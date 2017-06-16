Есть налоги – нет Криштиану. Почему Роналду решил покинуть «Реал»

Что происходит

Криштиану Роналду собрался уходить из «Реала». Конечно, не всем сообщениям прессы стоит верить, особенно испанской. Однако когда об одном и том же пишут одновременно такие авторитетные издания, как Marca, ABolaи AS, значит дым поднимается не просто так. Вполне возможно, что под ним пылает серьёзный пожар.

О своём решении португалец уже сообщил Флорентино Пересу, и причина далеко не спортивная. Дело в проблемах с налогами – прокуратура Мадрида подала на Криштиану в суд и требует для него пять лет лишения свободы. Роналду решительно настроен покинуть Мадрид, и его позиция обсуждению не подлежит.

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Что за проблемы с налогами

Криштиану получил четыре обвинения от налоговых органов Испании. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что он сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. Кроме того налоговая служба Испании считает, что нападающий в период с 2011 по 2013 год также уклонился от уплаты налогов, в результате чего казна недосчиталась € 8 млн.

В налоговой службе теперь обсуждается вопрос о том, являются действия Роналду налоговым преступлением или административным нарушением. Дело в том, что Криштиану попытался привести в порядок свои дела перед тем, как финансовые органы страны инициировали расследование в отношении него. Этот вопрос в данный момент в компетенции прокуратуры.

Сам Криштиану не даёт никаких комментариев по этому поводу. А если и даёт, то совсем отрывочные.

«Моя совесть чиста», — сказал он мимоходом Deportes Cuatro. А затем опубликовал в своём «инстаграме» запись: «Лучшим ответом является молчание».

Немного света на скандал пролил адвокат Роналду Лобо Хавьер, уточнивший, что проблемы с налогами у Месси и Криштиану различаются.

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«Не было утаивания доходов, была декларация, которая по каким-то критериям, вероятно, не понравилась испанскому налоговому управлению. Но ни один закон или норма не могут сказать, что игрок что-то нарушил.

Случаи с Месси и другими игроками, которых преследовала налоговая, абсолютно иные, потому что они ничего не декларировали. Роналду, до того как его дело начали расследовать, задекларировал ту часть доходов, которую считал нужным задекларировать», — приводит слова Хавьера CadenaSer.

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В «Реале» тем временем советуют Роналду заплатить штраф, чтобы избежать излишней волокиты в суде, некоторых нежелательных последствий и не быть постоянно объектом внимания для СМИ. Ранее «Реал» выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что клуб верит в полную невиновность лидера команды.

Интересно, что в конце мая Роналду добровольно выплатил налоговой службе 6 млн евро, что помогло ему избежать открытия дела и уголовного преследования, грозящих денежным штрафом и тюремным заключением на срок до пяти лет.

Почему так получилось

Дело в том, что в 2014 году в законодательство Испании были внесены некоторые изменения. Коснулись они так называемого «закона Бекхэма» (суть состояла в том, что иностранные спортсмены, игравшие в различных испанских клубах, платили подоходный налог со своих гонораров по льготной ставке. Максимальный размер выплат в начале XXI века составлял 48% от заработанного за год. Спортсмены платили 24%).

Некоторые специалисты считают, что различные толкования этой ситуации обусловлены именно изменениями в законе о налогах. Роналду, плативший до этого в Англии 8% налогов от своих доходов, решил добровольно платить в Испании 20%, чтобы избежать конфликтов (с 2009 по 2014 год им было заплачено 75 млн евро). Поэтому они считают, что это достаточное основание для того, чтобы игрок не привлекался к уголовной ответственности.

Что будет дальше

В «Реале» пытаются убедить Роналду изменить решение об уходе. Руководство надеется, что действия клуба и время сыграют свою роль и ситуацию удастся разрешить мирным путём. Одновременно в «Реале» не хотят удерживать в команде кого бы то ни было против его воли. Если же дело дойдёт до того, чтобы выставить Роналду на трансфер, то сумму отступных определит клуб, а не сам футболист. Она может составить около € 400 млн. Покупатели могут начинать занимать места в очереди.