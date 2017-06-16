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Тактический разбор сборной России перед Кубком конфедераций
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

Как сборная России сыграет на Кубке конфедераций

Главные тактические детали в игре нашей сборной перед турниром, где Россия не может ударить в грязь лицом.
16 июня 2017, пятница. 18:00. Футбол

Схемы

До последнего контрольного матча казалось очевидным, что сборная сыграет по модной в России тактике 3-5-2 с одним глубоко посаженным опорником, начинающим атаки, и латералями, закрывающими всю бровку. При обороне тройка полузащитников располагалась над тройкой защитников – двойной рубеж, который сложно взломать без фланговых подач или резкого дриблинга, разрывающего пространство, как у Жонатана Коджиа (в народе – «г…о из Чемпионшипа»). Даже сборная Бельгии не смогла создать обилие моментов, дважды забив со стандартов, что говорить о командах попроще.

Черчесов, как и многие тренеры РФПЛ, отлаживал в первую очередь защиту и взаимодействие игроков в тройке, а атаку отодвинул на второй план, что выливалось в поражение Катару и беду с продуманными комбинациями – даже против Венгрии наша сборная, выиграв 3:0, нанесла всего 8 ударов и двукратно проиграла мадьярам по их опасности.

Альтернативное и очень интересное решение подкинула травма Романа Зобнина – тренерскому штабу пришлось искать варианты, чтобы заменить самого мобильного игрока сборной. Нашли в виде схемы, которую на цифрах можно отобразить как 5-4-1 в обороне и 3-2-2-2-1 в атаке: тройка защитников, двойка центральных хавбеков, двойка атакующих, двойка латералей и одинокий Смолов. Потеря Зобнина заставила Черчесова вместо тройного блока в середине поля пойти на двойной, зато помощь полузащитникам в прессинге стали оказывать и атакующие игроки, Самедов с Миранчуком. Вместе с проблемой разрушителя пропала и ещё одна, Самедова-латераля: в сборной России Александр играл на необычной позиции, качественно подключался к атакам, но сзади часто бросал свою зону.

Тренерские решения

В тактическом плане Станислав Черчесов строит сборную очень разумно, подстраивая схему под игроков, а не наоборот. 12 клубов Премьер-Лиги за минувший сезон заразились вирусом расстановки 3-5-2, желая таким образом обезопасить свои ворота и отксерокопировать по стилю игры «Ростов» Бердыева. Из-за массового заражения схема знакома и подавляющему большинству футболистов сборной – всем, кроме Шишкина, Смольникова, Жиркова, Газинского и Смолова. И каждый из них проходил обучение новой тактике сборной в контрольных матчах.

Вторая важная деталь – практически каждого игрока Черчесов старается использовать так, как он привык в клубе. Переход на 3-2-2-2-1 выгоден Фёдору Смолову, чьи возможности лучше используются именно при схеме с чистым нападающим – тут важно вспомнить, где Смолова задействовали на Евро, и понять, что Черчесов прекратил извращенский эксперимент с Фёдором на фланге (кстати, и Кокорин в черчесовской сборной играл именно на острие, а не справа, как в «Зените» Луческу). Миранчук при обороне следит за левым флангом, как и в «Локомотиве» (5-4-1 со «Спартаком»). Денис Глушаков со сменой схемы превратился из чистого опорника, через которого плохо ходит мяч, в прессингующего и имеющего сзади страховку в лице Головина – так Черчесов внезапно нашёл для Глушакова своего Фернандо.

Александр Самедов при 3-2-2-2-1 стал много работать в центре, на полуфланге, даже смещаться налево. В «Локомотиве» так его использовали Кучук и Черевченко, в «Спартаке» Каррера наделил Самедова такой ролью лишь однажды – в Краснодаре, когда красно-белые внезапно решили сделать косплей на «Лейпциг» и сыграли 4-2-2-2. По сравнению с Головиным Самедов меньше участвовал в креативе сборной, меньше владел мячом, но грамотно перемещался и организовал момент для Дмитрия Комбарова: есть ощущение, что в такой роли Самедову уютнее, чем в качестве обычной пушки для подач. И уж тем более – чем в качестве закрывающего фланг целиком.

