Черчесов: премиальные? Мы что, на экономическом форуме?

Станислав Черчесов раз за разом выражал недовольство, если вопросы были не о завтрашнем матче.

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– Мы провели подготовку, как планировали, – начал Черчесов. – Бывают травмы и болячки. Это и нас стороной не обошло, но есть 23 футболиста, которые готовы играть. Сейчас ещё поедем тренироваться. Поле починили, газон великолепный.

– Вы его видели?

– Видел. Вид у него хороший. Лучше, чем в матчах РФПЛ. Я вышел в кроссовках и поля не испортил. Посмотрим, что с ним сделают футболисты в бутсах. А визуально оно в хорошем состоянии.

– Если завтра сборная России выиграет, то все скажут: «Обыграли каких-то новозеландцев», а если Россия проиграет, то критики будет катастрофически много. Чувствуете несправедливость?

– Мы не любим слово «если». Когда говорят «если», это уже сомнения. А сомнения – это проигрыш.

– Вчера Путин заявил, что он надеется на наших футболистов. Как вы восприняли его слова?

– Мы, естественно, все наблюдаем и читаем. Если президент говорит на таком форуме, значит мы не безразличны. Президент заметил прогресс — выходит, он за нами внимательно наблюдает, желает успеха. Давайте лучше вопросы про футбол.

– Какие у вас эмоции перед первым официальным матчем в сборной? В качестве тренера, конечно.

– Хорошо, что уточнили. А то я уже думал сказать, сколько игр я провёл за сборную (улыбается). Может быть, это будет последний Кубок конфедераций. Я читал, что этого турнира может больше не быть.

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– Обещаны ли премиальные?

– Я просил вопросы про футбол. Это к футболу относится? Мы же не на экономическом форуме.

– Кто-то из игроков сборной России может пропустить завтрашний матч?

– Мой первый спич же был об этом. Все 23 футболиста готовы. Хотя какие-то болячки есть всегда.

– Товарищеский матч со сборной Бразилии уже утверждён?

– На такой вопрос могут ответить только руководители сборной. Я-то, конечно, хочу сыграть с бразильцами. Возможно, переговоры уже закончились – я не знаю. Может быть, мы новый стадион будем открывать.

– Все игроки сборной – из РФПЛ. Вам это удобно или хотите через год на чемпионат мира вызывать и футболистов из европейских первенств?

– Вы счастливый человек: можете планировать на будущее. Наша задача – здесь и сейчас. Думаем о том, как сыграть с очень хорошей, симпатичной командой. Ждём непростую встречу. Что будет потом? Футбол – такой вид спорта, что кто-то прибавляет, кто-то сбавляет, трансферы случаются, как и травмы. Много нюансов. Мы концентрируемся на сегодняшнем дне. Поздравляю, что вы снова заговорили о будущем, а не о завтрашнем матче.

– Футбольный вопрос. С составом определились? Будет один нападающий или два?

– Вопрос правильный. Последнее время мы играли и так и так. Если даже я знаю, то не скажу. Дипломатично? Ни о чём. (Улыбается.)

Присутствовал на пресс-конференции и вратарь Владимир Габулов. Ведущий мероприятия первым делом поинтересовался о самочувствии игроков:

– Команда чувствует себя хорошо, все в ожидании прекрасного футбольного праздника. Готовимся к бою.

– Играть дома действительно проще?

– Всегда приятнее при своих болельщиках. Говорят, дома и стены помогают. Надеюсь, так и будет. Зрители погонят нас вперёд, а мы постараемся оправдать их надежды.

– У вас было время изучить соперника. Что вы узнали?

– Все нюансы о сборной Новой Зеландии не буду раскрывать. Нам объяснили, что, как, куда и где. Тренерский штаб разложил от и до. Плюс будет ещё завтра установка на матч. Команда боевитая, умеет играть в футбол. Относимся к сопернику с большим уважением, но ничего больше. Готовы биться за победу.

– Вы знаете, где находится Новая Зеландия?

– На карте? Это вопрос с подвохом, что ли? Конечно, знаю. Хотя прям точных координат не назову.