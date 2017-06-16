ФИФА сдаётся! Бузакка — за видеоповторы на ЧМ-2018

Дзюба опоздает на сбор «Зенита», Фурсенко опроверг интерес к Денисову, ФИФА введёт видеоповторы, а на КК-2017 будет 4 замены.

«Зенит» отправился на сбор в Австрию без Дзюбы

Тренерский штаб «Зенита» вызвал на первые сборы, которые пройдут в Австрии, 27 футболистов. 15 июня футболисты петербургского клуба отправились в Зальцбург. Отметим, что в составе делегации отсутствует нападающий Артём Дзюба.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.



Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой.



Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов.



Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.



«Зенит» будет тренироваться в Гоинге до 28 июня и проведёт серию товарищеских игр. Лука Джорджевич, Роберт Мак и Бранислав Иванович присоединятся к команде 21 июня.

В Санкт-Петербурге открыли бюст Данни на Манежной площади

На Манежной площади в Санкт-Петербурге болельщики «Зенита» провели прощальную встречу с бывшим нападающим команды Мигелом Данни, на которой был открыт бюст португальского футболиста.



Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена, а летом его контракт с питерской командой подошёл к концу.

«Я хотел закончить карьеру в «Зените». Как Питер провожал Данни Невероятно трогательные проводы устроили в центре Петербурга теперь уже бывшему капитану «Зенита» Мигелу Данни.

«Рома» просит за Паредеса и Маноласа € 80 млн

Руководство «Ромы» отклонило предложение «Зенита» в размере € 50 млн о покупке Леандро Паредеса и Костаса Маноласа. В услугах этих футболистов заинтересован лично новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.



Pagine Romaniste сообщает, что римляне хотят выручить с продажи игроков не менее € 80 млн. Такова позиция спортивного директора Мончи. Ранее в СМИ появилась информация, что Манолас отказался от перехода в «Зенит». Грек в прошлом сезоне провёл в Серии А 33 матча, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Система видеопомощника арбитра VAR будет использована на матче Франция — Англия

ФИФА — за систему видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге в рамках Кубка конфедераций проходит пресс-конференция на тему правил игры и системы видеопомощи арбитрам (VAR). В ней принимают участие директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен, глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка и глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.

«Мы поддерживаем внедрение системы видеопомощи арбитрам и использование её на чемпионате мира в России. Не боимся вызовов, а наши судьи быстро обучаются. Футбол – сложная игра, которая становится всё быстрее и быстрее. Цена ошибки очень высока. Но, конечно, мы просим судей, чтобы они не боялись сами принимать решения, не надеясь на видеопомощника. Мы протестировали систему VAR на молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. Она хорошо себя показала. В 52 матчах было 12 случаев, когда виодеопомощник изменил решение судьи. Мы хотим, чтобы имидж футбола был чистым, а результаты — справедливыми», – заявил Бузакка.

На КК-2017 будет 4 замены

На Кубке конфедераций, который стартует 17 июня в России, команды смогут проводить четвёртую замену в дополнительное время.

«Мы будем тестировать систему видеопомощи арбитрам, а также возможность проведения четвёртой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций — отличная возможность для подобных экспериментов», — передаёт слова ван Бастена корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

И. Денисов с «Локомотивом», Майкон — нет

Полузащитник Игорь Денисов, в услугах которого заинтересован «Зенит», отправился на сборы вместе с «Локомотивом», с которым связан контрактными обязательствами. 15 июня «железнодорожники» вылетели в Австрию, где будут работать до 1 июля, говорится на официальной странице столичного клуба в «Твиттере».

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Майкон с «Локомотивом» на первый сбор в Австрию не полетел. Срок контракта футболиста с «железнодорожниками» истекает 30 июня, и на данный момент стороны ещё не достигли соглашения по поводу продолжения сотрудничества. Наиболее вероятно, что полузащитник покинет клуб. Вчера команда собралась на базе в Баковке, и Майкон находился в расположении клуба.

Фурсенко: «Зенит» не ведёт переговоров с Денисовым

«Нант» объявил о назначении Раньери на пост главного тренера

Новым главным тренером французского «Нанта» стал итальянский специалист Клаудио Раньери, последним местом работы которого был английский «Лестер Сити». Контракт с 65-летним Раньери рассчитан на два года, сообщает официальный сайт «канареек». Тренерское кресло во французском клубе оказалось вакантным после того, как Сержиу Консейсау согласился возглавить «Порту».



В прошлом сезоне «Нант» финишировал на 7-й строчке в таблице французской Лиги 1. Раньери был уволен с поста главного тренера «Лестера» в феврале 2017 года. Под его руководством в предыдущем сезоне «лисы» стали чемпионами Англии.

Сборная Бразилии хочет провести товарищеский матч с Россией

Сборные Бразилии и России могут провести товарищеский матч в преддверии чемпионата мира 2018 года. GloboEsporte сообщает, что бразильцы хотят сыграть именно в России, чтобы как можно лучше адаптироваться к климату и российской культуре.



Товарищеский матч может состояться в ноябре этого года или в марте 2018 года. Сборная Бразилии под руководством Тите уже гарантировала себе место в финальной стадии мирового первенства.



Последний раз сборные Бразилии и России встречались в марте 2013 года в Лондоне. Тогда матч завершился вничью (1:1).