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Сергей Игнашевич и Виктор Гончаренко
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Данила Игнатов

3 позиции, которые нужно усилить ЦСКА, чтобы стать чемпионом

Задание на лето для «армейцев»: найти копию Фернандеса, замену Игнашевичу и альтернативу Оланаре.
15 июня 2017, четверг. 14:30. Футбол

Болельщики ЦСКА уже привыкли к тому, что клуб работает в режиме суперэкономии. На фоне общего кризиса в стране владелец клуба Евгений Гинер не может тратить на трансферы столько же, сколько конкуренты из «Спартака» и «Зенита». Генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев уже сказал, что не знает, сможет ли ЦСКА купить футболиста дороже миллиона евро.

Второй номер

Вместе с эпохой Слуцкого из ЦСКА ушла эпоха Чепчугова. 8 сезонов и 28 матчей — такова статистика постоянного сменщика Акинфеева. При Гончаренко место резервного вратаря делили сразу два тинейджера из гришинской «молодёжки» — Илья Помазун и Павел Овчинников. Но пока что тренерскому штабу «армейцев» этого кажется мало.

На первый сбор ЦСКА в Австрию полетит 27-летний вратарь вылетевшего в ПФЛ «Спартака» из Нальчика Антон Антипов. Из 38 матчей за аутсайдера ФНЛ потенциальный новичок «армейцев» сыграл 13 на ноль. Если вратарь не сможет закрепиться в составе вице-чемпионов, то наверняка не останется во второй лиге, уверен тренер нальчикского «Спартака» Хасан Биджиев.

Тем не менее вратарскую позицию в ЦСКА можно считать закрытой ещё надолго. Акинфееву всего 31 год, для голкипера небольшой возраст. Этот сезон у Игоря получился одним из лучших в карьере — пусть не по результату, но по количеству рекордов точно. Тем более что бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказывал «Чемпионату» о потенциале возможного сменщика Акинфеева Павле Овчинникове.

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Двойник Марио

В популярной компьютерной игре про Марио у главного героя есть двойник по имени Луиджи. Он — точная копия своего брата и внешне, и по характеру, и по поведению. Так вот, ЦСКА нужен свой Луиджи.

После перехода на схему 3-5-2 Марио Фернандес окончательно стал ключевым игроком ЦСКА. Русский бразилец — теневой герой, который не уставая штурмует правый фланг 90 или 120 минут без остановки. В атаке — уже в штрафной играет головой или накручивает защитников, в обороне — надёжен и спокоен. В жизни — тихий и скромный парень, который уже забыл о своих юношеских приключениях, когда Марио мог запросто прогулять тренировку сборной Бразилии.

На контрасте с игрой Фернандеса справа левый фланг «армейцев» выглядел очень блёкло. Если там играл Щенников или Набабкин, он почти отключался от атак. Если выходил Тошич или Миланов — постоянно проседал при контратаках. В РФПЛ оба варианта приемлемы. В Лиге чемпионов нужен футболист «два в одном».

В медиа уже мелькало два слуха о возможной покупке такого Луиджи. Первый — Мацей Рыбусь из «Лиона», хорошо знакомый болельщикам РФПЛ. Во Франции поляк так и не стал основным футболистом, хотя по потенциалу был одним из лучших в российской лиге. Для Рыбуся переход в ЦСКА — однозначно повышение и возможность снова показать себя с лучшей стороны, чтобы вернуться в Европу. Второй — Аилтон Ферейра из «Флуминенсе». Бразильцу недавно исполнилось 22 года, он успел поиграть на постсоветском пространстве, в бакинском «Нефтчи», и в Европе, в португальском «Эшториле». Там он пересёкся с воспитанником ЦСКА Базелюком, который, если нужно, и о России Ферейре расскажет, и скаутам родной команды информацию подбросит.

Замена вечному

Братьям Березуцким скоро исполняется 35 лет, Игнашевичу через месяц — 38. Ещё сезон «армейские» ветераны точно будут играть в футбол. И, возможно, не только этот сезон.

