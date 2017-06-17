В Питер — болеть!

Начиная с этой субботы, 17 июня, в Питере можно будет не только пить, но и болеть. Однако не из-за легендарной погоды Северной столицы, а на футбольных матчах Кубка конфедераций FIFA, на которых соберутся тысячи фанатов со всего мира.

Игры пройдут в четырёх городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Специально для этого события я нашёл в каждом городе местных болельщиков и подготовил серию полезных гидов, которые подробно расскажут, как добраться до основных локаций, куда сходить с друзьями, где остановиться, поесть и т.д. И начнём мы свой «Альфагид» с Питера, где 17-го июня пройдёт первая игра Россия — Новая Зеландия.



Санкт-Петербург примечателен тем, что спорт и культура в нём настолько переплетены, что порой меняются местами. Наверное, только в Питере спортивный болельщик может пригласить друзей в Эрмитаж, а актёр Михаил Боярский наденет футбольный шарф «Зенита» и пропустит рюмочку-другую в баре с болельщиками.

Итак, вы уже купили билеты и вылетели (или выехали) в Санкт- Петербург. Что дальше?

ТРАНСПОРТ

Гости в город на Неве традиционно прибывают в аэропорт Пулково и на Московский железнодорожный вокзал.



К сожалению, из аэропорта Санкт-Петербурга не ходят аэроэкспрессы, как в Москве. Поэтому есть два варианта: доехать на такси или на обществом транспорте (автобусы 39, 39Э, маршрутка К39). Расценки на официальное такси аэропорта — от 600 до 1500 рублей, в зависимости от пункта назначения. Никто не отменял «Яндекс.Такси» и UBER.

Московский вокзал находится на станции метро «Площадь Восстания». Оттуда вы без труда доберётесь до любой точки города. В дни проведения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 всем болельщикам предоставляется право бесплатного проезда на общественном транспорте — метро, автобусах, пригородных электричках и т.д. Маршрутами спортивных соревнований являются:



маршруты автобусов-шаттлов, действующие в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года;

автобусные маршруты № 39Э, 43, 49, 128, 158;

трамвайные маршруты № 19, 48;

все линии метрополитена;

все маршруты пригородных электропоездов.



Право на бесплатный проезд по маршрутам спортивных соревнований предоставляется зрителям спортивных соревнований в день проведения матча Кубка конфедераций FIFA 2017 года в соответствии с указанной в билете на матч датой и действует в период всего календарного дня до окончания движения транспорта, но не менее четырёх часов после окончания указанного матча и без ограничений по количеству поездок. Подробнее на сайте Питерского метрополитена.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Московский вокзал примечателен тем, что, несмотря ни на Booking, ни на Airbnb, тут по-прежнему стоят бабушки с табличками «Сдам квартиру». Как правило, жильё находится едва ли не в соседних дворах, так что если хотите в полной мере оценить, как каталось московское студенчество в Питер в прошлом веке — смело обращайтесь. Вас ждут аутентичные коммуналки, питерские дворы и гигантские парадные.



Разумеется, в городе есть и гостиницы на любой карман, и отличные хостелы, и можно снять жильё через Airbnb. В последнем случае имеет смысл объединиться с друзьями и снять жильё вскладчину. Но я бы рекомендовал арендовать настоящую питерскую квартиру или комнату — только так можно проникнуться в полной мере духом Северной столицы, кроме того, это, как правило, дешевле гостиниц.

БИЛЕТЫ НА МАТЧ

Если вы купили билеты заранее, скрольте к следующему пункту. Если нет, адреса билетных центров можно найти по ссылке. Впрочем, удобнее всего заказать билеты на сайте FIFA.com/bilet.



Официальным глобальным партнёром Кубка конфедераций FIFA в категории платёжных услуг является VISA, поэтому на стадионах вы сможете расплачиваться только картами Visa. Однако Альфа-Банк на правах официального банка Кубка Конфедераций FIFA совместно с VISA выпустил для всех фанатов специальную предоплаченную карту, которую можно бесплатно получить в билетном центре или на стадионе. На неё можно будет положить наличные деньги в любом банкомате Альфа-Банка на стадионе. Более того, к этой карте можно будет привязать браслет для бесконтактной оплаты и расплачиваться простым касанием. Вот ваши друзья офигеют, когда вы заплатите за «колу» или пиво в баре, дотронувшись браслетом до терминала.

