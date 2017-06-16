Медведев: принципиально не играл в футболках «Локомотива»

– За ваш трансфер не нужно было платить ни рубля. Помимо «Локомотива» предложений хватало?

– Были от клубов РФПЛ, но самое важное – от «Локо».

– А как же новость об интересе со стороны «Монако»?

– Мне ещё рано о таких клубах задумываться. Я даже не знаю, был ли такой вариант на самом деле. По ходу сезона не интересовался.

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– Вы могли сесть на маршрутку Ростов – Казань с другими игроками?

– Звали в «Рубин». Обсуждал этот вариант с Виталием Витальевичем (Кафановым, тренером вратарей. – Прим. «Чемпионата»), но в Казани вратарей достаточно. Решили, что мне лучше будет в «Локомотиве». Это мнение и Виталича, и моё. Я точно ни о чём не жалею. С детства мечтал играть за «Локо».

– А если бы перешли в «Спартак», то сказали бы: «С детства за красно-белых»?

– Нет, честно. Я от своих слов не откажусь, хотя, возможно, мне однажды будут припоминать это высказывание.

– У вас в детстве был постер с Сычёвым?

– Нет, только календарик с Овчинниковым. Были две футболки «Локо» – отец привозил из Москвы. Я в них принципиально не играл.

– Почему?

– Они были такого качества! Настоящие, фирмовые. В Ижевске таких не найти. Эти две футболки считал своим парадным костюмом. Ходил, гордился, но не играл в них никогда. Не дай бог испачкать.

– Где сейчас находятся эти две футболки?

– Одну я подарил однокласснику. Даже не то чтобы подарил… Она каким-то удивительным образом у него оказалась. Вторая износилась, но где-то дома лежит. Можно найти, если хорошо поискать.

Не секрет, что в «Ростове» были задержки по зарплате и премиальным. Но я даже сейчас не вспомню, за сколько месяцев.

– Кафанов больше не является ваши тренером, но вы всё равно с ним советовались?

– Он – главный человек в моей карьере на данный момент. Мы с ним как обменивались информацией, так и будем это делать дальше. Тут, скорее, он может мне что-то подсказать, чем я ему. Хотя и Виталич продолжает учиться, несмотря на богатый опыт.

– В 30-м туре вы выходили на поле, уже зная об уходе из «Ростова»?

– У меня заканчивался контракт, а новый мне не предлагали. Догадывался, что это может быть моя последняя игра за «Ростов». Хотя мы с женой очень полюбили город. Вообще сумасшедший и помешан на футболе. Реально, Ростов – папа.

– Когда только приехали из Ижевска в Ростов, то тяжелее всего было адаптироваться к жёстким требованиям Бердыева?

– Он не жёсткий. Это всё придумано. Хороший сдержанный человек.

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– Зимой я видел товарищеский матч «Ростова» в Абу-Даби. Там Бердыев по ходу матча мощно «напихал» Бухарову, когда соперник бил штрафной, а Александр ушёл вперёд на несколько метров дальше, чем требовалось.

– Помню. Это говорит о том, насколько Бердыев переживает за результат. 24 часа в сутки думает о команде. Тренер повышает голос только для того, чтобы из тебя что-то вышло. Он вкладывает в тебя свои знания. К этому надо относиться адекватно, впитывать.

– Тяжелее впитывать, когда у тебя задержки по зарплате?

– Я не хотел бы об этом говорить. Да, не секрет, что в «Ростове» были задержки по зарплате и премиальным. Но я даже сейчас не вспомню, за сколько месяцев.

– Тогда о хорошем. У вам на днях была свадьба?

– Мы сначала думали сыграть её на отдыхе в очень-очень узком кругу, но передумали. Всё-таки на торжестве должны быть родители, бабушки, дедушки – это вопрос уважения к ним. Решили проводить свадьбу в родном Ижевске. Всё прошло великолепно.

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– Вы занимались организацией?

– Я ничего не делал. Жена организовывала. Понимала, что у меня конец сезона, важные игры. Никаких претензий ко мне не было.

– Как познакомились с женой?

– Мне было 17 лет. Увидел её на улице, и сразу очень понравилась. Написал ей в Интернете, начали общаться, потом пошли в кино на «Бригада-2». Мне жена даже подарок сейчас на свадьбе сделала: спела песню из этого фильма «Раз и навсегда». А я раньше даже не слышал, как она поёт.

Фото: fclm.ru

– Ваш контракт с «Локо» рассчитан на пять лет. Судя по фото вы этому событию обрадовались больше, чем президент клуба Геркус.

– Я действительно очень рад, что пришёл в большой клуб. Я видел… Ладно, скажу. Я видел в глазах Ильи Леонидовича, что он тоже доволен.

– Есть волнение перед тем, как присоединиться к новой команде?

– Нет. Его не было, даже когда я приходил в «Ростов» из второго дивизиона. Тем более что в «Локомотиве» играет мой хороший друг Тимофей Маргасов. Я ему звонил недавно. Он поднял трубку и говорит: «Привет, «железнодорожник». Маргасов сказал в шутку, потому что были новости об интересе «Локомотива» ко мне. А я ведь на самом деле в «Локомотив» переходил. Всерьёз советовался, в каком районе Москвы лучше жить. В какой-то момент Маргасов такой: «Стоп! Ты серьёзно к нам переходишь?» Я объяснил, что это не стёб, и попросил его об одном одолжении.

– Каком?

– Не уходить из «Локомотива». Я ведь постоянно перехожу в клубы вслед за ним. А у меня сейчас точно нет желания куда-то ещё перемещаться.

– Что-то похожее было у Адвоката с Хиддинком.

– Вот-вот. А у меня с Маргасовым.

– Почему взяли 30-й номер?

– Он у меня был в Ижевске. Я хотел тридцатку и в «Ростове», но не мог конкурировать за эту цифру с Кудряшовым (смеётся). В «Локо» выбрал 30-й номер, как только узнал, что он свободен.

– В этом году вы установили рекорд РФПЛ по продолжительности сухой серии. В какой момент о ней заговорили при вас?

– Где-то за два тура до того, как побил рекорд Нигматулина. А перед матчем с «Амкаром» об этом все начали говорить. Не успеваешь включить «Матч ТВ», как начинались обсуждения сухой серии. Это сидело в подсознании, хотя Виталич говорил не обращать внимания. У меня ведь и не было цели поставить рекорд.

– В этом рекорде больше заслуги вратаря или защитников?

– Всей команды. Многие люди со злостью говорят, что такой сухой серии удалось добиться не из-за вратаря, а из-за грамотной игры в обороне. А я и не отрицаю. Разве можно не пропускать тысячу минут с плохой защитой? Возьмите великого Буффона. Наверное, ему тоже тяжело было бы выступать…

–… в «Томи».

– Об этом и речь. У «Ювентуса» одна из лучших оборон в мире. Возможно, и вовсе лучшая. И речь не про 4 или 5 защитников, а про игру всей команды. В «Ростове» иногда все полевые игроки оборонялись.

– Весь 2016 год блестяще провёл Джанаев. Тогда и представить себе не могли, что вас ждёт рекордная серия, известность и «Локомотив»?

– Про рекорд и мысли не было. Вообще не представлял, сколько там минут. Но если бы я с детства не мечтал проявить себя, то не оказался бы тут.