Кубок конфедераций на ТВ: трансляции, комментаторы, передачи

Несмотря на многочисленные проблемы, с которыми столкнулись российские телеканалы при покупке прав на показ матчей Кубка конфедераций, 11 июня всё-таки было достигнуто окончательное соглашение. Право на освещение международного турнира получили Первый канал и «Матч ТВ», а также радиостанции ВГТРК. Рассказываем, где и когда можно будет посмотреть по телевизору матчи Кубка конфедераций, который пройдёт с 17 июня по 2 июля в России.

Матчи сборной России

Матч-открытие Кубка конфедераций, в котором сборная России встретится с национальной командой Новой Зеландии, будет показан на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнётся за полчаса до стартового свистка – одновременно с началом церемонии открытия – в 17:30 мск. Первый канал предлагает болельщикам посмотреть красочное шоу, в котором примут участие более 1500 артистов и волк Забивака, а также саму игру с помощью интернет-трансляции.

Встречу сборной России с Португалией, которая начнётся 21 июня в 18:00 мск, в прямом эфире покажет только Первый канал.



Заключительный матч в своей группе национальная команда России проведёт против Мексики. Эта встреча будет транслироваться в режиме реального времени на Первом канале 24 июня начиная с 18:00 мск. Специально для болельщиков, пропустивших телетрансляцию, «Матч ТВ» покажет этот матч в записи.

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Групповой этап

Все матчи группового этапа без участия сборной России будут показаны на «Матч ТВ». При этом многие из них зрители смогут увидеть в прямом эфире. В записи на «Матч ТВ» будут показаны следующие встречи: Германия – Камерун, Португалия – Мексика, Австралия – Германия, Новая Зеландия – Португалия. В прямом эфире эти игры можно будет увидеть на Первом канале.

Плей-офф

Точное расписание трансляций матчей плей-офф Кубка конфедераций ещё утверждается. По предварительной информации, полуфинал между победителем группы А и командой, занявшей второе место в группе В, будет показан в прямом эфире Первого канала 28 июня начиная с 21:00 мск. Соответственно, второй полуфинал будет транслироваться 29 июня и начнётся в 21:00 мск на телеканале «Матч ТВ».

Матч за третье место, который пройдёт 2 июля и начнётся в 15:00 мск, болельщики смогут увидеть на «Матч ТВ», а финал Кубка конфедераций будет показан в тот же день начиная с 21:00 мск на Первом канале.

Комментаторы

На «Матч ТВ» комментировать в прямом эфире матч-открытие будут Роман Гутцайт и Константин Генич. В качестве эксперта выступит Валерий Карпин. Встречу России с Португалией в записи прокомментируют Юрий Розанов и Тимур Журавель, а с Мексикой – Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский.



Первый канал уже объявил свой состав, который будет работать во время Кубка конфедераций. Комментировать матчи для российских болельщиков будут Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев.

Программа

Во время Кубка конфедераций в эфире «Матч ТВ» планируются не только телетрансляции матчей, но и информационно-развлекательный контент. Помимо увеличенного количества новостных выпусковв эфир будут выходить передачи «Все на футбол. Афиша», «Все на футбол», «Тотальный разбор» и специальная рубрика «Кубок конфедераций. Lifе». Вести эти программы будут Валерий Карпин, Дмитрий Губерниев, Денис Казанский, Дмитрий Шнякин, Георгий Черданцев и Тимур Журавель.



Кроме того, в эфире «Все на Матч!» телеканал обещает интересных гостей, прямые включения до начала матчей и после их завершения. Канал также будет освещать тренировки сборных и пресс-конференции.