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Криштиану Роналду
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Роналду должен 14 миллионов. Главное — в обзоре дня

Криштиану Роналду может покинуть «Реал», Радимов остаётся в «Зените», Канунников может перейти в «Спартак» — главные события дня.
17 июня 2017, суббота. 00:06. Футбол

Роналду сообщил Пересу, что покидает «Реал» из-за обвинений в невыплате налогов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду намерен покинуть нынешний клуб, утверждает A Bola.

Согласно информации источника, желание футболиста сборной Португалии обусловлено последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Роналду настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщал президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу.

Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.

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На матчи Кубка конфедераций—2017 продано около 60% билетов

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура в преддверии старта Кубка конфедераций рассказала, сколько билетов продано на данный момент.

«Цены на билеты установлены советом, у которого есть опыт распространения билетов. 480 тыс. билетов уже продано, то есть это где-то 60%. Думаю, будут аншлаги на всех играх. На матч открытия Россия — Новая Зеландия продано 44 тыс. билетов, в продаже остаётся около семи тысяч. На игру Россия — Португалия уже несколько недель назад все билеты были проданы», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

РФС сделал запрос в ФИФА с просьбой оставить систему взятия ворот после КК

Заместитель председателя правительства РФ и председатель Оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко сказал, что Российский футбольный союз сделал запрос в ФИФА с просьбой оставить систему взятия ворот после окончания Кубка конфедераций.

«Останется ли на четырёх стадионах система взятия ворот после Кубка конфедераций? Мы хотели бы использовать эту технологию. Такой запрос в ФИФА сделан. Попросили разрешить нам использовать дальше. Это позволяет достигнуть более точных результатов. Тут нужно должным образом подписать соглашения и оплатить всё на всех четырёх стадионах. Плюс ещё один стадион хочет установить эту технологию – „Краснодар“. Мы обратились. Если утвердят, то пропишем в регламенте чемпионата России, обучим людей пользоваться системой взятия ворот», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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Радимов назначен на должность координатора команд «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назначен на должность координатора футбольных команд «Зенита», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В его обязанности входит отслеживание прогресса футболистов и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия — молодёжный состав — «Зенит-2» — первая команда.

Ранее стало известно, что Анатолий Давыдов сменил Радимова на посту главного тренера «Зенита-2».

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко на днях заявил, что клуб постарается сохранить Радимова.

Хавбек ЦСКА Тошич опроверг информацию о переходе в «Галатасарай»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич опроверг информацию о переходе в «Галатасарай». Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения, что сербский футболист договорился с турецким клубом о трёхлетнем соглашении.

«Информация о моём переходе в «Галатасарай» не соответствует действительности. Я ещё не подписывал контракт ни с ЦСКА, ни с каким-либо другим клубом. 20 июня приеду на сбор «армейцев» в Австрию и пообщаюсь с руководством клуба по поводу моего будущего», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.

Контракт 30-летнего полузащитника с ЦСКА действует до 30 июня 2017 года.

Канунников может перейти из «Рубина» в «Спартак»

«Спартак» заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего «Рубина» и сборной России Максима Канунникова. Это связано с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев.

«В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией

В составе «Рубина» с 2014 года Канунников провёл в различных турнирах 91 матч и забил 19 мячей.

Новым главным тренером «Луча-Энергии» стал литовец Иванаускас

«Луч-Энергия» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал литовский специалист Валдас Иванаускас, который уже находится в расположении команды на сборе в Минске. В тренерский штаб Иванаускаса войдут Томас Ражанаускас, Сергей Кращенко и Анатолий Аграфенин, информирует официальный сайт клуба.

«Для нас очень важно было то, что Вальдас Иванаускас имеет опыт работы на Дальнем Востоке. Мы договорились. Сейчас пришло время большой и серьёзной работы. Очень надеемся, что весь тренерский штаб сработает на „хорошо“ в предстоящем сезоне», — сказал исполнительный директор «Луча-Энергии» Александр Голубчиков.

В России специалист известен по работе в «СКА-Энергии», который покинул в апреле 2015 года. В последнее время Иванаускас трудился на Кипре в команде «Этникос».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Владислав Радимов Зоран Тошич Криштиану Роналду Максим Канунников Кубок конфедераций Обзор главных событий дня
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