Теперь, с нахождением удачной роли для Глушакова, лишь один игрок в нынешней сборной России точно используется недостаточно правильно – Георгий Джикия. С Венгрией Джикия вышел правым центральным защитником, и для левши такая роль – катастрофа: было убито стремление Джикии начинать атаки длинными забросами, а сам Георгий свёл риск к абсолютному минимуму и почти всегда играл удобной ногой. Специально не поленился пересмотреть нарезку передач Джикии – из первых 10, сделанных в матче с венграми, 9 были сделаны левой, всего 4 – вперёд (все – ближнему), и 4 – Васину. Слаженно и высоко прессингующая Мексика может поймать нашу сборную на этом недостатке: надави на Джикию и Васина, и вариантов выхода из обороны из-под прессинга почти не останется.

Прессинг

Важно это отметить: Черчесов отладил сносный прессинг, от которого страдала даже сборная Чили. Сразу в нескольких моментах чилийцы запирались у своего углового флага, выбивали мяч наотмашь и привозили на свои ворота опасные моменты. В этом плане показательна работа Смольникова: когда надо было поддушить на фланге, защитник «Зенита» поднимался вперёд и давил вместе с Самедовым. Комбаров давил меньше, в основном выдёргиваясь помогать Миранчуку до центральной линии.

Кое-какие шероховатости в плане прессинга есть, и это скорее дело взаимопонимания. Гол чилийцев в наши ворота родила не только взрывная передача Алексиса Санчеса, но и недостаточная коммуникация. Шишкин выдернулся за Санчесом, линия обороны синхронно сместилась правее, однако Миранчук не успел закрыть зону Комбарова и взять своего игрока, Ислу (хотя Дмитрий показывал «железнодорожнику» жестом). Такие вещи корректируются ходьбой с тренером за руку на занятиях и видеоанализом.

Стандарты

Понятно, что уровень работы над стандартами соперника перед контрольными матчами немного иной, чем перед крупным скоротечным турниром. Но сборная России вроде как вселила оптимизм, что наигрывает штрафные-угловые и умеет воплощать их в голы. Три матча подряд она забивала со стандартов – Бельгии после подачи со штрафного, Венгрии и Чили с угловых. Повод для оптимизма?

Нет.

С угловыми у чужих ворот не всё так однозначно: за 15 корнеров в матчах нынешнего календарного года Россия нанесла всего 6 ударов по воротам, а в створ – 1 (да-да, и забила два мяча, спасибо венграм). Если, как в хоккее, считать показатель «плюс-минус», то по голам атака и оборона создадут положительную разницу, но по созданным моментам – отрицательную: на том же отрезке соперники сборной России подали 14 угловых, 6 раз пробили по воротам, трижды – в створ, пусть и забили всего один мяч. То есть говорить, что корнеры – прокачанный козырь сборной, нельзя: уровень игры на угловых у чужих ворот примерно равен уровню у своих.
Тактические проблемы сборной России

Любовь Головина к дальним ударам. Один из главных недостатков Головина – склонность пулять издали в любой непонятной ситуации. Новокузнецкому парню должно быть приятно, что его сравнивают с Кристианом Эриксеном, но здесь повод так себе: в минувшем сезоне Эриксен, играя за «Тоттенхэм», тоже невероятно много стрелял с дальних дистанций, предпочитая прямолинейный сильный удар развитию атаки. Статистика разбивает теорию Эриксена, а заодно – типичное мнение, что датчанин шикарно бьёт издали: в сезоне-2016/17 реализация дальних ударов плеймейкера «шпор» составила 3,19%, год назад – 4,29%.

Головин тоже полагается на свою пушку, получает от комментаторов похвалы за смелость и стремление брать игру на себя, однако уровень его дальних ударов всё ещё очень далёк от идеала. За карьеру в Премьер-Лиге Головин забил лишь 1 гол из-за штрафной при 48 попытках (реализация 2,08% – это очень мало, сильно меньше, чем трактуется в xG). За последние три матча в сборной России – нанёс 6 дальних ударов и лишь однажды попал в створ. Лучше передать право хоронить соперников пушкой Денису Глушакову, чья реализация дальних ударов в минувшем сезоне внезапно перевалила за 10%.

