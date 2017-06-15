5 футболистов, которые могут заменить Эдена Азара в «Челси»

Эдена Азара сватают в стан мадридского «Реала», а первая кандидатура на его место – Лоренцо Инсинье – не горит желанием переезжать в Лондон. О том, какие футболисты могли бы заменить бельгийского полузащитника в «Челси», поговорим прямо сейчас.

Неизвестно, что может сподвигнуть Диего Симеоне на расставание с одним из своих любимчиков, но, так или иначе, Карраско – отличная альтернатива Азару. С каждым последующим сезоном бельгиец все ярче раскрывает свой потенциал, что находит отражение в самом элементарном – статистике. В 35 матчах испанской Примеры-2016/17 Янник отличился 10 раз и отдал четыре голевые передачи. Быстрое перемещение из обороны в атаку является одним из главных козырей футболиста. Скоростные качества и умение грамотно открываться позволяют Карраско при контратаках быть ближе к воротам даже раньше нападающих.

Такой результативный бегунок мог бы очень пригодиться синим в будущем сезоне, а конкретно — в Лиге чемпионов. Если Конте соблюдёт традицию и в матчах плей-офф мы увидим легендарный «автобус», Янник Феррейра Карраско может стать ключевым звеном команды. Но пустит ли его на свою территорию Диего Коста, спросите вы? Тут бельгийцу помогут его испанско-португальские корни, и они явно найдут общий язык.

«Это игрок, который умеет всё». Теневой лидер «Атлетико» О нём почти не говорят, его изредка хвалит Симеоне, и тихо интересуется «Бавария». Почему же Янник Феррейра-Карраско сильно недооценён?

2. Тома Лемар, «Монако»

21-летний Тома Лемар провёл выдающийся сезон, как и весь коллектив футбольного клуба «Монако». Выиграв национальный чемпионат и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов, команда буквально влюбила в себя весь мир, наподобие «Лестера» прошлого сезона. Безусловно, неотъемлемая часть этого успеха принадлежит Лемару.

Молодой француз крайне универсален, что заставляет явно понервничать оборону любого соперника. Лемару не составляет проблем обвести один в один, один в два или три, сильно пробить издали и забить — неважно, с игры или со стандарта. Совершить спринтерский забег по флангу и сделать точный навес в штрафную площадь. Скажем так, когда у Лемара нет проблем, проблемы появляются у соперников. Тома может стать разрывом шаблонного левого фланга «Челси» последних лет. Педро, Шюррле, Азар – все правши, и все действовали весьма предсказуемо, смещаясь в центр, перекладывая под правую и пробивая по воротам. Но освежил бы Лемар лондонскую команду, мы можем только гадать.

3. Эмиль Форсберг, «РБ Лейпциг»

Еще один футболист, который буквально год назад был мало кому известен, но сезон-2016/17 послужил отправной точкой в его карьере. Шведский левый вингер стал главным диспетчером «РБ Лейпциг» и лучшим ассистентом Бундеслиги, отдав 19 голевых передач в 27 матчах. Форсберг великолепно владеет обеими ногами, что позволяет ему перемещаться с фланга на фланг и, периодически, играть на позиции под нападающим.

Безусловно, Эмиль — не прямая замена Азару, поскольку швед явно уступает бельгийцу в скорости, технике, резвости. Но это не мешает скандинаву быть одним из самых перспективных фланговых игроков в Европе. У него есть отличная игра в корпус, напор, умение вовремя отдать длинную или короткую передачу и поразить ворота противника обводящим ударом. С уходом Эдена Азара «Челси» будет не хватать штатного футболиста на стандартах, коим может стать Эмиль Форсберг. А если ему и не будет хватать скорости, то на помощь всегда придёт мобильный Маркос Алонсо. В любом случае, если «Челси и нацелится на шведа, им необходимо будет побороться за него с «Миланом», который недавно проявил интерес.

Последний, самый возрастной и опытный игрок нашего списка – Дрис Мертенс. Игрок больше всего напоминает Эдена Азара по стилю игры, росту и телосложению. Его 30-летний соотечественник из «Наполи», хотя и играет номинального вингера, часто оказывается на позиции нападающего. Тяга быть на острие атаки и позволила Мертенсу в сезоне-2016/17 за 28 игр забить 28 голов. Если не вдаваться в подробности, у бельгийца в каждом матче — по голу. Какой еще игрок может похвастать такой результативностью? Да, безусловно, в Италии сейчас не столь сильный чемпионат, как раньше, и, приехав в Англию или Германию, Дрис бы не показал подобной игры. Но это только предположения. Возможно, находясь на пике формы, Мертенс не только заменил бы Азара в «Челси», а по-настоящему усилил команду. Однако встает вопрос: а нужен ли Конте подобный и к тому же возрастной бельгиец?

10 лучших игроков сезона Серии А В итальянском чемпионате мастера превращаются в звёзд, достигая пика к 30 годам и меняя функции на футбольном поле.

Ведущий игрок сборной Украины и одна из самых обсуждаемых персон летнего трансферного окна 2017 года – так можно вкратце описать Евгения Коноплянку на данный момент. Первое давно не секрет не только в странах СНГ, но и в мире. Относительно второго можно говорить долго. Не раздувая тему, резюмируем: перспективный футболист протирал скамейку половину сезона, вследствие чего захотел покинуть клуб, кинув пару недобрых слов на прощание в адрес Вайнцирля (бывший главный тренер «Шальке»). Сейчас украинец находится под пристальным вниманием 31-летнего Доменико Тедеско, но пока неизвестно, разглядит ли молодой тактик в Коноплянке игрока основы и оставит ли в клубе вообще.

Есть все основания предполагать, что Евгений может занять вакантное место левого полузащитника «Челси». Сложно сказать, как он чувствовал бы себя в АПЛ, смог ли бы сжиться с игроками команды, подстроиться под стиль игры Конте и, наконец, прервать не самую удачную серию выступлений в ведущих чемпионатах Европы.