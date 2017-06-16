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Антуан Гризманн
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Новые «дьяволы». 4 позиции, которые «МЮ» стоит усилить ради победы в ЛЧ

Жозе Моуринью намерен приобрести четырёх игроков этим летом. Один трансфер уже совершён, но самое интересное ещё впереди.
16 июня 2017, пятница. 13:00. Футбол

Следующий сезон должен стать для «МЮ» определяющим. Он запомнится либо как водораздел, черта, поделившая период упадка после ухода сэра Алекса и возвращение в число сильнейших клубов Европы, либо очередное звено цепи стагнации великого клуба и посредственной по мировым меркам команды. Жозе Моуринью, выслушав массу критики в свой адрес и привычно отправив её в помойное ведро, сделал из разрозненного набора футболистов симпатичную команду. Однако, чтобы на равных бороться с «Реалом», «Баварией», «Ювентусом» и «Барселоной». этого будет недостаточно. «Красным дьяволам» определённо пора положить в клубный офис трудовые книжки нескольких звёзд с мировым именем.

Вратарский вопрос

Как утверждает английская пресса, Моуринью намерен этим летом пригласить на «Олд Траффорд» четырёх новичков. Однако это число может возрасти, если «Юнайтед» покинет Давид де Хеа. Уже не первый год серьёзные виды на испанца имеет «Реал», однако «МЮ» не намерен расставаться с самым ценным голкипером АПЛ.

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Центральный защитник

Одна из самых проблемных позиций «МЮ» в прошлом сезоне. В наличии у Моуринью было сразу пять центральных защитников, но никто из них не тянул на роль нового Видича или Фердинанда. Эрик Бейи получил травму и надолго выбыл из строя, а Блинд, Смоллинг, Джонс и Рохо пока так и не перешагнули со ступени «подающий надежды» на позицию «надёжный защитник». Потому ни для кого не стало удивлением, что первым, кого официально подписал «Ман Юнайтед» летом, стал центрдеф. Виктор Нильссон Линделёф провёл шикарный сезон в «Бенфике», став чемпионом страны с семиочковым отрывом. Линделёф – подвижный игрок обороны, являющийся лидером португальской Примеры по среднему числу перехватов и подборов. Он, как пылесос, собирает все мячи, которые находятся вблизи штрафной. Однако в силу возраста Виктора пока нельзя назвать идеалом надёжной игры.

Вполне вероятно, летом «МЮ» покинет Блинд, Смоллинг, Джонс или Рохо, потому, возможно, манкунианцы подпишут ещё одного центрального защитника. Чаще всего обсуждается фигура Рафаэля Варана, которого Моуринью в своё время привёл на «Сантьяго Бернабеу». Альтернативные варианты – Вирджил ван Дейк из «Саутгемптона» и молодой защитник «Бёрнли» Майкл Кин, который в 2015 году за бесценок покинул «Олд Траффорд».

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На позиции крайних защитников рассматриваются сразу два футболиста «Тоттенхэма» — конкурентом Валенсии справа может стать Кайл Уокер, на левом фланге по силам обосноваться Дэнни Роузу.

Опорный полузащитник

Схема игры «МЮ» с двумя опорными полузащитниками. Чаще всего данную роль исполняли Андер Эррера, кто-то из пары Феллайни — Каррик или же передвигающийся из атакующей группы Поль Погба. В новом сезоне Моуринью хочет укрепить эту зону, потому рассматривает на позицию опорника Эрика Дайера из «Тоттенхэма» и Раджу Найнгголана. За последнего в любом случае придётся выложить солидную сумму – «Рома» в прошлом году отказалась продавать ключевого хавбека в «Челси» за 40 млн евро. Следит «МЮ» и за развитием ситуации вокруг Андре Гомеша. Если новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде решит продать португальца, в офис сине-гранатовых должен будет прийти факс с запросом из Манчестера.

Игрок фланга

Также Моуринью намерен повысить уровень конкуренции и в атакующей зоне. На флангах «МЮ» в прошлом сезоне работали Рашфорд, Мхитарян, Лингард и Марсьяль. Определённо для максимальных задач такого набора будет недостаточно, потому «Юнайтед» намерен выписать звезду с мировым именем на эту позицию. Самые очевидные варианты – Иван Перишич и Гарет Бэйл, трансферы которых за солидные суммы этим летом вполне вероятны. Также в списке интересов «Манчестер Юнайтед» находятся Виллиан и Антуан Гризманн. Оформить эти трансферы будет на порядок сложнее.

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Центральный нападающий

Ибрагимовича в футболке «МЮ» в следующем сезоне мы не увидим, это факт. Пока Ибра ищет новое место работы (точнее, выбирает из выстроившихся в очередь работодателей), «Юнайтед» находится в поисках нового центрального нападающего.

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Ближе всего к Манчестеру сейчас находится Альваро Мората, с которым уже согласован контракт с зарплатой 12 млн евро в год. Однако «Реал» не торопится отпускать своего воспитанника – предложение в 70 млн евро «Королевскому клубу» показалось недостаточным. Также в шорт-листе манкунианцев находятся форвард «Торино» Андреа Белотти и Ромелу Лукаку, однако и за обоих также придётся выложить солидную сумму отступных. Альтернативой является форвард «Вердера» Макс Крузе, забивший 15 голов в Бундеслиге в прошлом сезоне. Но известно, что у немца трудный характер, да и неизвестно, сумеет ли он заиграть на высоком уровне.

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Важно, что «МЮ» удалось пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон, а значит, под знамёна Моуринью будут готовы пойти практически все звёзды, на которых португалец положит глаз. Вопрос лишь в сумме компенсаций.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Трансферы
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