10 главных звёзд Кубка конфедераций—2017

32 года, «Реал Мадрид»

Для Кубка конфедераций уже неплохо, что на нём выступит хотя бы одна из двух главных звёзд мирового футбола. По случаю приезда Криштиану Роналду в Казань было специально подготовлено граффити с его изображением. Нет сомнений, что португалец будет чувствовать себя комфортно в столице Татарстана. В воскресенье именно на него придут посмотреть болельщики, его будут поддерживать и, конечно, от всемогущего португальца будут ждать чудес. И они могут свершиться, учитывая феноменальную форму Роналду. Всего две недели прошло с того момента, как Криштиану выиграл свою четвёртую Лигу чемпионов. И ведь после этого он не сбавил оборотов: в прошлые выходные его дубль принёс победу команде Фернанду Сантуша в Риге.

Португалия впервые участвует в Кубке конфедераций. Когда ей снова представится такой шанс, никто не знает. Вряд ли в то время Роналду будет продолжать выступать. Поэтому с мотивацией у него не должно возникнуть недопонимания, захочется Криштиану пополнить коллекцию столь необычным трофеем. К примеру, у Месси его нет. Есть все основания полагать, что португалец на Кубке конфедераций будет звездой не только на бумаге, но и на поле.

Автор граффити с изображением Роналду в Казани: это была идея мэра города

28 лет, «Арсенал»

Сборная Чили в последние годы живёт по принципу «Ни лета без трофея». В 2015 году красная команда под руководством Хорхе Сампаоли выиграла домашний Кубок Америки. Прошлым летом уже под началом Хуана Антонио Пицци горячие чилийские парни повторили успех, защитив титул на юбилейном турнире в США.

Алексис Санчес — главное украшение чилийской сборной, один из самых быстрых и в то же время техничных игроков современности. Ему не мешают непрекращающиеся разговоры о его возможном трансфере в «Челси», «Манчестер Сити» или «Баварию». Когда он находится в сборной, то забывает обо всех клубных делах и передрягах, старается вести за собой партнёров, отдавать, забивать. Этим он и будет занят нынешним летом в России.

30 лет, «Бавария»

Если Санчес своеобразная вишенка на чилийском торте, то Видаль — мотор команды, генератор эмоций. Артуро и так никогда не славился своим безразличием на поле, для него полететь в безумный подкат — обычное дело. Но в сборной он просто всё выжигает, заряжает всю команду, при этом не забывая о созидании и голах. Возможно, футбол Видаля не так ярок, как у Санчеса или Роналду, но без таких людей на поле побед не бывает. В «Баварии» это отлично понимали, когда переманивали чилийского хавбека из «Ювентуса». Уверен, что в России Артуро запомнят не только благодаря его чудесной причёске.

Захочется Криштиану Роналду пополнить коллекцию столь необычным трофеем — Кубком конфедераций. К примеру, у Месси его нет.

23 года, «ПСЖ»

Если бы сборная Германии приехала на Кубок конфедераций в оптимальном составе, то наш рейтинг состоял бы только из игроков «бундесманншафт» и примкнувших к ним Роналду, Санчеса и Видаля. Но по разным причинам Лёв не стал тревожить своих основных гвардейцев. И так получается, что главная звезда экспериментальной немецкой команды — это Юлиан Дракслер. Ему даже капитанскую повязку вручили.

Минувшей зимой Дракслер вырвался из гибнущего «Вольфсбурга», без проблем влился в состав «ПСЖ», стал одним из творцов фееричной домашней победы над «Барселоной», взял парочку небольших трофеев во Франции. Но пришло время, когда Дракслеру нужно показать, что он может быть лидером, что он не декоративный игрок, а самая настоящая европейская звезда. Такой шанс упускать нельзя!

Альтернативная Германия. Бундестим на Кубке конфедераций Сборная Германии приехала на турнир без ряда игроков основы, что сделает просмотр матчей с её участием ещё интереснее.

22 года, «Манчестер Сити»

Пока ещё не свершились сумасшедшие трансферы Верратти, Дембеле, Мбаппе, Бернарду Силва возглавляет список самых дорогих футболистов лета. Его трансфер обошёлся «Манчестер Сити» в 50 млн евро. Не так уж дорого по нынешним временам, а товар ведь штучный. Силву принято воспринимать как игрока изюмного, способного выпилить любую передачу, легко обыграть опекуна или пробить так, что вратарю останется только проводить мяч взглядом. Но он хорош и в отборе, недаром Жардим в «Монако» при необходимости опускал его достаточно глубоко. Это позволяло монегаскам при перехватах моментально организовывать контратаки.