Но ещё круче, что Альфа-Банк вместе с VISA выпустили эксклюзивную футбольную карту чемпионата мира FIFA. Просто расплачиваясь ей в отелях, барах, кафе, на стадионах и в магазинах, вы будете накапливать бонусные баллы и получать билеты на матчи чемпионата мира, а также сувениры и спортивную атрибутику СОВЕРШЕННО бесплатно! Ну то есть за бонусные баллы. Ещё есть время открыть карту и накопить баллы на билет на чемпионат. Все подробности на fifa.alfabank.ru.

ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

Помните: наличие билета не гарантирует проход на матч. Ещё надо получить паспорт болельщика. Он, кстати, даёт право бесплатного проезда на поездах до городов, где проходит Кубок. Паспорт выдаётся в удобной пластиковой штучке, в которую можно будет положить билет и российский паспорт, чтобы держать всё в одном месте.



Адреса, где можно получить паспорт болельщика:



Литейный проспект, дом 26

проспект Добролюбова дом 20, корпус 1

Приморский проспект, дом 72.



Режим работы и рекомендуемое время посещения центров выдачи можно найти по ссылке.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017

Первая игра Кубка конфедераций состоится уже 17-го июня на стадионе «Крестовский», а 2 июля тут же пройдёт финал.



От станции метро «Крестовский остров» через главную аллею (Батарейную дорогу) Приморского парка Победы дорога займёт 25 минут пешком. Длина пешеходного пути составит около двух километров. Можно воспользоваться бесплатными автобусами-шаттлами (тогда расстояние пешком будет 1,5 км):



Шаттл S2: Станция метро «Площадь Восстания» – «Крестовский остров»

Шаттл S3: Станция метро «Петроградская» – «Крестовский остров»

Шаттл S4: Станция метро «Выборгская» – «Крестовский остров».

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Улица Рубинштейна

На Рубинштейна сосредоточены десятки популярных баров, кафе, ресторанов, увеселительных заведений и именно тут центр ночной жизни города. Ещё эта локация примечательна наличием недорогих, но чистых и уютных хостелов.

Набережная канала Грибоедова

Каналы — это символ Петербурга. Именно тут можно насладиться их видами во всей красе и покататься на прогулочных катерах. Ну, и увидеть Храм Спаса на Крови, одну из самых красивейших, праздничных и ярких церквей в России.

Дом Боярского

Неподалеку на Мойке стоит доходный дом графа Николая Павловича Ферзена. Правда, сегодня его называют «домом Боярского», так как именно тут живёт знаменитый артист. Говорят, когда у Михаила Сергеевича хорошее настроение, он откликается на крики «Каналья!» и «Тысяча чертей!» и выходит на балкон, чтобы помахать рукой поклонникам.

Дворцовая площадь и Невский проспект

Это сердце Санкт-Петербурга, место, которое необходимо обязательно посетить, купить сувениры (ну и, конечно, сделать селфи).

Пышечная

Петербургская закусочная, где подаются горячие напитки и пончики, называется «пышечной». Эти традиционные (с 1930-х гг.) заведения Санкт-Петербурга стали своеобразной достопримечательностью города. Самая старая из сохранившихся пышечных называется «Желябова 25» (находится на улице Большая Конюшенная, создана в

1958 г.).

Пышечная сохраняет не только традиции и рецепты, но и стоимость. Одна пышка — всего 14 рублей!

Вот ещё список хороших мест, где можно перекусить и отдохнуть с друзьями:

Рюмочная «О, спорт!»

ул. Большая Пушкарская, 5

«Хэратс»

Невский пр-т, д.109

Pub № 1

пр. Чкаловский, д. 15

Ирландский Паб «Финнеганс»

Талалихина переулок, 5

Паб and Стейк-хаус Oldham

набережная реки Мойки, 56

Сеть пивных пабов Mollie`s

Ресто-бар «Arnold and Фёдор» («Арнольд и Фёдор»)

улица Чайковского, 34

Сеть баров «Sамый Правильный Бар»

ТРЕТИЙ ТАЙМ

Обсудить игру и расплатиться по ставкам можно в Street Food Bar №1 по адресу Университетская набережная, дом 25.

В завершение хочу добавить что, с 17 июня по 2 июля Конюшенная площадь превратится в центр футбольной жизни, где на огромных экранах будут транслировать матчи Кубка конфедераций, а также обустроят фуд-корт и зону развлечений, где проведут спортивные мастер-классы и автограф-сессии.



Надеюсь, эта поездка и игра оставят только приятные эмоции. Stay Tuned!