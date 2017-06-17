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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano
Текст: Егор Гавриков

10 жён и подруг футболистов, участвующих в Кубке конфедераций

На Кубок конфедераций приезжают красивейшие девушки, чтобы поддержать своих возлюбленных. Приглядимся к некоторым из них.
17 июня 2017, суббота. 09:00. Футбол

Лая Грасси, подруга чилийца Алексиса Санчеса

Очень многие хотели бы жить, как подруга Алексиса Санчеса Лия Грасси. В её профиле написано, что она занимается дизайном и даже имеет сайт с несколькими десятками работами. А ещё в описании она пишет, что любит путешествовать. Лия не врёт. Большая часть её публикаций посвящена различным мировым достопримечательностям.

На отдыхе Лия может проводить время и активно. Например, занимаясь одним из самых элитных видов спорта – гольфом.

Карла Пардо, жена чилийца Клаудио Браво

Клаудио Браво познакомился с Карлой Пардо ещё в школе. С тех пор она верно следует за вратарём «Манчестер Сити». А ещё Карла очень любит собак.

Пока муж находится на тренировках, Карла не сидит без дела и держит себя в отличной форме благодаря наматыванию километров на беговой дороржке.

Карла Мора, жена мексиканца Гильермо Очоа

Отличившийся на чемпионате мира 2014 года Гильермо Очоа не смог должным образом устроить свою карьеру, зато в личной жизни мексиканскому вратарю повезло. Фотомодель Карла Мора – самая ярая болельщица Очоа и восхищается им даже после неудачных матчей.

Мексиканка очень сильно переживает за результаты своего мужа и сборной своей страны. Когда Мексика оформила выход на Кубок конфедераций, выиграв Золотой кубок КОНКАКАФ, Карла выложила вот такое милое фото из чемпионской раздевалки. Ждём таких же публикаций из России?

Карла не очень много фотографирует себя, а предпочитает демонстрировать, какая у неё прекрасная семья.

Даниэла Йель, жена немца Марка-Андре тер Штегена

Супруга Марка-Андре тер Штегена Даниэла Йель, конечно, не так популярна, как её муж, но и не безызвестна. Её аккаунт в «Инстаграме» имеет официальный статус, а 220 тысяч поклонников любуются подобными фотографиями.

А вот фотография с завоёванными мужем трофеями.

Даниэла Мартин, подруга португальца Луиша Нани

Даниэла Мартин уже много лет находится в отношениях с одной из главных звёзд португальской сборной – Нани.

Интересно, что именно благодаря ей Нани прошлым летом не уехал в Китай. Даниэла не захотела переезжать в столь отдалённую страну, из-за чего португалец вынужден был искать место работы поближе к дому.

Изабель Гуларт, подруга немца Кевина Траппа

Но самый спортивный представитель этого списка, однозначно, — Изабель Гуларт. Если вам негде заниматься спортом, то подруга Кевина Траппа может рассказать, что делать это можно везде. Даже на эскалаторе.

Появляется Изабель и на различных светских мероприятиях. Вот она, например, она в элегантном вечернем платье на красной дорожке прошедшего недавно Каннского кинофестиваля.

Никола Муй, жена Аарон Муй

Вряд ли вы слышали о 25-летнем хавбеке «Манчестер Сити», отыгравшего сезон в аренде в Чемпионшипе. Но это никак не помешает нам узнать о его прекрасной супруге. Это – Никола Муй, которая меньше месяца назад вышла замуж за австралийского полузащитника.

Её аккаунт в основном состоит из фото ребёнка. Жизнь полугодовалого малыша запечатлена почти с первых часов его жизни. А вот такие публикации для Николы – большая редкость.

Яна Рид, жена новозеландца Уинстона Рида

К сожалению, капитан сборной Новой Зеландии Уинстон Рид не приедет в Россию из-за травмы. Но шанс всё-таки посетить нашу страну у него есть, потому как его спутницей является русская девушка Яна Рид.

Многие английские медиа называют Яну самой красивой среди подруг футболистов АПЛ. Россиянка не так уж и далека от футбола: её можно увидеть почти на каждом домашнем матче «Вест Хэма».

Джорджина Родригес, подруга португальца Роналду

Без подруги Криштиану Роналду этот список не был бы полноценным. Поэтому представляем вам Джорджину Родригес – новую спутницу лучшего футболиста планеты.

Джорджина не модель, не актриса и даже не певица. Девушка она самая обычная и, по сообщениям прессы, даже работала продавцом в магазине Gucci в самом центре Мадрида.

Диаманта Зуа, жена камерунца Жака Зуа

Прекрасные девушки вдохновляют и игроков сборной Камеруна. Одна из них – шикарная жена нападающего «Кайзерслаутерна» Диаманта Зума.

В её «инстаграме» подписчиков почти столько же, сколько и у африканского хавбека. Почти 27 тысяч человек имеют возможность любоваться фотографиями Диаманты.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексис Санчес Гильермо Очоа Клаудио Браво Криштиану Роналду Луиш Нани Марк-Андре тер Штеген Кубок конфедераций Фото
Новости. Футбол
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