«Я хотел закончить карьеру в «Зените». Как Питер провожал Данни

Отдали Данни. Каким мы запомним главного португальца РФПЛ Мигел Данни уходит из «Зенита», а вместе с ним – целая эпоха.

Несколько месяцев назад я столкнулась с Данни в торговом центре. Мигел вместе с женой, Петрой, стояли в магазине постельного белья. Супруга Данни что-то долго и монотонно на русском языке почти без акцента объясняла продавцам, Мигел же улыбался, делая вид, что совсем не понимает, о чём речь (Данни так часто делал, хотя вполне мог давать интервью по-русски). Пара выбирала постельное бельё для сыновей — Франсишку и Бернарду. Мальчикам нужны были пододеяльники с футбольными мячами, а в магазине таких не было. Петра Данни разочаровано качала головой.

***

Теперь семья Данни вряд ли появится в том магазине. Совсем скоро Мигел, Петра, Франсишко, Бернарду и малышка Эмили покинут Санкт-Петербург. Об уходе португальца из «Зенита» стало известно по окончании сезона. И Данни остался без красочных проводов, которые устроили Николасу Ломбертсу болельщики «Зенита» на последней домашней игре. Хотя бессменный капитан последних лет не меньше Ника это заслужил.

Решено было проводить Данни в центре Петербурга — на Манежной площади

А тут и Кубок конфедераций пришёл в Петербург, и все объекты зенитовской инфраструктуры оказались заняты. Решено было проводить Данни в центре Петербурга — на Манежной площади.



Накануне мероприятия Мигел выставил на своей странице в «инстаграме» несколько видео от болельщиков. «Здравствуйте, Мигель Данни. Жалко, что вы от нас уходите. Я всегда смотрел, как вы играете в футбол. Я за вас болел. Болел, даже когда вы получили травму ноги. Я хочу быть, как вы, и играть в футбол. Хочу быть нападающим и играть под десятым номером. До свидания, капитан», — говорится в ролике.

Слёзы наворачиваются на глаза.

До свиДанни. Почему Данни мешает «Зениту» Парадокс – один из самых креативных игроков «Зенита» мешает всей команде.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

***

Данни любил ходить на баскетбол — Петра раньше занималась этим видом спорта и приучала мужа к просмотру игры с мячом на паркете. Практически на каждом домашнем матче баскетбольного «Зенита» можно было встретить чету Данни. Когда в конце мая футболисты сине-бело-голубых отправились в отпуск на моря, Мигел продолжал поддерживать команду, бившуюся в плей-офф Единой лиги ВТБ. Данни никогда не бросал своих. Когда полузащитник в третий раз получил разрыв крестообразных связок колена, то продолжал выходить на поле вместе с одноклубниками, поддерживал их у кромки.

Когда «Зенит» выиграл в Казани, Мигел заплакал на скамейке запасных

2 мая 2016 года он полетел вместе с командой на финал Кубка России, хотя не имел ни малейшего шанса сыграть с ЦСКА. Когда «Зенит» выиграл в Казани, Мигел заплакал на скамейке запасных. Спустя полчаса Данни прыгал по столу в раздевалке от счастья и обливал всех шампанским. Он никогда не скрывал эмоций. Как же грустно, что Данни уходит. Эту фразу тысячу раз повторили тысячи петербуржцев.

15 июня на Манежной площади собрались сотни болельщиков, чтобы сказать любимому футболисту «до свидания». Мигел появился ровно в 17.30. Толпа встретила капитана громкими аплодисментами.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

В ответ португалец выступил с проникновенной речью. «Моим желанием было закончить карьеру в Петербурге, но это футбол, так бывает. Очень рад, что нахожусь рядом с вами, с болельщиками. Спасибо вам за сумасшедшую поддержку. Я очень счастлив, потому что те 12 лет, которые провёл в России, были полны положительных эмоций. Я уезжаю отсюда с прекрасными воспоминаниями.

Петербургские болельщики навсегда останутся в моём сердце. Очень надеюсь, что вы будете меня поддерживать и в той стране, в которой я дальше буду играть. Всегда буду помнить о вас сердцем. Большое всем спасибо», — произнёс Данни на португальском.



А затем председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко и Мигел Данни торжественно открыли бюст португальского футболиста.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Закончилось мероприятие раздачей автографов. Каждый мальчишка норовил подняться на сцену и вручить карточку Мигелю. Футболист не отказывал никому. В это время за сценой выстроилась очередь, чтобы сфотографироваться с его женой, Петрой, и детьми. Они тоже стали своими в Северной столице.

***

«Зенит» сейчас активно возвращает своих воспитанников в клуб, рассчитывая тем самым получить одобрение болельщиков. Но разве Данни за девять лет в Петербурге не стал роднее Дениса Терентьева и Далера Кузяева? Немолод? Да, Мигелу — 33 года. Но и новичку сине-бело-голубых Кристиану Нобоа — 32.

Я очень счастлив, потому что те 12 лет, которые провёл в России, были полны положительных эмоций. Я уезжаю отсюда с прекрасными воспоминаниями

Данни одним из первых стал участником благотворительной акции «Давай, давай!» и поработал мастером в барбершопе. Он всегда был готов прийти на помощь, будь то товарищ по команде или больной ребёнок. До сих пор в голове не укладывается, что Мигел больше не выйдет на поле в футболке «Зенита». Как же грустно, что Данни уходит. Эту фразу тысячу раз повторили тысячи петербуржцев.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»