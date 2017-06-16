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Алексей Сорокин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Сорокин: более 90% населения России — за проведение КК и чемпионата мира

Генеральный секретарь ФИФА рассказала о северокорейских рабочих, а Мутко заговорил по-испански и пригласил англичанина на стройку.
16 июня 2017, пятница. 13:30. Футбол

В Петербурге 16 июня прошла пресс-конференции перед стартом Кубка конфедераций FIFA. Уже завтра на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч-открытие турнира, в котором сыграют сборные России и Новой Зеландии. На пресс-конференции были подняты вопросы о готовности городов России к турниру, ценовой политике билетов, проблеме дискриминации и состоянии поля нового стадиона в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций на ТВ: трансляции, комментаторы, передачи
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О готовности к турниру

Заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко:
— Мы приняли все необходимые меры, всё готово, все меры безопасности приняты. Готовы дополнительные новые сервисы, безвизовый сервис для тех болельщиков, кто приехал на футбол, бесплатный проезд между городами. В городах принято решение о бесплатном проезде. Пожелаю удачи турниру и всем командам.

Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура:
— Я счастлива приехать сюда и увидеть стадион в Санкт-Петербурге. Все технические вещи прорабатывались 24 часа в сутки. Не сомневаюсь, что всё будет работать на высшем уровне. Этот Кубок конфедераций – путь к ЧМ-2018, проверка инфраструктуры. После периода подготовки настало время игры. КК-2017 – это больше о футболе, чем о чём-то ещё. Тут собираются лучшие игроки. Давайте наслаждаться турниром.

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин:
— Буквально день отделяет нас от ключевого события. Завтра 2000 артистов примут участие в церемонии открытия. Она начнётся за два часа до матча Россия – Новая Зеландия. Зрителям стоит приходить именно к 16:00. Будут представлены города. Выступят известные исполнители: Алсу, Лазарев, диджей Смэш… Будет ярко и интересно. Мы рады принять в России всех гостей.

Директор по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит:
— Я с огромным удовольствием приехал сюда, сутки остались до первой игры. Все четыре стадиона готовы к турниру, подтверждаю, что Россия полностью готова. Не такая простая задача — организовать Кубок конфедераций. Россия проделала огромную работу, в последние месяцы она проходила очень напряжённо. Российское правительство и оргкомитет всё прекрасно организовали.

О ценах и реализации билетов на матчи КК

Заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко:
— ФИФА устанавливает цены на билеты, исходя из определённой конъюнктуры и цен на билеты на прошлых чемпионатах мира. Для российских болельщиков предусмотрена категория билетов за 960 рублей. Матчи сборной России в приоритете у зрителей. Там билеты раскупаются. Где-то расходятся менее активно. С первым ударом по мячу интерес должен подняться.

Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура:
— Цены на билеты установлены советом, у которого есть опыт распространения билетов. 480 тыс. билетов уже продано, то есть это где-то 60%. Думаю, что будут аншлаги на всех играх. На матч-открытие Россия — Новая Зеландия продано 44 тыс. билетов, в продаже остаётся около 7 тыс. На игру Россия — Португалия уже несколько недель назад все билеты были проданы.

О дискриминации

Заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко:
— Мы благодарны ФИФА и с удовлетворением относимся к внедрению системы мониторинга дискриминации. Жёсткая система – правильное решение. ФИФА бескомпромиссна к дискриминации. Мы применяли в России и более жёсткие меры. Мы видим отчёты и наши, и других организаций. Последние годы в России эта тема стоит уже не так остро. Наши власти и РФС ввели ряд мер, ужесточили регламент, появился комиссар… Мы – открытое демократическое государство. У нас много иностранных игроков в разных клубах. Это норма, и каких-то проблем тут нет. А дискриминация – это проблема всего мира. Совет Европы принял специальную конвенцию. Россия её подписала, и скоро её ратифицируем. Будем на неё опираться.

Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура:
— У нас есть трёхэтапная процедура проверки и отслеживания дискриминационных проявлений. Мы жёстко поступали с тем, что касается дискриминационных и гомофобных проявлений. ФИФА проявляет нетерпимость к таким вещам. Если люди не уважают принцип справедливой игры, нужно принимать жёсткие меры.
Во время инспекционной проверки в 2016 году были найдены признаки того, что северокорейские работники трудятся на объектах. В марте этого года мы проверили ещё раз и не нашли там северокорейских работников. Все наши рекомендации были выполнены Россией. То же самое в Катаре, у нас подписан меморандум, наши рекомендации там полностью выполняются, даже было изменено законодательство. Мы не можем изменить геополитическую ситуацию. Мы хотим отделить политику от футбола.

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин
– Права рабочих на стройках? Мы не согласны с позицией human rights watch. Мы мониторим ситуацию и не видим негативных сигналов. Мы проводим инспекции и соответствуем рекомендациям, сотрудничаем с ФИФА. Так что сигналов не подтверждаем. Есть открытые результаты опросов: более 90% населения России поддерживают проведение крупных футбольных турниров в стране. Нет почвы для протестных настроений. Эти цифры есть в открытом доступе.

О выкатанном поле на стадионе «Санкт-Петербург»

Заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко:
— Хочу поблагодарить правительство Петербурга, Игоря Албина, проделана колоссальная работа. Строительство стадиона завершено. Что касается будущего наследия, он перейдёт в управление «Зенита». Рассчитываем, что после Кубка конфедераций клуб будет здесь решать.

Решение по выкатанному полю примем, есть определённые нюансы, потому что временная инфраструктура вокруг стадиона достаточно большая. Надеюсь, что поле будет выкатываться. Вернёмся к этой теме после Кубка конфедераций. Поле в помещении расти не может. Два варианта — либо выкатывать, либо менять газон каждые три-четыре месяца. Мы всё посчитаем и решим.

P.S.

Виталий Мутко и иностранные языки

— Muchas Gracia! (Ответ на вопрос журналиста из Эквадора.) Миллионы людей гуляют по Петербургу. Это — музей. Все наши города разные, но очень гостеприимные и открытые. Сочи — наш круглогодичный курорт. Москва — динамичная столица. Казань — мусульманский, шикарный город. В России бывают миллионы туристов, и поток туристов растёт. Мы понимаем, что нужно продвигать турнир, мы делаем всё возможное. Ростуризм открывает свои офисы во всех городах, в том числе и в Латинской Америке.

Я не так блестяще, как Алексей Сорокин, говорю по-английски. Официально скажу, что до КК и после его окончания я раз в неделю посещаю стройку стадионов к ЧМ-2018. Приглашаю вас (английского журналиста) поехать со мной. Если вы заинтересованы, то пожалуйста, все города открыты, подрядчики известны. В России одно из самых жёстких трудовых законодательств.

Самоучитель, который подарил мне Владимир Путин, от корки до корки выучил, поэтому этими фразами и говорю. В целом у меня разговорный английский, который позволяет мне общаться на футбольные темы. Thank you very much. Very good question.

Альтернативная Германия. Бундестим на Кубке конфедераций
Сборная Германии приехала на турнир без ряда игроков основы, что сделает просмотр матчей с её участием ещё интереснее.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виталий Мутко Кубок конфедераций
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