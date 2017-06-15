Лепсая: задача «Балтики» — вернуться в РФПЛ до 2020 года

Калининградская «Балтика» в весенней части турнира ФНЛ совершила настоящий подвиг, сумев выбраться из непростой ситуации. В последнем туре минувшего сезона балтийцы обыграли в Ярославле неуступчивый «Шинник» и поднялись в турнирной таблице на спасительное 14-е место. Что удалось изменить в команде и клубе за короткий период – камбэк был совершён после смены руководства и тренерского штаба, как удалось решить сложную задачу, какие цели поставлены в новом сезоне перед «Балтикой» — на эти и другие вопросы ответил генеральный директор клуба Тимур Лепсая.

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— Даже вы после своего назначения на пост генерального директора «Балтики» в начале февраля этого года достаточно осторожно оценивали шансы на сохранение прописки в ФНЛ. Такой результат стал неожиданным?

— Для меня успех неожиданным не является. Я – человек, который не любит давать обещания, выполнение которых зависит не только от меня. Я обещал, что команда будет биться в каждом матче, что игры с «Балтикой» не будут лёгкой прогулкой ни для одного соперника, и обещание сдержал. Мы понимали, какой тренер к нам приходит, шли с определённым списком футболистов и осознавали, что нам удастся создать боеспособный коллектив, который будет решать поставленные перед ним задачи.

— За 24 игры летне-осенней части «Балтика» одержала всего две победы, а в 14 турах весны – уже семь побед. Что произошло с командой за столь непродолжительный период?

— Ещё парочка фактов из не самой приятной статистики: в 22 матчах подряд «Балтика» не одерживала побед, полтора года не выигрывала на выезде. Нам удалось закрыть эти антирекорды. Игорь Черевченко сумел объединить игроков, заразить их общей идеей, смог им передать свои замыслы и наработки. Я благодарен всем футболистам и тренерскому штабу – каждый отдавал себя на 110% ради выполнения этой задачи. Только так можно решать большие задачи. Мы пришли в команду, находившуюся на 19-м месте, от последнего отделяло всего одно очко. Разница, которую необходимо было отыграть, чтобы остаться в ФНЛ, – 10 очков. В весенней части мы стали пятыми по набору очков, от четвёртого отделял всего один балл, и всего два – от второго места, дающего право на прямой выход в РФПЛ, при этом показав лучший результат за последние три сезона! Кроме того, весной пропустили меньше всех мячей и имели одну из лучших в лиге посещаемость домашних матчей. Я считаю, мы провели хорошую работу. Вы бы видели радостные эмоции болельщиков, для которых (кстати, впервые в истории) мы организовали на калининградском стадионе просмотр заключительного выездного матча «Балтики» в Ярославле.

С поезда на бал. Зачем Черевченко пришёл в ФНЛ Калининградская “Балтика” переживает не лучшие времена, но с приходом нового менеджмента и Игоря Черевченко у клуба появилась надежда.

— Сложно было договориться с Игорем Черевченко? Наверняка у него были опасения насчёт выполнения задачи и, соответственно, опасения за свою тренерскую репутацию.

— Безусловно, опасения были. Я благодарен нашему спортивному директору Кириллу Котову, который провёл большую селекционную работу вместе со мной и Черевченко. Игорь Геннадьевич понимал, что мы будем максимально его поддерживать. Думаю, его в том числе подкупило отношение руководства Калининградской области и лично губернатора Антона Андреевича Алиханова и председателя совета директоров клуба, заместителя председателя правительства Калининградской области Александра Владимировича Шендерюка-Жидкова. Они помогают команде и делают многое для «Балтики». Естественно, Черевченко соскучился по работе. У него были другие предложения, но ему хотелось решать интересные задачи – не барахтаться в середине, а бороться за достижение цели.

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— Черевченко не смущало, что зимой, когда команда должна была резко усиливаться, клуб мог себе позволить только бесплатных игроков, причём не на самую высокую зарплату?

— Мы и сейчас комплектуемся только бесплатными футболистами и арендуем игроков. При должном отношении к делу, профессионализме и правильном подходе можно собрать боевитую команду и из таких исполнителей.



— В весенней части сезона повысились не только спортивные показатели команды, но и зрительская аудитория на домашних матчах «Балтики». Однако перед началом продажи абонементов на новый сезон было объявлено, что клуб сделает платным вход на домашние матчи для женщин и пусть даже символически, но повысит стоимость билетов на домашние игры. Не отпугнет ли это зрителя, который уже стал возвращаться на трибуны?

