба.

— Это подбадривает, поддержка такого человека, как Рамзан Кадыров, придаёт команде сил. Однажды он даже приходил к нам на тренировку, даже принял участие в двусторонке. Рамзан Ахматович — в порядке! Видно, что любит футбол.

Фото: fc-akhmat.ru

— В «Тереке» вам одно время приходилось конкурировать за место с нынешним зенитовцем Маурисио. В Петербурге конкуренция выше раза в три.

— Я понимаю, в какой клуб я перехожу и какая ответственность на мне лежит. Но без конкуренции невозможен рост. С руководством и тенером об игровой практике не говорили, так что всё зависит от меня. Сейчас я нахожусь в Австрии и жду, когда присоединюсь к «Зениту».

— В «Тереке» вы играли на многих позициях, от правого нападающего до левого защитника. Где удобнее всего?

— Мне больше всего нравится играть в центре поля, ближе к атаке или к обороне — неважно. В «Тереке» иногда играл защитника по необходимости, так что и эту позицию закрыть смогу, если нужно.

— У вас был вариант играть за сборную Таджикистана.

— Да, оттуда родом мои родители. Этим вопросом занимался отец. Я благодарен им за интерес, но я бы хотел выступать за сборную России, за страну, где родился я.

— На чемпионате мира в 2018-м хотят сыграть все. Насколько реальна эта цель для вас?

— Я, как и любой другой футболист, в любой момент готов поехать в сборную. Но пока я сосредоточен на том, чтобы попасть в основу «Зенита».



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