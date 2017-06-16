«Игра против него – настоящий кошмар!» Кто испытает Россию на прочность

В Англии не техничного футболиста не называют «деревом», так что Крису Вуду повезло. Его фамилия не стала говорящей, а с голами она стала ассоциироваться лишь в минувшем сезоне. До этого форвард лишь подавал надежды, которые не всегда оправдывал. 25-летний новозеландец всю недолгую карьеру мечется по английскому андеграунду в поисках себя, а в Премьер-лиге проиграл конкуренцию Джейми Варди. Найти своё место удалось лишь два сезона назад, а толком раскрыться – в прошлом.

Он далеко не идеален, но по стилю игры и габаритам – самое то для Англии: силён, но малоподвижен, способен потолкаться, но не убежать, пробить издали, но не обвести. Самое главное, он делает ставку на физику и верховую борьбу, бьёт одним касанием. На чемпионате мира U17 2007 года в свои 15 лет он казался Халком, когда вступал в единоборства с парнями, старше его на два года и беспощадно всех крушил корпусом. «Гамильтон Уондерерс» сразу же занялся продажей своего игрока, договориться удалось с «Вест Бромвичем».

Английский футбол – идеальный мир для акселерата с ростом 191 см с весом 89 кг: ставка на стандарты, верховые дуэли, физику. И Вуд стал пользоваться своими сильными сторонами, за счёт которых получилось забить дебютный гол: отодвинул защитника корпусом, получил свободное пространство и со всей силы шарахнул по мячу. Такого перформанса зрители и ждали от 17-летнего гиганта. Он и правда начал казаться сверхчеловеком в глазах зрителей.

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Хотя пользовался популярностью у фанатов «дроздов» и до гола. Причина не одна. Во-первых, Крис уже тогда успел дебютировать за сборную Новой Зеландии на Кубке конфедераций—2009. Во-вторых, его жизнь вне поля впечатляла всех, ведь принято уважать футболистов, которые свободное время не прожигают в клубах. Во время отпуска форвард навещает семью и друзей на родине, сильно привязан к сестре. И, в-третьих, он из футбольной семьи. Болеет и мечтает играть за «Челси», но твёрдо говорит: «Деньги в футболе – всего лишь бонус».

С футболом и конкретно лондонским клубом тесно связана семья Криса. Фанатские предпочтения форвард перенял от отца – Гранта Вуда. Тот настолько любил свой клуб, что назвал в честь него дочь. Челси Вуд тоже играла в футбол, но позже бросила и сейчас работает окулистом. А представьте эмоции Гранта от новости, что сына будет тренировать легенда синих Роберто Ди Маттео. Или когда другая легенда – Густаво Пойет– хвалила Вуда и звала обратно в «Брайтон».

Сестра тоже была больна футболом. Настолько, что в детстве играла с мальчишками. «Крис был единственным, кто пасовал мне», – со смехом вспоминает Челси. А когда семья узнала о предложении брату из «Вест Брома», та оставшееся время перед его отъездом играла с ним один на один, чтобы натренировать навыки нападающего. Челси – центральный защитник, ей умений тоже хватало.

Идеальная история для игрока, которую можно здорово раскрутить, что и сделали английские журналисты. Так что известности Вуда среди болельщиков андеграундов не стоит удивляться.

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Роберто Ди Маттео первое время поощрял регбийный стиль форварда, но спустя некоторое время стал упрекать за слабую реализацию и малоподвижность. В конце сезона «Вест Бром» вернулся в Премьер-лигу, а Крис остался в Чемпионшипе за игровой практикой, где задержался на четыре года и сменил шесть клубов.«Ему нужно многое оттачивать: удар одним касанием, сохранение мяча, игра в комбинации, – говорил итальянец. – А самое главное – больше забивать, ведь команда создаёт для него шансы».

Эти проблемы преследовали Криса все три года аренд, не позволили толком раскрыться в «Лестере». Найджел Пирсон грамотно ротировал мощного Вуда и быстрого Джейми Варди так, что оба приносили пользу команде, но больше доверял второму за мобильность. Крис сыграл свою роль в повышении клуба, в героическом спасении перед чемпионским сезоном, но хотел большего. В Премьер-лиге его неповоротливость слишком бросалась в глаза. Тот хлопнул дверью шикарным голом «Астон Вилле» и вернулся в Чемпионшип.

«Лидс Юнайтед» был в восторге от приобретения. Главный тренер Уве Реслер говорил: «Мы искали нападающего такого типажа: физически сильного и опытного в нашей лиге. Он ещё может развиваться, его лучшие годы впереди». Но уже Вуд не был доволен собой. Подобные слова он слышал в «Брайтоне» от Густаво Пойета и после них всё равно испытывал проблемы. Форвард понял, что на одной физике далеко не уехать, что ему не хватает скорости, поэтому на тренировках стал больше выполнять беговые упражнения.

Фанаты «Лидса» сначала были недовольны приобретением. Спустя два года они надеются, что форвард останется в команде. В первом сезоне за клуб показатель в 13 голов был лучшим за всю карьеру, но во втором форвард увеличил его до 30 и получил звание лучшего бомбардира Чемпионшипа. Его команда под руководством Гари Монка чуть не вышла в плей-офф за путёвку в Премьер-лигу. Лидером этой банды был здоровенный новозеландец. «Игра против него – настоящий кошмар, — говорит одноклубник Кайл Бартли. – Он постоянно прессингует. Защитники усиленно пытаются сдержать его, поэтому его партнёры получают достаточно пространства».

Новозеландец стал более универсальным. Кардионагрузки дали результат: теперь форвард быстрее и участвует в контратаках гораздо чаще и продуктивнее. Хотя от ставки на габариты не отказался.

Стереотип о пристрастии новозеландцев к регби ходил за ним по пятам всю карьеру и всплывал после каждой неудачи. Особенно из-за природных данных. Крис по этому поводу говорит: «Я смотрю регби каждую неделю, но к футболу у меня больше страсти. Да, это стереотип, что в Новой Зеландии все играют в регби, но для многих людей футбол гораздо весомее. Мне говорят, что моя физика больше подходит под регби. Я пробовал, это не моё».

Зато любая игра за сборную – праздник для нападающего. Особенно игра на турнирах. Форвард вспоминает: «Сезон-2009/10 я считаю плохим, но никогда его не забуду, ведь тогда я выступил на чемпионате мира за Новую Зеландию. Всегда буду вспоминать тот период и надеюсь однажды вновь сыграть на мундиале». Только чемпионат мира для команды значимее предстоящего турнира. «Мы жаждем выступлений на таких больших турнирах. Ребятам не терпится броситься в бой. Мы к нему готовы», – сказал недавно Вуд.

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