Альтернативная Германия. Бундестим на Кубке конфедераций

Сборная Германии приехала на турнир без ряда игроков основы, что сделает просмотр матчей с её участием ещё интереснее.

Альтернатива – ключевое слово в сборной Германии нынешнего созыва. И это слово не имеет негативного контекста.

Альтернативный вратарь

Должен произойти форс-мажор, чтобы Мануэль Нойер не приехал через год в Россию в качестве основного вратаря немецкой сборной. Сейчас голкипер «Баварии» травмирован, потому у Йоахима Лёва есть возможность опробовать силы резервистов, которые поборются за место в заявке бундестим.

Кевин Трапп в ходе сезона потерял место в воротах «ПСЖ», потому, вероятнее всего, первым номером на Кубке конфедераций будет либо Марк-Андре тер Штеген, либо Бернд Лено. За вратаря «Барселоны» — опыт игры на самом высоком уровне и статус основного в одной из лучших команд Европы. Лено провёл неплохой сезон, но его «Байер» был катастрофически плох в обороне – отсюда более 1,5 пропущенных гола за игру.

При прочих равных, именно тер Штеген должен стать первым выбором Лёва в отсутствие Нойера.

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Альтернативная защита

Основная сборная Германии придерживается классической схемы с четырьмя центральными защитниками. Однако в последних матчах с Сан-Марино и Данией, в которых Лёв обкатывал будущих участников Кубка конфедераций, была применена схема с тремя центрбеками: в ротации принимали участие Киммих, Мустафи, Хектор, Зюле, Гинтер и Рюдигер.

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Конечно, возможен вариант, что немцы вновь вернутся к традиционной расстановке. В таком случае Киммих и Хектор, являющиеся игроками основы и в оптимальном немецком составе, вероятнее всего, займут место на краях защиты. Конкурировать с ними будут реактивный Хенрикс из «Байера» и мастер стандартов Платтенхардт. А вот за позицию в центре рядом со Шкодраном Мустафи поспорят Гинтер, Рюдигер и Зюле.

Стоит отметить, что Джером Боатенг и Матс Хуммельс, считающиеся игроками основы, пропустили солидную часть прошлого сезона, потому выбор Йоахима Лёва вполне оправдан.

По цифрам оптимальным вариантом видится Никлас Зюле, сбалансированный, мощный и уверенный в себе защитник, проведший великолепный сезон в «Хоффенхайме». В отличие от Мустафи, он обладает приличным первым пасом (важный элемент игры защитника для Лёва) и сможет страховать заигрывающегося впереди Шкодрана.

Если бундестим будет и дальше использовать схему с тремя защитниками, вероятнее всего, вместе с Мустафи будут выходить габаритные Зюле и Рюдигер, а на краях расположатся мобильные Хектор и Киммих.

Альтернативная полузащита

Йоахим Лёв годами не отходит от догматичной схемы 4-2-3-1, помогающей оптимально использовать на поле лучшие качества лидеров. В таком случае в отсутствие Крооса и Хедиры место в опорной зоне, вероятнее всего, займут Эмре Джан и Себастьян Руди, выше поборются за место в основе Дракслер, Демирбай, Брандт, Юнес и Горетцка.

Однако в последних играх Лёв опробовал необычную схему — 5-1-2-2. Ключевую позицию опорного полузащитника занимают Себастьян Руди или Эмре Джан. О роли первого стоит сказать отдельно. Прогресс «Хоффенхайма» в этом сезоне сложно было не заметить. Немудрено, что лидеров команды активно разбирают большие команды. Руди вместе с Зюле следующий сезон начнёт в «Баварии», где будет претендовать на место ключевого игрока в центре поля после ухода Хаби Алонсо. Себастьян – краеугольный камень построений «Хоффенхайма» и ключевой футболист сборной Германии этой формации при выходе из обороны и развитии атак. Его задачи обрисуют два скрина.

