Кузяев: «Зенит» купил меня, пока я сдавал госы и диплом

Первым новичком «Зенита» при Роберто Манчини неожиданно для многих стал 24-летний опорник «Ахмата» Далер Кузяев. Футболист стал вторым после Терентьева воспитанником петербургского клуба, вернувшийся в это трансферное окно. В интервью «Чемпионату» Кузяев рассказал, как побывал на просмотре у Бердыева, почему отказался играть за сборную Таджикистана и на какую оценку защитил диплом за неделю до перехода в «Зенит».
— Говорят, этим летом вами интересовался Массимо Каррера, но вы отказали «Спартаку» ради «Зенита».
— Было несколько предложений от российских и зарубежных клубов. Посчитал, что мне необходим новый вызов, и считаю «Зенит» для этого самым подходящим местом. Я весь в предвкушении тренировок с новой командой. Очень рад тому, что присоединился к петербургскому клубу.
— Удивились, когда узнали о предложении «Зенита»?
— Трансфером занимался мой отец Адьям. Я же 31 мая сдавал госэкзамены, а 9 июня — диплом магистра по специальности «инновационный менеджмент» в СПбГЭУ. Оба раза защитился на четыре.
— Поздравляем. Получается, учились в Петербурге?
— Да, здесь живёт моя семья. Отец тренирует эстонскую команду «Нарва-Транс» и часто приезжает домой. Так что никаких отелей и гостиниц, жить будут у родителей. По крайней мере, первое время.
— У вас и старший брат в футбол играет.
— У Руслана было очень много травм, поэтому с футболом он уже завязал. Теперь занимается бизнесом и болеет за меня.
— Вы приходите в «Зенит» в статусе воспитанника.
— Я считаю себя воспитанником петербургского футбола. Вообще футболом начал заниматься в Оренбурге у Александра Сергеевича Дегтярёва, но уже в 11 лет перебрался в клуб «Коломяги», где провёл два года с Максимом Васильевичем Крамаренко. Затем попал в «Смену» к тренеру Андрею Сергеевичу Горлову, где занимался с Могилевцем, Бабуриным и Зинковым на протяжении двух лет. А потом я оказался в питерском «Локомотиве» с Дмитрием Владимировичем Поляковым и Сергеем Валентиновичем Масловским. Там мы хорошо выступили на местном турнире, и мне предложили вернуться в «Зенит», в выпускную команду Академии, которую тренировал Александр Горшков.
— Перейти во взрослую команду не предложили?
— Нет, полгода поиграл в ЛФЛ, потом в ПФЛ, в «Карелии», которую тогда стал тренировать отец. Спустя полгода в Петразаводске получилось уехать на просмотр в «Рубин» к Бердыеву. Курбан Бекиевич посмотрел на меня и решил взять на сбор в Австрию вместе с основой. После первого сбора он предложил мне уйти в аренду в «Нефтехимик», фарм-клуб «Рубина». Я согласился, но следующие полгода в Нижнекамске играл мало. К тому же, Курбан Бекиевич ушёл из «Рубина», в клубе не считали меня перспективным. Расторгли контракт по обоюдному согласию.
— За один сбор поняли, в чём секрет Бердыева?
— Не до конца, но тренер он высочайшего уровня. За него все рубятся на поле. Очень много уделяет время тактике, достаточное количество упражнений с мячом. В общем, был впечатлён.
— Как вы оказались в «Тереке»?
— Приехал на просмотр и понравился Рашиду Рахимову. Все ребята за него бились, и сам Рашид Мамадкулович очень переживал за команду. Вы никогда не увидите его сидящим на скамейке запасных. Очень благодарен ему за то, что поверил меня и взял в команду в РФПЛ. Рашид Мамадкулович внёс серьёзный вклад в моё развитие как футболиста.
— Кажется, за команду переживает не только Рахимов, но и президент клуба.
— Это подбадривает, поддержка такого человека, как Рамзан Кадыров, придаёт команде сил. Однажды он даже приходил к нам на тренировку, даже принял участие в двусторонке. Рамзан Ахматович — в порядке! Видно, что любит футбол.
— В «Тереке» вам одно время приходилось конкурировать за место с нынешним зенитовцем Маурисио. В Петербурге конкуренция выше раза в три.
— Я понимаю, в какой клуб я перехожу и какая ответственность на мне лежит. Но без конкуренции невозможен рост. С руководством и тенером об игровой практике не говорили, так что всё зависит от меня. Сейчас я нахожусь в Австрии и жду, когда присоединюсь к «Зениту».
— В «Тереке» вы играли на многих позициях, от правого нападающего до левого защитника. Где удобнее всего?
— Мне больше всего нравится играть в центре поля, ближе к атаке или к обороне — неважно. В «Тереке» иногда играл защитника по необходимости, так что и эту позицию закрыть смогу, если нужно.
— У вас был вариант играть за сборную Таджикистана.
— Да, оттуда родом мои родители. Этим вопросом занимался отец. Я благодарен им за интерес, но я бы хотел выступать за сборную России, за страну, где родился я.
— На чемпионате мира в 2018-м хотят сыграть все. Насколько реальна эта цель для вас?
— Я, как и любой другой футболист, в любой момент готов поехать в сборную. Но пока я сосредоточен на том, чтобы попасть в основу «Зенита».
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