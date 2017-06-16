Народный герой. Кто определит лучших игроков матчей Кубка конфедераций

На таких масштабных турнирах, как Кубок конфедераций и чемпионат мира, каждая игра – на вес золота. С 2009 года официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017 бренд BUD AF награждает героев всех встреч топ-турниров.

Если в 2000-х лучших игроков определяли члены специальной технической комиссии FIFA, то теперь судьба приза BUD AF Man of the Match в руках тех, без кого невозможно представить футбол, — болельщиков. И только от них зависит, кого ждут признание и награда.

Приз BUD AF Man of the Match есть в личном музее Лионеля Месси и Криштиану Роналду, Поля Погба и Луиса Суареса, Карима Бензема и Томаса Мюллера, а также многих других суперзвёзд мирового футбола.

В июне 2017-го вы можете выбрать, кто пополнит этот крутой список. BUD AF будет награждать своим призом лучших игроков матчей Кубка конфедераций FIFA 2017. И там будет из кого выбрать – уж поверьте!

Голосование стартует в перерыве каждого матча на официальном сайте организации FIFA.com, а также в социальных сетях BUD Alcohol Free – отвечайте специальному чат-боту BUD AF, собирающему мнения любителей футбола со всего света, и определяйте лучшего, достойного приза по итогам матча. Опрос завершается с финальным свистком игры, и уже через минуту-другую весь мир узнает, кого болельщики решили наградить сегодня. Все подробности можно можно будет узнать на сайте bud-matсh.com.

Оригинальный приз найдёт своего обладателя, едва тот покинет футбольное поле. Причём вручить награду может любой болельщик, принимавший участие в голосовании. Сам выбрал – сам наградил, разве можно представить более народный способ определения героев матчей? Так что голосуйте и поддерживаете своего героя каждого матча Кубка конфедераций, вносите свой вклад в футбольную историю – ведь признанных лучшими будут помнить и через десятки лет, а имена победителей облетят все мировые СМИ.

Спустя всего несколько минут после вручения обладатель приза BUD AF Man of the Match расскажет журналистам всей планеты о том, что для него значит такое признание. А болельщики будут спорить – справедлив ли выбор большинства – соглашаясь или возражая ему. И так от матча к матчу.

Так что ждём Кубка конфедераций FIFA, чтобы всем вместе определить его героев – настоящих, народных!