На первом он развивает позиционную атаку, располагаясь ниже атакующей группы. Игроки атаки и обороны чаще всего отдают мяч Руди, который определяет вектор развития наступления. Тем же он занимается и в обороне. Себастьян – первый, кому адресуется мяч центральными защитниками, после чего тот в мгновение ока переправляет его игрокам флангов. За счёт подвижности Руди создаёт те самые треугольники, за счёт которых команда преодолевает защитные редуты соперника и удачно выходит из-под прессинга. В общем, обратите внимание на этого парня — вполне возможно, его ждёт большое будущее. Примерно тем же занимается при такой расстановке и Эмре Джан. Между ним и Руди, вероятнее всего, Лёв и будет выбирать.

Капитаном и лидером немецкой сборной в атаке должен стать Юлиан Дракслер, у которого наметился новый виток карьеры в «ПСЖ». Он и Горетцка при схеме 5-1-2-2 занимают позиции под нападающими и постоянно ищут пространства на флангах, порой меняясь местами с подключающимися крайними защитниками. Кстати, Горетцка или Демирбай вполне могут стать неожиданными героями Кубка конфедераций – оба провели классный сезон и сейчас находятся на пике формы.

Альтернативная атака

Вместо одного форварда-столба, которого долгие годы исполнял Мирослав Клозе, а на последнем Евро — Марио Гомес, Лёв использует на острие подвижных Сандро Вагнера («Хоффенхайм») и Ларса Штиндля («Боруссия» М). Оба игрока не выступают за топ-клубы, не являются молодыми и подающими надежды (Вагнеру – 29, Штиндлю – 28), однако провели сильный сезон и вполне могут быть использованы в ротации на чемпионате мира через год.

Лёв особо ценит Сандро Вагнера – форварда «Хоффенхайма», которого раскрыл 29-летний Юлиан Нагельсманн, с которым Вагнер в своё время пересекался, играя на молодёжном уровне.

Вагнер – не классический центральный нападающий. О манере его игры расскажут три скрина из матча с Мальтой.

Сандро уходит вглубь поля в поисках мяча, получает пас от Джана, отыгрывает на Киммиха и рвётся обратно в штрафную, где получит обратную передачу от Джошуа и забьёт гол. Вагнер – подвижный нападающий, активно принимающий участие в розыгрыше мяча. Вместе со Штиндлем они создают мобильный шарнир на передней линии, создавая пространство для манёвров подключающимся крайним защитникам и полузащитникам.

Альтернативная идея

В последние годы сборная Германии сильна тем, что на смену одним звёздам непременно приходят другие. Поколение Баллака сменилось поколением Швайнштайгера, дальше – Озила и Мюллера, затем – Гётце и Ройса. Теперь на подходе другие герои, с которыми нам только предстоит близко познакомиться. В этом составе нет ни одного игрока старше 29 лет, только Дракслер, Гинтер и Мустафи принимали участие в чемпионате мира — 2014.

Йоахим Лёв научился с гениальной непринуждённостью вписывать новичков в командную игру сборной.

Сейчас он и вовсе пошёл на перестроение системы игры, чтобы раскрыть лучшие качества имеющихся в наличии игроков. И это у него здорово получается.

Достаточно сравнить карты передач сборной в мартовском матче отбора с Азербайджаном и недавним товарищеским — с Данией.

Видно, насколько симметричнее стала игра команды, как функции Крооса как ключевого игрока команды поделены между рядом футболистов, самыми разнообразными способами доставляющих мяч вперёд. Как часто встречаются с мячом игроки, работающие на передней линии. И это в матче с не самой слабой командой Дании.

Вполне возможно, Лёв перестраивает сборную Германии, и через год система бундестим будет работать по другим лекалам. А пока – готовьтесь следить за теми, кто может стать системообразующим игроком немецкой сборной на чемпионате мира.

Ориентировочный состав

Марк-Андре тер Штеген, Джошуа Киммих, Шкодран Мустафи, Йонас Хектор; Эмре Джан, Юлиан Брандт, Амин Юнес, Леон Горетцка, Юлиан Дракслер; Сандро Вагнер, Тимо Вернер.

Главный тренер: Йоахим Лёв

Достижения

4-кратный чемпион мира (1954, 1974, 1990, 2014), 3-кратный чемпион Европы (1972, 1980, 1996).

Расписание матчей

19 июня, 18:00. Москва. Австралия – Германия

22 июня 21:00. Казань. Германия – Чили

25 июня 18:00. Москва. Германия – Камерун



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