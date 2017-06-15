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Себастьян Дриусси
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Ученик Луиса Суареса. За кого спорят «Зенит» с «Локомотивом»

Лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Себастьяна Дриусси ждут в РФПЛ. Чем же привлёк этот нападающий «Зенит» и «Локомотив»?
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Аргентинские СМИ сообщили в среду об интересе «Зенита» и «Локомотива» к нападающему «Ривер Плейт» Себастьяну Дриусси. По имеющимся данным, российские клубы готовы заплатить за 21-летнего игрока порядка 15-20 млн евро. Учитывая, что в январе и мае в связи с возможным трансфером Дриусси упоминался ещё и «Спартак», стоит поближе познакомиться с потенциальным новичком РФПЛ.

Если вы включите подборку голов уроженца Буэнос Айреса, то практически не увидите у него каскада ярких финтов или рывков через полполя на сумасшедшей скорости. Несмотря на возраст, Дриусси выделяет на футбольном поле принятие решений и максимальная эффективность. Себастьян грамотно выбирает позицию, легко «отклеивается» от защитников, здорово действует на опережение. Потрясающее голевое чутьё, помноженное на высокую технику исполнения, превратили его в трансферную цель не только лидеров чемпионата России. В частности, на аргентинца положили глаз «Милан», «Рома» и «Тоттенхэм».

Видео голов Дриусси

По ходу карьеры Дриусси поиграл на обоих флангах атаки, на позиции «второго форварда», однако сейчас его место на острие. В чемпионате Аргентины сезона-2016/17 Себастьян в 25 матчах забил 16 голов и отдал три голевые передачи. Он возглавляет гонку бомбардиров турнира. Молодой нападающий благодарит за прогресс главного тренера «Ривер Плейт» – экс-полузащитника «Монако» и «ПСЖ» Марсело Гальярдо.

Справка

Себастьян Дриусси

Родился 9 февраля 1996 года в Буэнос-Айресе.
Рост – 179 см.
Позиция: нападающий.
Сыграл за «Ривер Плейт» 63 матча и забил 20 голов в чемпионате Аргентины.

«У нас лучший в Аргентине тренер! Слышал, он мог возглавить сборную страны после отставки Эдгардо Баусы, но я очень рад, что Гальярдо остался с нами. Забиваю так много благодаря его помощи. Тренер предложил мне изучать по видео, как играет в чужой штрафной Луис Суарес, и мне действительно удалось почерпнуть немало полезного у нападающего «Барселоны». А вообще, Гальярдо – очень строгий, например, запрещает пользоваться телефонами в раздевалке», – рассказывал в интервью Себастьян.

Дриусси дебютировал за главную команду родного клуба в декабре 2013-го в возрасте 17 лет. Причём сразу же попал в основу на матч чемпионата с «Аргентинос Хуниорс». Тренер Рамон Диас подарил нападающему целых 73 минуты игры. Себастьян не забил, тем не менее «миллионеры» победили – 1:0.

В том году Дриусси заявлял о себе во весь голос на юношеских соревнованиях. Сперва в составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат Южной Америки U17. Себастьян оформил дубли в ворота Венесуэлы и Уругвая, кроме того, огорчил Парагвай. С пятью голами стал пятым снайпером турнира. Через несколько месяцев аргентинцы отправились на чемпионат мира U17, в котором, кстати, принимала участие и сборная России под руководством Дмитрия Хомухи. На сей раз бело-голубые добрались до полуфинала, а там уступили Мексике – 0:3. Дриусси стал автором двух мячей – Ирану на групповом этапе и Тунису в плей-офф.

В 2014-м нападающий забил свой первый гол за «Ривер Плейт». Это случилось в гостевой игре 1/8 финала Южноамериканского кубка с парагвайским «Либертадом». Точный удар Дриусси оказался победным: аргентинская команда взяла верх – 3:1. Более того, «Ривер Плейт» и стал в результате обладателем трофея, одолев в двухматчевом финале колумбийский «Атлетико Насьональ». Юный Себастьян тогда ещё не мечтал о чём-то большем, чем просто попасть в заявку «Ривер Плейт», однако в концовке ответной встречи Гальярдо выпустил его (как, к слову, и экс-спартаковца Фернандо Кавенаги) на замену.

Шаг за шагом Дриусси продолжал совершенствоваться, украшать свой профайл победами с «Ривер Плейт» и сборной страны. В следующем году он выиграл с Аргентиной чемпионат Южной Америки среди молодёжи. Этот турнир Себастьян отыграл на трёх разных позициях в атаке, а единственный свой мяч забил в заключительном туре уругвайцам. Тогда главной звездой у аргентинцев всё-таки был другой форвард – Джованни Симеоне. Сын тренера «Атлетико» Диего Симеоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Южной Америки.

В 2015-м «Ривер Плейт» завоевал самый престижный клубный трофей континента – Кубок Либертадорес. Команда справилась и без голов 19-летнего форварда, сыгравшего в общей сумме лишь 238 минут, однако Гальярдо снова припас для Дриусси немного времени в одном из двух финалов с мексиканским УНАЛ. Позже, в декабре Себастьян на клубном чемпионате мира получил чуть более получаса в матче с «Барселоной» (0:3). Нападающий уже на поле увидел, как Луис Суарес оформляет дубль в ворота его команды.

В 2016-м Дриусси взял с «Ривер Плейт» Кубок Аргентины. Помимо того «миллионеры» стали обладателями Суперкубка Южной Америки, переиграв «Санта Фе» из Колумбии (0:0 в гостях и 2:1 дома). Во второй игре в Буэнос Айресе счёт открыл именно Себастьян: резко рванул в штрафную под прострел с левого фланга, после чего здорово сыграл на опережение. Этот навык вообще позволяет ему часто забивать ногами и головой, хотя Дриусси не обладает какими-то особенными физическими качествами, высоким ростом.

Популярность Себастьяна растёт с каждым месяцем. Пресса обсуждала проблемы нападающего в отношениях с его подружкой Аной Ди Бьязи из-за романа с аргентинской моделью и актрисой Барби Велес. Как бы то ни было, на результативности Дриусси эта история в худшую сторону не отразилась, напротив, он стал забивать с потрясающей стабильностью.

Transfermarkt оценивает игрока «Ривер Плейт» в 8 млн евро. Скорее всего, через несколько сезонов он будет стоить и больше тех 15-20 млн, которые требует сейчас за Дриусси аргентинский клуб. Однако такие трансферы, конечно же, всегда сопряжены с риском для команд РФПЛ, ведь остаётся только гадать, сумеет ли 21-летний футболист адаптироваться к чемпионату России и жизни в нашей стране.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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