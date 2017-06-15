Побег из царства мёртвых снов. Почему я уважаю наших легионеров

Тут на днях опять повторилось одно заклинание, которое произносят наши футболисты, желающие, чтобы шляпа отправила их в Гриффиндор.

Защитник Вячеслав Караваев, уехавший из чемпионата России, говорит корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову: «Возможно, попасть в топ-5 проще из РФПЛ — всё-таки наш чемпионат посильнее, чем в Чехии. Многие скажут, что это невозможно, мол, в России дают огромные контракты, от которых нельзя отказаться ради Европы, но я играю в футбол не из-за денег».

Караваев: если Слуцкий позовёт в «Халл», соберусь и сяду на первый самолёт Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев — о награде лучшему игроку сезона, непопадании в сборную России и своих перспективах в Европе.

Защитник Кирилл Суслов, уехавший из чемпионата России, говорит мне: «Естественно, я получаю меньше, чем в России. Я работаю сейчас на себя. Я поехал в Норвегию воплощать мечту в реальность, отсюда это сделать намного легче. На деньги я сейчас забил. Хотя мне и исполнилось 25 и я знаю, на что пошёл, я только рад, что всё так выходит».

«На деньги я сейчас забил». Россиянин в финале Кубка Норвегии Кирилл Суслов едва не закончил после дубля ЦСКА, выжил в Барнауле и Нальчике, а сегодня находится в одном матче от Лиги Европы.

Нападающий Фёдор Смолов, который стремится уехать из чемпионата России в более сильный чемпионат, говорит в интервью «Кубанским новостям»: «Я играю в футбол не из-за денег. Я изначально пришёл в него, потому что люблю этот вид спорта и это моя страсть. Не представляю свою жизнь без футбола. Моя цель – играть на самом высоком уровне, выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат».



Всех этих мужчин объединяет одно – они говорят, что играют не из-за денег. Не надо при этом представлять их святыми – мы все стремимся к большей зарплате. Доказать это достаточно просто: есть среди вас много людей, которые не до конца довольны своей работой, условиями или начальством, но не уходят, потому что правильно оценивают вероятность получения такого же или большего оклада в другом месте. Разница в другом: и Караваев, и Суслов, и Смолов хотят зарабатывать деньги, а не просто получать их.

То, что все они говорят почти одинаковыми словами, наводит на довольно печальный вывод. Мы договорились, что хорошо зарабатывать хотят все, но всё же и у Караваева, и у Суслова, и Смолова аргумент один и тот же. Я прошу зафиксировать, господа присяжные, показания свидетелей говорят об одном: главное, что может удержать футболистов от переезда из чемпионата России в европейские лиги, – деньги. Каждый из свидетелей признаётся, что в нашем чемпионате получал бы или получает больше, чем должен.



В принципе ничего нового, но, когда об улике говорят несколько людей без предварительного сговора, это делает её очень близкой к доказательству.



Деньги, вместе с пониманием того, что они не совсем адекватные, умерщвляют амбиции и стремление двигаться дальше, профессионально расти по нескольким причинам. Во-первых, действующий в России лимит на легионеров нарушает принцип конкуренции за место в составе – это рассредоточивает и дезориентирует. Во-вторых, в России не хватает качественных тренеров, которые смогли бы сделать так, чтобы ты прогрессировал. В-третьих, в России много плохих полей, и если ты хоть немного хочешь развиваться, то должен стремиться играть на ровной траве, а не на болоте, кочкодроме или пластиковом бетоне. В-четвёртых… ну, список можно продолжать долго.

Когда ты закрываешь на всё это глаза, подходя к банкомату, ты убиваешь свои мечты. Караваев мечтает попасть в одну из топ-5 лиг, того же хочет Суслов, Смолов вообще мечтает выиграть выиграть Лигу чемпионов в составе «Милана». У каждого, кто однажды в детстве полюбил футбол, есть эта мечта – уехать туда, на «Сантьяго Бернабеу», «Олд Траффорд» или «Сан-Сиро». Кто-то быстро понимает, что у него не выйдет – так, например, было у меня, и я перешёл в разряд тех, кто по-хорошему завидует парням, которые уже в паре шагов от мечты. «Вот, ты уже профессионал, стремись, осталось немного, ты сможешь», — я хочу верить в них изо всех сил, но затем главный инсайдер нашего футбола Нобель Арустамян прямо говорит о главном русском таланте Алексее Миранчуке, что Европа – вряд ли выгодный шаг для футболиста и его агентов. Вряд ли выгодный!



И руки опускаются.



Поколение, добившееся главного успеха на уровне сборных за почти 30 лет современной истории, случилось из футболистов, которые не закрыли глаз на мечту. Да, тогда условия были другими – банковские карточки ещё не стали одновременно такими тяжёлыми и лёгкими, они ещё не заставляли убивать свои сны, но вот факт: те футболисты пришли к тому, чего хотели. Каждый из них может с чистой совестью отчитаться перед собой семи-восьмилетним: «Я сделал всё, о чём ты мечтал. Да, получилось не всё, и вообще у нас скорее не получилось, но к мечте мы с тобой пришли».



За это я уважаю ту волну русских легионеров, а нынешних, которых единицы, уважаю ещё больше. Бороться с лёгкими соблазнами стало сложнее, но желание не предать мальчишку, широко раскрывшего глаза на игру Рауля, Джорджа Веа, Алессандро дель Пьеро или Пабло Аймара, в них побеждает.