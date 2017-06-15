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Тренировка сборной России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Смольников: Роналду — «зе бест оф зе бест», хочу сыграть против него

Перед первым матчем турнира Дмитрий Тарасов очень хочет выиграть Кубок конфедераций, а Игорь Смольников — сыграть против футболиста «Реала».
15 июня 2017, четверг. 13:30. Футбол

В отличие от вчерашней тренировки, которую посетили 4 тыс. болельщиков, сегодня сборная России работала на «Арене ЦСКА» без зрителей. 15 минут отвели журналистам для того, чтобы проверить, все ли игроки на месте, остальное время — для отработки тактических схем, подготовленных для новозеландцев. Уже сегодня вечером «сборники» отправятся в Петербург, где через два дня сыграют с лучшей сборной Океании в матче — открытии Кубка конфедераций.

К традиционному общению с журналистами на этот раз подготовились два футболиста, чьи позиции в старте сборной нельзя назвать незыблемыми, — Дмитрий Тарасов и Игорь Смольников.

— Чувствуете себя готовыми к турниру? — первый вопрос полузащитнику «Локомотива».
— Думаю, да. Мы хорошо поработали на сборах в Австрии. Поэтому состояние хорошее, все ребята готовы и ждут начала турнира. Настроение в команде тоже хорошее, мы провели два неплохих контрольных матча, которыми остались довольны.

— Что для вас Кубок конфедераций?
— В первую очередь это турнир, который нужно выиграть. Груз ответственности, конечно, ощущаем, так как играем дома. Но мы готовы и психологически, и физически показать свой максимум.

— В каких условиях вам комфортнее тренироваться — со зрителями или без?
— Я об этом не думаю, мне без разницы. Болельщикам приятно, что они могут на нас посмотреть.

— Готовы к переездам во время Кубка?
— Конечно, ведь в чемпионате России постоянно так играем. Сегодня прилетаем в Питер, у нас будет теоретическое занятие, на котором разберём новозеландцев. По составу соперника не могу ничего сказать, знаю о нём только из новостей.

— Думаете о том, что вам предстоит сыграть против Роналду?
— Ко всем соперникам относимся серьёзно, но сейчас не думаем о Португалии. Всё внимание — к игре открытия с Новой Зеландией. Кто может стать главный героем?

— Что вам больше всего нравится в вашей команде? — вопрос от мексиканских коллег.
— Думаю, все знают о русском духе. У нас есть хороший шанс проявить себя, и этот турнир даёт возможность завоевать трофей. Кубок есть кубок.

— Кто может стать главный героем в сборной России?
— Трудно сказать, мы — одна команда, и выделять кого-то я бы не хотел.

— А каково ваше мнение о готовности сборной? — спрашиваем у Смольникова.
— Готовы хорошо, но на деле увидим только в официальных матчах. Контрольные игры мы провели на достаточно приличном уровне, поэтому настроение в команде хорошее. Такой большой турнир бывает раз в жизни, жду больше позитивных моментов. Нагрузку мы уже сбавили, все ребята чувствуют себя хорошо.

— Рады, что матч-открытие будет сыгран на «Крестовском»?
— Конечно, мне будет приятно сыграть в Санкт-Петербурге на нашем стадионе. Думаю, это будет удачный для нас стадион, и мы победим. Мы ставим перед собой максимальную задачу, а в матче открытия тем более хотим победить.

— Уже знаете, в каком состоянии находится газон на арене?
— Нет смысла говорить о газоне, потому что его уже перестелили.

— О сборной Португалии и Кришитану Роналду уже думаете?
— Будем думать только после Новой Зеландии.

— Как оцените ваших соперников по группе — сборные Португалии и Мексики?
— Very strong. Это сильные соперники, к каждой игре нам нужно подойти в максимальной готовности.

— Что скажете о двух лидерах — Чичарито и Роналду?
— Чичарито — good player, а Криштиану Роналду — best of the best. Конечно, я хочу сыграть против них.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Дмитрий Тарасов Игорь Смольников Кубок конфедераций
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