В сборной Португалии Сантуш пока ищет место Силве. Его пробовали в атакующей тройке, но для флангового игрока ему всё-таки не хватает скорости. Нет у Бернарду такого взрыва, как у Криштиану, Нани или даже Куарежмы. Скорее всего, новичок «Ман Сити» расположится в центре поля рядом с двумя опорными и сможет проявить свой организаторский талант, который несколькими неделями ранее щедро оценили.

6. Пепе (Португалия)

34 года, свободный агент

Пепе со скандалом ушёл из мадридского «Реала», не дождавшись предложения о новом контракте. В принципе это было ожидаемо, учитывая запросы португальца при его возрасте. Теперь он ждёт, кто же выдаст ему наиболее щедрое соглашение — «ПСЖ» или «Интер». А пока можно привести себя в порядок на Кубке конфедераций. Всё-таки Пепе давно не играл, его мучили травмы. Он по-прежнему остаётся лидером португальской обороны. И вряд ли кто-то будет спорить, что Кеплер Лаверан Лима Феррейра входит в пятёрку самых ярких защитников последнего десятилетия.

22 года, «Бавария»

В Германии ждут полного раскрытия таланта не только от Дракслера, но и от Джошуа Киммиха. Сезон у него получился несколько скомканным, не удалось застолбить за собой место в основе «Баварии». Киммих — универсал, это ценно, но порой такими футболистами начинают латать дыры, что не лучшим образом влияет на их игру. А вот в сборной Германии Лёв уже давно определился: Киммих для него правый защитник, закрывающий всю бровку. Но даже фланговая позиция не может обуздать талант мюнхенца, который постоянно смещается в центр, идёт в штрафную и частенько забивает. В недавнем контрольном матче с Данией он сравнял счёт ударом через себя.

Думаю, что на Кубке конфедераций Киммих будет едва ли не скрытым плеймейкером, которого часто можно будет увидеть с мячом при организации атак. И вот уж у кого точно не будет проблем с желанием, так это у Джошуа или Йозуа, как его чаще зовут в Германии, он не наигрался за этот сезон в «Баварии».

8. Хавьер Эрнандес Чичарито (Мексика)

29 лет, «Байер»

Годы летят, и вот уже вечно молодому Хавьеру Эрнандесу 29 лет, а в футбольном мире его всё равно зовут Горошком. Недавно мексиканский форвард обмолвился, что хотел бы достичь отметки в 50 мячей за сборную уже в России. Амбициозный план. Не так много матчей на Кубке конфедераций, чтобы успеть забить три мяча. Правда, новозеландцы могут помочь, а вот Россия и Португалия точно будут стеречь юркого нападающего «Байера».

После первого успешного сезона в Леверкузене у мексиканца была прекрасная пресса, его хвалили на каждом углу. Но по ходу нынешнего чемпионата милость была заменена на гнев. Чичарито портил громадное количество голевых моментов, не забивал пенальти, из сборной возвращался разобранным и сонным. Конечно, большая часть критических стрел справедливо была выпущена в Хавьера Эрнандеса, но нужно принять во внимание и тот факт, что весь «Байер» развалился и опустился, а сезон команда заканчивала с непонятным тренером Тайфуном Коркутом.

Кубок конфедераций на ТВ: трансляции, комментаторы, передачи Гид по телетрансляциям: рассказываем, где и когда смотреть матчи Кубка конфедераций.

34 года, «Манчестер Сити»

Чилийский страж ворот пока ещё не восстановился от травмы и первый матч Кубка конфедераций пропустит. Но для сборной Браво по-прежнему незаменим. Его сменщики — голкиперы не звёздного уровня. Да, за минувший сезон Браво подпортил себе имидж, но в этом есть и вина Гвардиолы. В Испании чилиец, не отличающийся феноменальными габаритами, смотрелся органично. А вот в английской мясорубке его добродетели оказались перечёркнуты нехваткой ростовых данных.

Тем не менее Браво продолжает оставаться топовым голкипером. За красивые глаза нельзя стать первым номером «Барселоны». И совсем уж трудно переоценить вклад Клаудио в победы Чили на Кубке Америки. За два финала с дополнительным временем ни разу не пропустить от Аргентины — это показатель высочайшего мастерства.

27 лет, «Краснодар»

Совсем без россиян мы обойтись не смогли. Всех самых ярких звёзд перечислили. А чем лучший бомбардир РФПЛ хуже остальных? Хочется, чтобы и за сборную Смолов забивал в тех же масштабах, что и за «Краснодар». Вряд ли это возможно, но очевидно, что наш ведущий форвард будет мотивирован на этот турнир. У него есть возможность показать свой талант всему миру, а главное — скаутам, и наконец-то получить контракт в солидном европейском клубе.