«Мне жаль, что когда-нибудь Игнашевич и братья Березуцкие закончат, хотя пока что они это делать не собираются. У этих футболистов высочайший уровень подготовки и тактической выучки. Игнашевич проводит все тренировки без исключения, он невероятно силён физически и выдерживает всю нагрузку. Я могу дать паузу Дзагоеву или Тошичу, у Игнашевича никогда не было пауз. Даже в машине может закончиться бензин, а в нём энергия, похоже, не заканчивается. Меня удивляет, когда говорят, что Игнашевич медленный. А много ли есть в мире быстрых центральных защитников на фоне скоростных нападающих? Футболиста нужно правильно использовать. Я пока не видел, как Игнашевича обходят на скорости, потому что он всегда правильно выбирает позицию. Поэтому я бы хотел, чтобы он провёл по крайней мере ещё один сезон, а затем любое его решение поддержу», — говорил Виктор Гончаренко в интервью «Чемпионату».

Тем не менее после чемпионата мира в России один из трёх защитников наверняка решит карьеру завершить. Последний матч в этом сезоне Игнашевич доигрывал с переломом пятой плюсневой кости.

Замена Сергею Игнашевичу в ЦСКА уже есть — это Виктор Васин. При Гончаренко центральный защитник регулярно заиграл в клубе и стал вызываться в сборную, где перед Кубком конфедераций стал одним из лучших бомбардиров. Ещё один центрбек в «армейской» системе — Никита Чернов, дебютировавший за первую сборную страны раньше, чем за первую команду ЦСКА. В этом сезоне 21-летний защитник регулярно выходил в бронзовом «Енисее» Тихонова в ФНЛ, а летнюю подготовку начнёт с основой ЦСКА.

Возвращение бывшего

После ухода Панченко и Ионова осталось пять номинальных форвардов: Витиньо, Оланаре, Чалов, Жамалетдинов и Макаров, вернувшийся из «Тосно». Самый старший в этом списке — 23-летний бразилец. В отличие от линии обороны, здесь «армейцам» не хватает опытного футболиста, готового к еврокубкам.

Бывшие футболисты возвращаться в ЦСКА очень любят. Семейная атмосфера, сплочённый коллектив, позитивный тренер — после такого отношения к себе многие игроки не могут привыкнуть к другим условиям в Европе. Тем не менее, к сожалению для «армейцев», вариант с возвращением любого из форвардов вряд ли представляется возможным. Так, скорее всего, скаутам ЦСКА придётся искать нового футболиста, который усилит команду к Лиге чемпионов.

Сейду Думбия реанимировал карьеру в швейцарском «Базеле», вспомнил, что он супербомбардир, и заинтересовал половину клубов Европы. «Рома», которой почему-то ивуариец не подошёл, второй раз вряд ли отпустит экс-«армейца» в Россию. Зато в очередь за арендой нападающего может встать «Халл Сити» Слуцкого.

В «Лестере» Ахмед Муса точно не останется. Основным форвардом экс-чемпионов Англии нигерийца видел Клаудио Раньери, но не его помощник Крейг Шекспир. Тем не менее агент Мусы уже заявил, что футболист точно останется в Англии и в ЦСКА возвращаться не хочет.

В 33 года Вагнер Лав наколотил 23 гола за «Аланьяспор» и стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги. По традиции медиа уже начали запускать утки о том, что лучший легионер РФПЛ мечтает вернуться в ЦСКА, но в таком возрасте он вряд ли заинтересует «армейцев». Тем не менее, по сравнению с двумя предыдущими, этот вариант видится наиболее реальным. Опытный Вагнер разбавит атакующий коллектив «армейских» тинейджеров и отлично впишется в бразильскую компанию к Витиньо и Фернандесу. А ещё забьёт несколько важных голов, если не будет постоянно завязывать шнурки на поле.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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