Уязвимость фланговых зон. Даже сборная Чили с трудом прокалывала наш центр обороны, однако на краях она обнаружила слабое место. Почти весь первый тайм «ла роха» пользовалась несогласованностью Самедова и Смольникова, не понимавших, кто из них должен накрывать левого латераля чилийцев Босежура, и слабой игрой в воздухе Комбарова с Кудряшовым. Выглядело это примерно так: чилийцы выходили из-под прессинга, пользовались смещениями Самедова ближе к центру, переводили мяч диагональю налево, откуда Босежур подавал на дальнюю, под рывок Видаля.

У Кудряшова сильная статистика верховых единоборств (68% выигранных), однако против такого мощного игрока, как Артуро Видаль, и против физики защитник «Ростова» был бессилен – Видаль часто выигрывал у защитников, до подачи находившихся в статике, на прыжке, а известно, что у игрока с резким прыжком на мяч больше шансов его выиграть. Вдобавок Кудряшов запускал мяч себе за спину, а Комбаров проигрывал воздух Видалю вчистую. Венгр Мартон Эппель после матча с Россией называл Виктора Васина «русским медведем» и при первом удобном случае уходил от него подальше, к Кудряшову – так что и венгры понимали, что наша сборная уязвима при верховых подачах именно в левой зоне.

По участию латералей в атакующих действиях тоже есть претензии. Смольников очень высоко поднимался прессинговать, однако при атаках сборной России по своему флангу часто оказывался лишним – в зону Смольникова уходил Самедов, и Шишкин чаще играл через спартаковца. Комбаров запомнился в одном моменте, когда сыграл с Самедовым в стенку и звякнул мячом об штангу.

Проблемы с началом атаки. Здесь наслаивается сразу несколько моментов, где сборная выглядит уязвимой. Во-первых, товарищи по обороне часто подставляют под прессинг Виктора Васина, из-за чего «армейцу» приходится выбивать мяч наотмашь (и не всегда у Васина получалось даже перебить соперника – и с Венгрией, и с Чили по разу попадал в прессингующего). Во-вторых, здесь важна та самая рабочая нога Джикии – получая мяч под правую, защитник «Спартака» вынужден подрабатывать мяч под удобную ногу, тратить лишнее время или делать передачи без обострения. В-третьих, в схеме 3-1-4-2 за начало атаки отвечал Денис Глушаков, недостаточно сильный в качестве начинающего атаки – пока венгры прессинговали нашу сборную, Денис принимал мяч лицом к своим воротам, пасовал в основном назад или поперёк, не находя острых решений.

Смена тактики немного помогла и здесь, добавив в качестве адресата для начала атак Александра Головина, однако на самом деле проблема никуда не исчезла. По Packing-статистике (что это и с чем её едят – здесь) Головин здорово открывается под передачи, однако сам начинает атаки хуже: 34 балла Packing – очень мало для центрального полузащитника.Для примера, средний участник плей-офф Лиги чемпионов—2016/17, играющий на позиции Головина, набивает 62-63 балла. Но тут важно сделать пометку на полях: Головин, как и Смолов, любит работать с мячом сам – подработать, стянуть на себя двух-трёх соперников, резко ускориться, оставить мяч набегающему партнёру. В продвижении мяча вперёд Головин рассчитывает скорее не на пас, а на собственные действия.

Глушаков в качестве пасующего в начале атаки смотрится сильнее Головина, но всё равно не дотягивает до лучших образцов – отчасти по этой причине в «Спартаке» за спину Глушакову приставили Фернандо. Лучший русский игрок по продвижению мяча на Кубок конфедераций, к сожалению, не приедет. Как следствие, мучения России в позиционной атаке неизбежны – так что есть повод опасаться даже сборную Новой Зеландии.

Вывод

Матч с Чили подарил нашим болельщикам надежду – игроки сборной России понимали своё задание, во многом правильно его выполняли, защита вообще не позволяла взламывать центр, Виктор Васин съедал все передачи в свою зону. Однако всё ещё непонятно, как сборная будет атаковать под активным прессингом: травма Дзагоева стала серьёзным ударом именно для полузащиты. Многое говорит о том, что сборная будет выбираться из-под давления или за счёт попыток Головина в одиночку пройти прессинг и докатить мяч до чужой трети, или благодаря забросам и попыткам собирать подборы вокруг Смолова.

Хотелось бы ошибаться и верить, что в позиционной атаке у сборной России будет ещё какой-то план. Имеющихся вариантов слишком мало.

В материале использованы данные Wyscout и паблика «Пыльный чердак».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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