— Во-первых, мы отказались от традиционных абонементов – вводим клубные карты. Они, безусловно, позволяют посещать матчи ФНЛ и Кубка России. Но ещё мы готовим партнёрскую программу с ресторанами, барами, кафе, магазинами, и владельцы этих карт смогут получать скидку в определённых заведениях-партнёрах. После объявления приёма предварительных заявок за неделю мы смогли продать клубных карт больше, чем абонементов за весь прошлый сезон. И это без объявления о новых трансферах, которые ещё будут. Болельщики в Калининграде очень любят футбол и понимают, что мы начинаем строить настоящий профессиональный клуб. К сожалению, в России у профессиональных клубов возможностей для заработка не так много, поэтому мы очень рассчитываем на хорошую продажу билетов и стараемся убедить всех в том, что, придя на футбол, болельщики помогут команде.

— Каковы шансы «Балтики» в следующем сезоне сыграть на строящемся к чемпионату мира стадионе?

— Как я понимаю, перед играми чемпионата мира должно пройти несколько тестовых матчей, поэтому в весенней части чемпионата мы, скорее всего, опробуем новый стадион.



— Чудом избежав вылета, «Балтика» теперь ставит задачу выхода в РФПЛ. Не считаете, что пока что команде преждевременно выполнять подобную цель?

— То, что мы остались в ФНЛ, – не чудо. Это результат ежесекундной работы огромного количества людей. Задача, поставленная губернатором, — вернуться в РФПЛ до 2020 года. Если получится сделать это раньше, то все будут только счастливы.

Крупный российский банк «Газпромбанк» уже выделил определённую сумму на развитие футбола в Калининградской области, и часть этих денег получила «Балтика».

— Если задача по выходу в РФПЛ поставлена губернатором Калининградской области, то, наверное, соответствующим образом будет увеличен и бюджет клуба, так?

— Губернатор очень поддерживает команду, присутствовал почти на всех домашних матчах, заходил в раздевалку даже после поражений и подбадривал ребят! Мы не хотим рассчитывать только на деньги правительства Калининградской области. Потому ведётся каждодневная кропотливая работа с инвесторами, есть определённые наработки. Спонсоры должны прийти и увидеть продукт — качественную игру команды. Мы этот продукт создаём. Крупный российский банк «Газпромбанк» уже выделил определённую сумму на развитие футбола в Калининградской области, и часть этих денег получила «Балтика». Но мы на этом, безусловно, не останавливаемся и будем продолжать искать партнёров и спонсоров, рассчитывая на помощь правительства Калининградской области в их привлечении.

— «Балтика» едва ли не единственный клуб ФНЛ, который ведёт активную трансферную кампанию. За короткий период клуб уже заключил контакты с экс-игроком «Спартака» Ахмедовым, форвардом «Факела» Касьяном, Степанцем из «Факела», Причиненко и Логашевым из «Тосно», Свежовым из «Факела», Черенчиковым из «Амкара», продлил контракт с Шешуковым. Всех этих игроков подписываете под задачу выхода в РФПЛ или же приглашаете ещё и с расчётом на выступление в элите?

— Лишний раз о выходе в РФПЛ пока говорить не хочется. Мы сейчас строим боеспособный коллектив, который должен показывать хорошую игру и положительный результат в каждом матче. Под эти задачи и подбираем футболистов.



— В межсезонье многие клубы готовятся за рубежом, однако «Балтика» решила провести сбор в Москве. Чем связан этот выбор и почему, раз не уехали в Европу, не остались тренироваться в Калининграде?

— В Калининграде не остались, потому что только через год условия для тренировок там будут благоприятными. Думаю, многие клубы будут приезжать в Калининград тренироваться, так как будет построено много тренировочных баз. Сейчас, к сожалению, таких условий нет. Ко всему прочему нет команд, с которыми можно сыграть контрольные матчи. Мы не поехали за границу и выбрали Москву, поскольку сейчас комплектуем новую команду. Новым футболистам удобнее приезжать в Москву, чтобы не было проблем с получением визы. Тренируемся в хороших, комфортных условиях.



— Как оцениваете опубликованный недавно календарь нового сезона ФНЛ и кого считаете своими основными конкурентами в борьбе за путёвку РФПЛ?

— Календарь одинаковый для всех, поэтому не вижу смысла его комментировать. Что касается конкурентов: все команды, находившиеся в прошлом сезоне в верхней части турнирной таблицы, но не прошедшие в РФПЛ, – наши конкуренты. И, наверное, клубы, вылетевшие из Премьер-Лиги.